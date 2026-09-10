El primer pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico de España: una villa medieval repleta de balcones de flores, fuentes y calles empedradas
Está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España y cuando lo visitas sabes por qué.
Al término de la Guerra Civil española, después de destrozar lugares históricos y dejar algunos pueblos reducidos a escombros, se tomó la decisión de crear una figura de protección para conservar la arquitectura tradicional de ciertos lugares con carácter histórico. Así nacieron los Conjuntos Histórico-Artísticos. El primer beneficiado fue La Alberca, en Salamanca, en el año 1940.
Este precioso pueblo medieval está a medio camino entre Castilla y León y Extremadura, enclavado en el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, que además es Reserva de la Biosfera protegida por la Unesco. Se considera un auténtico museo al aire libre, donde la historia y la vida cotidiana se entrelazan entre sus calles empedradas y una arquitectura que recuerda a Francia.
Arquitectura serrana de inspiración francesa
No es de extrañar que al pisar su plaza se nos vengan a la cabeza los famosos pueblos de la Bretaña francesa, por las tramoneras de sus viviendas, vigas de madera que dibujan figuras geométricas. La Sierra de Francia no fue bautizada así por casualidad, ya que se cree que los primeros habitantes de la zona provenían del país vecino. Y de ahí quizá venga su aspecto de cuento de hadas.
Aun así, su arquitectura es típicamente serrana. El trazado se conserva desde la época medieval, con sus calles empedradas con cantos rodados, fachadas de adobe y balcones de madera decorados con flores. Por conservar, también conserva la herencia de la convivencia cristiana, musulmana y judía. Es un ejemplo vivo de la fusión de las tres principales culturas en España.
Un pueblo de tres culturas
La influencia islámica se percibe principalmente en el nombre del pueblo. Alberca proviene de 'Al-Bereka', que significa "lugar de aguas". De ahí que se dé tanta importancia al agua, pues el casco urbano está repleto de fuentes históricas y canales. Algunos historiadores expertos han comparado el pueblo con los arrabales de Damasco, donde los voladizos de las casas casi se tocan entre sí.
Tras las órdenes de expulsión y la llegada de la Santa Inquisición, La Alberca sirvió como refugio para los judíos conversos. De ellos se puede apreciar el trazado laberíntico de las calles -típico de las juderías-, los dinteles protectores o la tradición del Marrano de San Antón. Tanto los moriscos como los judíos conversos lo usaban para demostrar que no seguían practicando su religión.
Esta tradición continúa viva en el pueblo. Cada 13 de junio se suelta un cerdo que los vecinos van alimentando libremente hasta el 17 enero que se sortea para la matanza. Es una de las tantas tradiciones que siguen celebrándose, junto a la moza de las ánimas, que recorre las calles por las noches entonando una salmodia y rezando: "Fieles cristianos acordémonos de las benditas almas del purgatorio con un padrenuestro y avemaría por el amor de Dios".
Calles que enamoraron a Unamuno y Buñuel
Antes de gozar de la fama que tiene hoy, ya enamoró a múltiples personalidades como el escritor y filósofo Miguel de Unamuno, que halló en Salamanca su patria espiritual y fue donde vivió y murió; o el cineasta Luis Buñuel. Lo que ellos vieron en La Alberca se puede contemplar en la Casa Museo Sátur Juanela, una antigua vivienda rehabilitada en el número 7 de la calle Mesón que funciona como museo etnográfico.
El paseo continúa y no nos topamos con ningún gran monumento, pero sí con algunos elementos reconocibles. Como la escultura homenaje al Marrano de San Antón o la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Tampoco se puede olvidar el precioso entorno que linda con la comarca cacereña de Las Hurdes y cuyo parque se extiende por 32.300 hectáreas. Un entorno marcado por los ríos Alagón, Francia y Batuecas que corroboran la importancia del agua en la zona.
- Parece la Toscana italiana, pero este pueblo medieval con castillo y paisaje de cuento está en un lugar remoto de España: lo tiene todo para una escapada de otoño
- Sergio, el último habitante de un pueblo de León: “Antes en verano la gente venía y se quedaba 15 días o un mes, pero cada vez vienen menos”
- Nadie la visita, pero dicen que es 'la Muralla China de España': una espectacular barrera fortificada de roca natural afilada que protege una ermita románica
- La Vía Verde más bonita de España mide 100 kilómetros y termina en la Costa Brava: una ruta entre volcanes dormidos y los valles más bonitos de Girona
- Entramos en el pueblo del 'cochinillo más cotizado de España': una villa serrana con un recinto amurallado perfectamente conservado y palacios del siglo XVI donde se rodó cine clásico
- El pueblo más bonito de España, según Jesús Calleja, está repleto de cascadas que bajan entre las casas: 'Hay que visitarlo una vez en la vida
- Un puente icónico y una feria histórica: Las raíces separadas de Eva González (45 años) y Cayetano Rivera (49 años) dos lugares repletos de patrimonios históricos
- Nadie la visita, pero dicen que es 'la Escocia española': pallozas de techo vegetal, Reserva de la Biosfera y aldeas de menos de 20 vecinos