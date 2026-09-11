Los 5 mejores destinos del Imserso para el invierno de 2026-2027: precios desde 132,91 euros para recorrer las grandes joyas de España

El Imserso abre este lunes 14 de septiembre la reserva de su programa de viajes para 2026-2027, con 879.213 plazas repartidas entre costa peninsular, costa insular y turismo de escapada. La apertura es escalonada: Andalucía, Aragón, Castilla y León y otras seis comunidades arrancan el día 14, mientras que Baleares, Canarias, Cataluña y el resto se incorporan 48 horas después. Además, hasta el 18 de septiembre cada plaza reservada cuenta para el cupo de su propia comunidad, no para el total nacional. Es un trámite distinto, conviene aclararlo, del de la acreditación, la conocida como "carta del Imserso", cuyo plazo de solicitud ya se cerró en julio.

Vuelven los viajes del Imserso... y la fecha para apuntarse es el 14 de septiembre. / Istock

Lo curioso de un programa pensado para llenar hoteles en temporada baja es que, casi en su totalidad, sigue la lógica que cualquiera esperaría: noviembre, diciembre, enero y febrero son los meses baratos, mientras que octubre, mayo y junio, que coinciden más con el buen tiempo, se pagan más caros. Excepto en un sitio. Ahí el cálculo se invierte por completo: diciembre, enero y febrero son, precisamente, los tres meses en los que más cuesta viajar. No es un error de tarifas, sino que ese destino concentra tanta demanda en pleno invierno como cualquier playa peninsular en agosto. Se llama Canarias, y es el primero de los cinco destinos del Imserso que merece la pena mirar antes de reservar este invierno.

Sara Fernández García

Canarias, un invierno con temperaturas de verano

Canarias es la única pieza del programa del Imserso donde el invierno funciona al revés que en el resto: cuanto más frío hace en el resto de España, más cuesta la plaza. Un paquete de 10 días con transporte cuesta 564,72 euros en diciembre, enero o febrero, considerados temporada alta dentro del propio catálogo, y baja a 464,72 euros el resto del año, de octubre a junio salvo esos tres meses. En la versión de 8 días con transporte, la diferencia se mantiene: 478,75 euros frente a 378,75.

Lanzarote es uno de los destinos del Imserso. / Istock

La explicación no tiene mucho misterio: es la época en la que medio país busca escapar del frío, así que el archipiélago deja de comportarse como un destino de temporada baja y empieza a funcionar como cualquier otro destino de sol en su mejor momento.

El catálogo reúne Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y, si se mantiene como en la temporada anterior, La Palma. Cada isla ofrece un plan distinto: el Teide y el conjunto histórico de La Laguna en Tenerife; los Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes, dos de los grandes atractivos ligados a la intervención de César Manrique sobre el paisaje volcánico de Lanzarote; las dunas de Maspalomas y el Roque Nublo en Gran Canaria; Corralejo y el Parque Natural de Jandía en Fuerteventura; y la Caldera de Taburiente bajo cielos protegidos como reserva Starlight en La Palma.

Fuerteventura es otro de los destinos del Imserso. / Istock

El paquete incluye pensión completa y seguro colectivo, y se gestiona a través de Mundicolor, el operador que cubre toda la costa insular del programa.

El mejor momento para visitar la costa de Andalucía

En la costa de Andalucía pasa justo lo contrario que en Canarias, y ahí está la segunda razón para fijarse en el invierno: aquí sí que noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril forman la temporada media, la más barata, mientras que octubre, mayo y junio suben el precio.

Los 10 días con transporte cuestan 309,22 euros en temporada media, que abarca prácticamente todo el invierno, frente a los 409,22 euros de temporada alta. Cien euros de diferencia por elegir bien el mes.

Torremolinos, Andalucía. / Istock / TONO BALAGUER

Localidades como Torremolinos, Marbella, Nerja o Roquetas de Mar han sido habituales del programa en temporadas recientes, a falta de que se confirme el listado definitivo de hoteles para este curso. Lo que no cambia de un año a otro es el paisaje fuera de temporada: paseos marítimos que siguen activos todo el invierno, el casco antiguo de Marbella sin las aglomeraciones de julio, los acantilados y el Balcón de Europa de Nerja con el mar de fondo, además de mercados y chiringuitos que en esta época funcionan a otro ritmo.

Embarcadero en Marbella. / Istock

El paquete incluye pensión completa, animación diurna, seguro colectivo y habitación doble, en su versión de 8 o 10 días.

