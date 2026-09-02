Bilbao desde el corazón de su universo artístico: dormir frente al Guggenheim y despertar rodeada de arte

Hay hoteles situados cerca de un museo y otros cuya relación con él transforma por completo la experiencia del viajero. En The Artist – Grand Hotel of Art, el Guggenheim no es únicamente un vecino ilustre: aparece tras los ventanales, acompaña el desayuno, se contempla desde algunas habitaciones y vuelve a entrar en escena al final del día desde la terraza. Frente al titanio de Frank Gehry, este cinco estrellas propone convertir el arte en el hilo conductor para descubrir una ciudad que hizo de la arquitectura y la cultura dos de las claves de su transformación.

The Artist Bilbao con vistas al Museo Guggenheim. / Roberto Garcia

Un hotel que forma parte del recorrido artístico

La experiencia comienza antes incluso de salir a la calle. The Artist nació en 2002 como un proyecto de Javier Mariscal y Fernando Salas y fue concebido desde el origen con una relación muy estrecha con el diseño y la creación contemporánea.

No se trata de añadir algunas obras a la decoración de un cinco estrellas. Pinturas, serigrafías, esculturas y piezas de mobiliario aparecen en habitaciones y espacios comunes, de manera que el huésped convive con ellas durante toda la estancia.

La pieza más espectacular obliga a levantar la mirada. El Ciprés Fósil, una escultura cinética de Javier Mariscal de 26 metros de altura, atraviesa verticalmente el gran atrio y se convierte en una de las señas de identidad del edificio. A su alrededor, el diseño mezcla referencias y épocas, con piezas originales del siglo XX y rincones que remiten desde la Bauhaus hasta el lenguaje retrofuturista de los años sesenta.

El resultado encaja especialmente bien en una ciudad que convirtió la arquitectura contemporánea en parte de su nueva identidad urbana.

El Ciprés Fósil de Javier Mariscal, una escultura cinética de 26 metros, atraviesa el atrio de The Artist. / Roberto García

¿Por qué el Guggenheim cambió también la manera de mirar Bilbao?

Solo hay que cruzar la calle para encontrarse ante uno de los edificios que modificaron la imagen internacional de la ciudad. Cuando el Museo Guggenheim Bilbao abrió sus puertas en 1997, lo hizo en un antiguo espacio portuario e industrial junto a la ría. Frank Gehry proyectó allí una arquitectura de titanio, vidrio y piedra caliza cuyas formas cambian según la luz y el punto desde el que se contemplan.

Pero una de las mejores formas de entender el Guggenheim consiste precisamente en alejarse unos metros. Desde el entorno del hotel se aprecia cómo el museo dialoga con la ría, los puentes, las colinas y la nueva arquitectura de la ciudad.

Después llega el interior. El gran atrio articula las diferentes plantas y galerías mediante pasarelas curvas, ascensores de titanio y vidrio y perspectivas que cambian continuamente. Arte y arquitectura resultan difíciles de separar: el edificio funciona también como una enorme escultura.

Y alrededor del museo continúa la exposición al aire libre. Puppy, de Jeff Koons, recibe a los visitantes desde la plaza y forma parte de una de las imágenes más reconocibles de la ciudad. Desde The Gallery, el restaurante a pie de calle de The Artist, incluso es posible desayunar con esta monumental escultura floral al otro lado del cristal.

The Artist se encuentra frente al Guggenheim y a Puppy, la célebre escultura floral de Jeff Koons. / Roberto García

¿Qué hay más allá del titanio de Frank Gehry?

El gran acierto es no detener el itinerario en un solo museo. The Artist se encuentra en pleno distrito artístico de la ciudad y a unos 500 metros del Museo de Bellas Artes, una institución esencial para comprender la amplitud del patrimonio artístico vasco y español.

El museo vive además un momento especialmente interesante con Agravitas, el proyecto de ampliación y transformación arquitectónica firmado por Foster + Partners y el arquitecto bilbaíno Luis María Uriarte. La intervención amplía los espacios expositivos y establece un nuevo diálogo entre el edificio histórico y la arquitectura contemporánea, prolongando esa particular conversación entre pasado y futuro que caracteriza a Bilbao.

Desde aquí, el mapa cultural puede continuar siguiendo la ría y observando cómo la ciudad utilizó la arquitectura para reinterpretar su antiguo paisaje industrial. El Zubizuri de Santiago Calatrava, las torres de Isozaki Atea, la Torre Iberdrola o los nuevos desarrollos de Abandoibarra permiten leer la evolución urbana prácticamente como si se tratara de una exposición a escala de ciudad.

