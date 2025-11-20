Fairmont La Hacienda Costa del Sol: lujo andaluz frente al Mediterráneo

La experiencia gastronómica alcanza su máxima expresión en DALMAR, el restaurante insignia del resort recomendado por la Guía Michelin, bajo la dirección del chef Benito Gómez, con dos estrellas Michelin. Su propuesta celebra la tradición culinaria andaluza desde una perspectiva libre y contemporánea, donde el producto y la creatividad de cada plato son los protagonistas. Cocina de fuego, mar y tierra que rinde homenaje a los sabores del sur, acompañada de una exquisita selección de vinos nacionales e internacionales, con especial atención a las bodegas andaluzas.