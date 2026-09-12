Con 185 kilómetros, es la Vía Verde más larga de España: una ruta por el antiguo ferrocarril que llevaba el hierro de las minas de Teruel al Mediterráneo

El tren que durante décadas atravesó estas tierras no llevaba viajeros recorriendo nuestra geografía en busca de paisajes. Su carga era mucho más pesada, ya que llevaba el mineral de hierro extraído de las minas de Ojos Negros, en Teruel, que viajaba rumbo a la costa para alimentar los altos hornos y embarcarse en el puerto de Sagunto. De aquel trazado queda hoy un recorrido que se puede hacer a pie o en bicicleta en una de las grandes Vías Verdes de España.

Vía verde de Ojos Negros / Istock / Luiyo

La Vía Verde de Ojos Negros suma actualmente alrededor de 185 kilómetros de recorrido acondicionado entre el interior turolense y el litoral valenciano, una longitud récord que la hace ser la más larga de España. Está dividida en dos grandes tramos y conserva numerosos elementos de la infraestructura original, como antiguas estaciones, trincheras excavadas en la roca, túneles y espectaculares viaductos.

Sara Fernández García

El camino que siguió el mineral hasta el mar

Para comprender la magnitud de esta obra hay que remontarse a los primeros años del siglo XX. El ferrocarril minero de Sierra Menera echó a andar el 27 de julio de 1907 para dar salida directa al mineral explotado en la comarca. La compañía minera tomó la decisión de construir su propia línea privada de vía estrecha a pesar de que las minas se encontraban muy cerca del ferrocarril de vía ancha que ya operaba en la zona. Al final acabó siendo una monumental obra de ingeniería de unos 205 kilómetros de longitud, tendida de forma prácticamente paralela en gran parte de su itinerario al trazado del Central de Aragón.

El último tren circuló en 1972 y tras el cierre de la línea se levantaron los raíles y parte del material rodante fue destinado a otras redes de vía estrecha del país. Tras varias décadas de abandono se dio paso a la rehabilitación y así se creó la Vía Verde.

De las minas de Ojos Negros a las sierras de Teruel

Puedes comenzar el recorrido en las inmediaciones de las históricas instalaciones mineras de Ojos Negros para ir descendiendo por el valle del Jiloca. Verás que el paisaje va cambiando muy rápido a medida que te acercas a las comarcas altas de las sierras de Javalambre y Gúdar, antes de entrar en el valle del río Palancia y cruzar a la Comunidad Valenciana.

Javalambre, la sierra de Teruel que atraviesa la Vía Verde de Ojos Negros / Istock / Vicenfoto

El tramo aragonés cuenta con unos 108 kilómetros de longitud y atraviesa términos municipales como Villar del Salz, Peracense, Santa Eulalia, Cella, Teruel, La Puebla de Valverde, Sarrión y Albentosa. Por el camino irás viendo tanto campos de cultivo abiertos como espesos pinares de montaña.

Uno de los sectores más espectaculares está en las inmediaciones de la capital turolense, durante el ascenso hacia el puerto de Escandón. Allí el trazado ferroviario tuvo que meterse en la montaña y salvar profundos barrancos. En la sección de Teruel se conservan cinco túneles y 13 viaductos.

Vista al pasar la Fuente del Berro / Wikimedia Commons

Entre estas obras destacan por su envergadura el túnel de Sarrión, con 352 metros de longitud, y el de Albentosa, de 394 metros. Si pasas por este último te vas a topar con una de las estampas más fotografiadas del itinerario: el viaducto de Albentosa, una gran obra de fábrica en sillería que salva el cauce del río.

Un antiguo tendido de hierro convertido en ruta de viaje

La Vía Verde no coincide de forma exacta en la totalidad de sus puntos con el tendido original, pero mantiene viva la memoria de la línea hasta el punto de conservar los hitos del antiguo kilometraje ferroviario. El kilómetro 0 se sitúa en el complejo minero de Ojos Negros, mientras que la vía histórica alcanzaba el kilómetro 204,15 junto al puerto de Sagunto.

Ruta de los Ojos Negros / Vicenfoto / ISTOCK

A partir de Barracas (en la provincia de Castellón), la ruta se adentra de lleno en el valle del Palancia. Este tramo inicia un descenso desde Javalambre hacia las huertas de la comarca y la línea de costa. En los últimos años, la Vía Verde de Ojos Negros se ha prolongado hasta la propia ciudad de Sagunto y ha quedado conectada además con la Vía Verde de Xurra.