Las vistas desde The Rooftop permiten contemplar otra perspectiva del Bilbao contemporáneo, con la Torre Iberdrola integrada en el nuevo skyline de la ciudad. / GORKA ORTEGA GOMEZ

Más adelante aparece otro ejemplo especialmente significativo: Azkuna Zentroa, la antigua Alhóndiga convertida en centro cultural y social tras la intervención de Philippe Starck. Exposiciones, diseño, cine, artes escénicas y creación contemporánea conviven allí dentro de un edificio industrial recuperado para la ciudad.

Bilbao Turismo incluye, además, galerías, librerías y espacios de creación repartidos por zonas como Bilbao La Vieja, el Casco Viejo, el entorno de Azkuna Zentroa o el propio distrito Guggenheim. El arte ha dejado de estar confinado a los museos y forma parte de la vida cotidiana de la ciudad.

El concierge es el comisario de una escapada cultural

Aquí aparece uno de los aspectos que mejor explican la filosofía de The Artist. Su ubicación permitiría limitarse a entregar un mapa y señalar los principales museos. La propuesta, sin embargo, busca ir bastante más lejos.

El interior de The Artist convierte la arquitectura en parte de la experiencia, con formas, volúmenes y juegos de luz que refuerzan su vínculo con el diseño y el arte. / GORKA ORTEGA GOMEZ

El servicio de Concierge organiza experiencias personalizadas y visitas guiadas privadas al Museo Guggenheim y al Museo de Bellas Artes, siempre sujetas a disponibilidad. La idea es adaptar el descubrimiento de la ciudad a los intereses de cada huésped: arquitectura, arte contemporáneo, diseño, gastronomía, paisaje o incluso experiencias que permitan salir de Bilbao y acercarse a otros escenarios del País Vasco.

Esto cambia considerablemente la forma de conocer un destino. Quien tenga especial interés por la arquitectura puede concentrarse en la metamorfosis de la ría; un apasionado del arte puede combinar grandes museos y pequeñas galerías; y quien prefiera comprender la cultura vasca a través de diferentes disciplinas puede mezclar exposiciones, gastronomía y música.

The Artist funciona así como punto de partida y también como prolongación de lo que sucede fuera.

as habitaciones incorporan obras originales de la colección contemporánea del hotel; algunas cuentan, además, con vistas directas al Guggenheim. / Roberto García

Vivir el arte cuando termina la visita a los museos

Regresar al hotel no significa cerrar el programa cultural. Ese es precisamente uno de sus elementos diferenciales.

En la séptima planta, The Rooftop ofrece una perspectiva de 180 grados sobre la ciudad. Desde sus mesas se observa de nuevo el Guggenheim, esta vez desde arriba, junto a la ría y parte del skyline contemporáneo de Bilbao. La arquitectura que unas horas antes se contemplaba desde la calle adquiere aquí otra dimensión según cambia la luz sobre las placas de titanio.

Y cuando llega la noche, el lenguaje artístico cambia de disciplina.

Sixty-One Lobby Bar recupera la atmósfera de los clubes de jazz de los años veinte con una programación de música en directo. El segundo jueves de cada mes, el espacio se convierte en un pequeño club donde la coctelería y el jazz prolongan la jornada cultural hasta la noche. La programación de 2026 incluye diferentes sesiones temáticas a lo largo del otoño.

Sixty-One programa sesiones de jazz en directo y convierte el lobby bar en otro de los espacios culturales del hotel. / GORKA ORTEGA GOMEZ

La mejor forma de entender Bilbao es observarla desde el arte

Quizá ahí esté la clave. Bilbao permite acercarse al arte desde muchos lugares distintos: dentro de una galería, frente a una escultura de Jeff Koons, atravesando el atrio de Frank Gehry, entrando en un antiguo almacén de vinos reinventado por Philippe Starck o simplemente siguiendo la ría y observando cómo la arquitectura contemporánea transformó el antiguo paisaje industrial.

The Artist añade una perspectiva particular a ese relato porque la experiencia cultural no empieza al salir del hotel ni termina al regresar a él. Continúa en sus habitaciones, en las obras de sus pasillos, bajo la escultura monumental de Mariscal, en una terraza situada frente al Guggenheim o escuchando jazz con un cóctel al final del día.

En una ciudad que convirtió el arte en una de sus formas de presentarse al mundo, alojarse aquí permite contemplar Bilbao desde dentro de ese mismo universo creativo.