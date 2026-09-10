Los 5 mejores viajes del Imserso para otoño de 2026: precios desde 132 euros para hacer turismo de naturaleza, circuitos culturales o las islas más bonitas de España
El plazo para reservar arranca el lunes 14 de septiembre, escalonado por comunidades, y los primeros turnos salen en octubre desde 132,91 euros.
El lunes 14 de septiembre, a las nueve de la mañana, empieza a repartirse una parte de las 879.213 plazas del programa de Turismo del Imserso para la temporada 2026/2027. Lo hace por orden de comunidad autónoma y de condición de acreditación: ese día reservan los usuarios preferentes de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja, y al día siguiente los no preferentes de ese mismo bloque. El 16 y el 17 les toca el turno a Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana, Ceuta, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Murcia y el País Vasco. El Gobierno prorrogó el contrato de la temporada anterior, así que los precios, las plazas y el calendario de meses caros y baratos se mantienen tal cual estaban.
Y ese calendario es la clave de este otoño. La temporada alta, con un recargo de 100 euros por plaza, cae en octubre, mayo y junio para la costa peninsular, Baleares y todos los viajes de escapada. Pero en Canarias el calendario funciona al revés: allí lo caro es diciembre, enero y febrero, y octubre y noviembre son meses de precio bajo. Es decir, hay una ventana corta en la que las islas todavía están en temporada baja y la península empieza a subir de precio: ese cruce de calendarios es lo que ordena la selección de este año. Antes de entrar en materia, el trámite en dos frases: se reserva directamente en la web de Turismo Social o Mundicolor, o a través de una agencia acreditada, con la carta y la clave de cuatro dígitos que ya está llegando a los domicilios. Con eso resuelto, van los cinco viajes que mejor funcionan esta estación.
Canarias, la única costa que en otoño juega a la contra
Diciembre no es el mes barato en Canarias. Es justo el contrario: allí la temporada alta cae en diciembre, enero y febrero, mientras que octubre y noviembre (cuando en la península ya sube el precio o está a punto de hacerlo) siguen en tarifa normal. Un viaje de ocho días con transporte cuesta 378,75 euros en temporada baja y 478,75 euros en la alta; el de diez días, 464,72 y 564,72 euros respectivamente. Sin transporte, para quien ya vive en el archipiélago o prefiere pagarse el vuelo por su cuenta, las cifras bajan hasta 224,28 y 270,39 euros. El paquete incluye pensión completa, asistencia sanitaria complementaria y programa de animación sociocultural, y admite mascotas de hasta 10 kilos con transportín. El hotel, de tres estrellas como mínimo, lo asigna el Imserso una vez confirmada la reserva; no se elige de antemano.
Circuitos culturales por Andalucía, las ciudades sin el horno de agosto
Sevilla, Córdoba y Granada se recorren de otra manera cuando el termómetro deja de ser un obstáculo. El circuito cultural dura seis días (cinco noches), va en pensión completa y con guía, y cuesta 312,51 euros en temporada normal y 412,51 euros en octubre, mes en el que esta modalidad sí tiene el recargo de temporada alta. El ritmo es de una o dos visitas guiadas al día, con tramos a pie por cascos históricos que conviene tener en cuenta si la movilidad es limitada. Lo que cambia respecto al verano no es el itinerario, sino la temperatura a la que se hace: las tres capitales concentran buena parte del patrimonio andaluz (mezquita, alhambra, catedral) sin la necesidad de planificar el día entero alrededor de la sombra.
Turismo de naturaleza, el paisaje que solo se ve en otoño
La oferta de interior cambia cada temporada y el listado concreto de esta todavía no está confirmado en la web de Turismo Social, así que conviene comprobarlo antes de reservar. Lo que sí es fijo es el formato: cinco días (cuatro noches) en pensión completa, por 305,75 euros en temporada normal y 405,75 euros en octubre, mayo o junio. Estos programas suelen combinar paseos guiados de dificultad baja o media, observación de fauna y visitas a espacios naturales protegidos, con jornadas de varias horas caminando que conviene valorar si el terreno es de humedales, sierra o bosque. Es la modalidad donde más pesa la fecha exacta del turno: el color del otoño con bosques, riberas, aves migratorias llegando a sus zonas de invernada y tiene una ventana de unas pocas semanas que no coincide siempre con el calendario de precios.
Costa peninsular mediterránea, la playa de la temporada tranquila
Octubre lleva recargo en la costa peninsular, igual que en Baleares y en los circuitos de escapada: son 100 euros más por plaza en Andalucía, Cataluña, Murcia y la Comunitat Valenciana. Con esa salvedad, el Mediterráneo en octubre y noviembre sigue templado y las playas ya no tienen la ocupación de julio y agosto. Ocho días con transporte cuestan 244,04 euros en temporada normal y 344,04 euros en octubre; diez días, 309,22 y 409,22 euros. Sin transporte, el ahorro ronda los 40 euros. El régimen es pensión completa, con asistencia sanitaria complementaria incluida por tratarse de un destino de costa, y la reserva admite también animales de compañía de hasta 10 kilos.
Capitales de provincia, la escapada corta y más barata
Es la puerta de entrada más económica al programa: cuatro días, tres noches, 132,91 euros en temporada normal y 232,91 euros en los meses de recargo. La cifra engaña si no se lee la letra pequeña, porque aquí no hay pensión completa, solo media pensión, ni transporte incluido: el viajero llega por su cuenta y se organiza las comidas del mediodía. A cambio es la modalidad con más variedad geográfica del programa, con capitales repartidas por todo el país, y la que menos exige en cuanto a planificación previa.
Las cancelaciones y renuncias no se concentran en septiembre: ocurren durante toda la temporada, así que quien no reserve en la primera semana no se queda automáticamente sin opciones. El Imserso reabre plazas vacantes de cualquier destino a partir del 19 de septiembre, y ese goteo se mantiene hasta bien entrado el invierno.
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