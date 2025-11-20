Fairmont La Hacienda Costa del Sol: lujo andaluz frente al Mediterráneo
Con su elegancia atemporal y una profunda conexión con la cultura andaluza, el resort redefine el arte del bienestar en un enclave natural único del sur de España. Un oasis de lujo y paz.
Con la llegada del buen tiempo, la Semana Santa se convierte en el momento perfecto para escaparse al sur y disfrutar del sol, la calma y una buena gastronomía. En la Costa del Sol, Fairmont La Hacienda se erige como un nuevo referente de lujo contemporáneo: el lugar ideal para quienes buscan el equilibrio perfecto entre naturaleza, sofisticación y bienestar.
Con vistas incomparables al Mediterráneo y acceso directo a la playa, este enclave único, ubicado a tan solo una hora de Málaga abierto durante todo el año, ofrece 150 habitaciones, 161 suites y 47 villas con piscina y terraza privadas. Su arquitectura y decoración interior rinden homenaje a la estética tradicional andaluza, con detalles realizados por artesanos locales que logran un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad.
Un refugio para desconectar
Lejos del bullicio, el resort invita a disfrutar sin prisa: desayunos con vistas al Mediterráneo, tardes de spa, cócteles al atardecer en sus exclusivas piscinas exteriores o un baño relajante en la infinity pool climatizada, además de circuitos de spa y cenas que reinterpretan los sabores del sur.
De la misma forma, invita a disfrutar del golf con vistas al mar y acceso a dos campos de primer nivel , como La Hacienda Links Golf, un plan perfecto para los aficionados de este deporte.
Un nuevo concepto wellness
Con más de 1.800 m² dedicados al relax, el Fairmont Spa & Wellness, que ofrece diferentes membresías para sus socios, redefine el concepto de bienestar. Sus instalaciones -saunas, hammam, piscinas de hidroterapia, gimnasio y áreas de meditación- crean un entorno donde el cuerpo y mente se renuevan.
Su carta de tratamientos fusiona tradiciones locales con técnicas innovadoras. Entre sus opciones destacan Hammam Journey y La Alquimia del Hammam, junto a tratamientos exclusivos de firmas internacionales como 111SKIN, de Subtle Energies o Bastien Gonzalez, referente mundial en el cuidado de manos y pies.
El sabor del sur
La experiencia gastronómica alcanza su máxima expresión en DALMAR, el restaurante insignia del resort recomendado por la Guía Michelin, bajo la dirección del chef Benito Gómez, con dos estrellas Michelin. Su propuesta celebra la tradición culinaria andaluza desde una perspectiva libre y contemporánea, donde el producto y la creatividad de cada plato son los protagonistas. Cocina de fuego, mar y tierra que rinde homenaje a los sabores del sur, acompañada de una exquisita selección de vinos nacionales e internacionales, con especial atención a las bodegas andaluzas.
DALMAR es un espacio para disfrutar sin prisas, con un diseño de Studio Grond, vistas privilegiadas y una terraza que invita a dejarse llevar. Rindiendo homenaje a la gastronomía local, con un enfoque contemporáneo, el genio Benito Gómez, dos estrellas Michelin, nos invita a disfrutar de su libertad creativa.
El espacio, diseñado por el prestigioso Studio Gronda, combina materiales naturales, iluminación cálida y una elegancia acogedora que refleja la identidad del lugar.
Además, la oferta gastronómica se completa con propuestas como El Faro de La Hacienda, un homenaje a la cocina del sur; Umbra Restaurant, con sabores frescos del Mediterráneo o Vista Lounge& Terrace, ideales para disfrutar del aperitivo, del mar, la brisa y la buena mesa. Más información en www.fairmont.com