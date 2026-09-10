Los 5 mejores viajes del Imserso para otoño de 2026: precios desde 132 euros para hacer turismo de naturaleza, circuitos culturales o las islas más bonitas de España

El lunes 14 de septiembre, a las nueve de la mañana, empieza a repartirse una parte de las 879.213 plazas del programa de Turismo del Imserso para la temporada 2026/2027. Lo hace por orden de comunidad autónoma y de condición de acreditación: ese día reservan los usuarios preferentes de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja, y al día siguiente los no preferentes de ese mismo bloque. El 16 y el 17 les toca el turno a Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana, Ceuta, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Murcia y el País Vasco. El Gobierno prorrogó el contrato de la temporada anterior, así que los precios, las plazas y el calendario de meses caros y baratos se mantienen tal cual estaban.

Unos cuantos destinos del Imserso que son perfectos para hacer en otoño. / Istock / FERRAN TRAITE

Y ese calendario es la clave de este otoño. La temporada alta, con un recargo de 100 euros por plaza, cae en octubre, mayo y junio para la costa peninsular, Baleares y todos los viajes de escapada. Pero en Canarias el calendario funciona al revés: allí lo caro es diciembre, enero y febrero, y octubre y noviembre son meses de precio bajo. Es decir, hay una ventana corta en la que las islas todavía están en temporada baja y la península empieza a subir de precio: ese cruce de calendarios es lo que ordena la selección de este año. Antes de entrar en materia, el trámite en dos frases: se reserva directamente en la web de Turismo Social o Mundicolor, o a través de una agencia acreditada, con la carta y la clave de cuatro dígitos que ya está llegando a los domicilios. Con eso resuelto, van los cinco viajes que mejor funcionan esta estación.

Sara Fernández García

Canarias, la única costa que en otoño juega a la contra

Diciembre no es el mes barato en Canarias. Es justo el contrario: allí la temporada alta cae en diciembre, enero y febrero, mientras que octubre y noviembre (cuando en la península ya sube el precio o está a punto de hacerlo) siguen en tarifa normal. Un viaje de ocho días con transporte cuesta 378,75 euros en temporada baja y 478,75 euros en la alta; el de diez días, 464,72 y 564,72 euros respectivamente. Sin transporte, para quien ya vive en el archipiélago o prefiere pagarse el vuelo por su cuenta, las cifras bajan hasta 224,28 y 270,39 euros. El paquete incluye pensión completa, asistencia sanitaria complementaria y programa de animación sociocultural, y admite mascotas de hasta 10 kilos con transportín. El hotel, de tres estrellas como mínimo, lo asigna el Imserso una vez confirmada la reserva; no se elige de antemano.

Canarias es uno de los mejores viajes del Imserso. / Istock

Circuitos culturales por Andalucía, las ciudades sin el horno de agosto

Sevilla, Córdoba y Granada se recorren de otra manera cuando el termómetro deja de ser un obstáculo. El circuito cultural dura seis días (cinco noches), va en pensión completa y con guía, y cuesta 312,51 euros en temporada normal y 412,51 euros en octubre, mes en el que esta modalidad sí tiene el recargo de temporada alta. El ritmo es de una o dos visitas guiadas al día, con tramos a pie por cascos históricos que conviene tener en cuenta si la movilidad es limitada. Lo que cambia respecto al verano no es el itinerario, sino la temperatura a la que se hace: las tres capitales concentran buena parte del patrimonio andaluz (mezquita, alhambra, catedral) sin la necesidad de planificar el día entero alrededor de la sombra.

Centro histórico de Sevilla / Istock

Turismo de naturaleza, el paisaje que solo se ve en otoño

La oferta de interior cambia cada temporada y el listado concreto de esta todavía no está confirmado en la web de Turismo Social, así que conviene comprobarlo antes de reservar. Lo que sí es fijo es el formato: cinco días (cuatro noches) en pensión completa, por 305,75 euros en temporada normal y 405,75 euros en octubre, mayo o junio. Estos programas suelen combinar paseos guiados de dificultad baja o media, observación de fauna y visitas a espacios naturales protegidos, con jornadas de varias horas caminando que conviene valorar si el terreno es de humedales, sierra o bosque. Es la modalidad donde más pesa la fecha exacta del turno: el color del otoño con bosques, riberas, aves migratorias llegando a sus zonas de invernada y tiene una ventana de unas pocas semanas que no coincide siempre con el calendario de precios.

Turismo de naturaleza en otoño. / Istock

Costa peninsular mediterránea, la playa de la temporada tranquila

Octubre lleva recargo en la costa peninsular, igual que en Baleares y en los circuitos de escapada: son 100 euros más por plaza en Andalucía, Cataluña, Murcia y la Comunitat Valenciana. Con esa salvedad, el Mediterráneo en octubre y noviembre sigue templado y las playas ya no tienen la ocupación de julio y agosto. Ocho días con transporte cuestan 244,04 euros en temporada normal y 344,04 euros en octubre; diez días, 309,22 y 409,22 euros. Sin transporte, el ahorro ronda los 40 euros. El régimen es pensión completa, con asistencia sanitaria complementaria incluida por tratarse de un destino de costa, y la reserva admite también animales de compañía de hasta 10 kilos.

Benidorm siempre es uno de los destinos más demandados. / Istock

Capitales de provincia, la escapada corta y más barata

Es la puerta de entrada más económica al programa: cuatro días, tres noches, 132,91 euros en temporada normal y 232,91 euros en los meses de recargo. La cifra engaña si no se lee la letra pequeña, porque aquí no hay pensión completa, solo media pensión, ni transporte incluido: el viajero llega por su cuenta y se organiza las comidas del mediodía. A cambio es la modalidad con más variedad geográfica del programa, con capitales repartidas por todo el país, y la que menos exige en cuanto a planificación previa.

Las cancelaciones y renuncias no se concentran en septiembre: ocurren durante toda la temporada, así que quien no reserve en la primera semana no se queda automáticamente sin opciones. El Imserso reabre plazas vacantes de cualquier destino a partir del 19 de septiembre, y ese goteo se mantiene hasta bien entrado el invierno.