La mayor de las Baleares en temporada baja

Mallorca no es la más barata ni la más cara: es la que se vive de manera diferente cuando desaparece buena parte del turismo de sol y playa. En temporada media, que cubre el invierno, el paquete de 10 días va de 270,52 euros sin transporte a 353,37 euros con transporte incluido. En la versión de 8 días, el precio oscila entre 224,36 y 285,29 euros, según se añada o no el traslado.

Interior de La Seu, en Mallorca. / Istock

La isla en enero tiene poco que ver con la isla en agosto: Palma y su catedral sin las colas del verano, Valldemossa y Sóller con su tren histórico todavía en marcha, y la Serra de Tramuntana, Patrimonio Mundial de la UNESCO, en unas condiciones especialmente apropiadas para caminar sin el calor que complica cualquier ruta en verano.

Los mercados de invierno sustituyen a los de temporada alta, y en la mesa mandan la ensaimada y la sobrasada, dos motivos por sí solos para alargar la sobremesa. El paquete, con pensión completa y seguro colectivo incluidos, se reserva también a través de Mundicolor.

Circuitos culturales por España: de lo mejor para invierno

Que llueva o haga frío no estropea una ruta por el interior, y esa es la razón de peso para incluirla en esta lista: a diferencia de un destino de playa, aquí el plan no depende tanto del cielo.

Córdoba, Andalucía. / Istock

Los circuitos culturales del Imserso recorren buena parte de España: Córdoba, Granada, Sevilla, Málaga y Ronda en Andalucía; Ávila, Segovia, Salamanca y Burgos en Castilla y León; rutas por Aragón y por las Rías Baixas gallegas; los Picos de Europa y la cueva de Altamira entre Asturias y Cantabria, además de itinerarios propios en Baleares y Canarias.

Son 6 días y 5 noches por 312,51 euros en temporada media, periodo en el que se incluyen diciembre, enero y febrero, o 412,51 euros en temporada alta, que corresponde a octubre, mayo y junio. El precio incluye alojamiento, pensión completa, transporte y visitas guiadas.

Ronda, Andalucía. / Istock

El itinerario concreto de cada ruta conviene revisarlo antes de reservar, porque varía según la comunidad de salida y no todas las combinaciones se repiten de forma idéntica de una temporada a otra. Se gestionan a través de Turismo Social, el mismo canal que cubre el resto de la costa peninsular y el turismo de escapada.

El viaje más barato del programa, con menos días de viaje

Quien no quiera comprometerse a ocho o diez días tiene la puerta más barata de todo el programa en las escapadas del Imserso a capitales de provincia: 4 días y 3 noches, con transporte y pensión completa incluidos, desde 132,91 euros en temporada media. Diciembre, enero y febrero vuelven a entrar dentro de ese precio, mientras que en temporada alta la tarifa asciende a 232,91 euros.

Circuitos de naturaleza del Imserso. / Istock

Dentro de la misma modalidad, Ceuta y Melilla tienen su propio paquete de 5 días y 4 noches desde 305,75 euros. Por su parte, el turismo de naturaleza, con parques y rutas de senderismo de baja exigencia pensadas para un ritmo tranquilo, se mueve en cifras parecidas: de 305,75 a 405,75 euros según la temporada, también en estancias de 5 días y 4 noches.

Para apuntarse a cualquiera de los cinco destinos hace falta ser pensionista de jubilación o de viudedad a partir de los 55 años, otro tipo de pensionista o perceptor de prestaciones por desempleo desde los 60, o beneficiario de la Seguridad Social a partir de los 65. Los cónyuges pueden acompañar sin cumplir ese requisito de edad.

Y luego está el dato que ha protagonizado buena parte de los titulares de estos días: 7.447 plazas del Imserso con un precio fijo de 50 euros, reservadas para quienes cobran una pensión no contributiva o una prestación equivalente. No es el precio general del programa, ya que esa cifra corresponde a un cupo muy concreto y limitado, pero para quien cumple los requisitos es, con diferencia, la forma más barata de viajar con el Imserso este invierno.

Hasta el 18 de septiembre, cada plaza reservada cuenta únicamente para el cupo asignado a la comunidad autónoma de quien reserva. Esto significa que una plaza liberada por un solicitante no preferente de Cataluña no puede ocuparla, durante esos días, alguien de Madrid. Ese reparto territorial se levanta el 19 de septiembre, cuando las plazas que hayan quedado libres pasan a estar disponibles para cualquier solicitante del país, sea cual sea su comunidad de origen.