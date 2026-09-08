Así es el nuevo hotel de Valencia que tiene la playa de la Malvarrosa a pocos pasos

A pocos pasos de la playa de la Malvarrosa, Valencia estrena un hotel concebido desde el talento local. Arquitectura, interiorismo, arte, iluminación y gastronomía comparten un mismo hilo conductor en Malvarrosa Plaza by Intelier: trasladar la identidad valenciana a cada espacio desde una perspectiva contemporánea.

Una de las 170 habitaciones del hotel, con un interiorismo en tonos suaves, madera y detalles textiles de inspiración mediterránea. / Intelier Hotels & Suites

La nueva apertura de Intelier Hotels & Suites cuenta con 170 habitaciones y propone descubrir la ciudad desde el propio alojamiento. La cerámica de Manises, la luz del Mediterráneo, las obras de artistas valencianos y el trabajo de estudios vinculados al territorio construyen un proyecto estrechamente conectado con su entorno.

El edificio ha sido diseñado por Morph Studio, mientras que el interiorismo lleva la firma de Proyecto Singular. Su ubicación permite combinar la playa de la Malvarrosa con el Cabanyal y los principales atractivos culturales y urbanos de Valencia.

Diseño valenciano junto al Mediterráneo

Buena parte de las empresas que han participado en la construcción, el equipamiento y la decoración del establecimiento son valencianas. Esta apuesta por la proximidad favorece la economía local y aporta coherencia a un proyecto inspirado en la arquitectura, los materiales y la tradición artesanal del destino.

El interiorismo de Proyecto Singular combina líneas curvas, madera y piezas cerámicas en los espacios comunes del hotel. / Intelier Hotels & Suites

Las referencias a Valencia aparecen de forma sutil, sin recurrir a una decoración temática. En las paredes aparecen motivos inspirados en la tradición cerámica de Manises, mientras que los colores, las texturas y la iluminación recuerdan al paisaje y a la luminosidad de la costa mediterránea.

El resultado son unos interiores contemporáneos y serenos, alejados de los códigos impersonales que se repiten en muchos hoteles internacionales. Cada elemento contribuye a reforzar la conexión de Malvarrosa Plaza by Intelier con la ciudad en la que se encuentra.

Arte y artesanía dentro del hotel

Uno de los espacios más singulares es su escalera principal, presidida por una instalación lumínica creada expresamente para el proyecto por LZF Lamps. La firma valenciana, conocida por su trabajo artesanal con la madera y la luz, convierte esta zona de paso en uno de los puntos más reconocibles del establecimiento.

La instalación creada por la firma valenciana LZF Lamps ocupa un lugar destacado en una de las principales zonas comunes del establecimiento. / Intelier Hotels & Suites

El arte contemporáneo también ocupa un lugar destacado. La escultora Amparo Carbonell, primera mujer académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, firma una colección realizada especialmente para el hotel. Sus obras incorporan la creación valenciana a la experiencia cotidiana de los huéspedes.

No se trata de añadir piezas decorativas aisladas, sino de integrar el arte y la artesanía en la personalidad del alojamiento. La presencia de creadores locales es uno de los principales elementos diferenciadores de este nuevo hotel urbano próximo al mar.

Detalle de una de las piezas suspendidas de madera que forman parte de la instalación realizada por LZF Lamps para Malvarrosa Plaza by Intelier. / Intelier Hotels & Suites

¿Qué ver cerca de la Malvarrosa?

La proximidad a la playa de la Malvarrosa sitúa el hotel en una de las zonas que mejor representa la relación de Valencia con el Mediterráneo. Desde aquí resulta sencillo combinar el mar con el carácter popular y marinero del Cabanyal, uno de los barrios con mayor personalidad de la ciudad.

La ubicación también permite acercarse a lugares emblemáticos como la Lonja de la Seda o la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Malvarrosa Plaza by Intelier se convierte así en un punto de partida para conocer las diferentes caras de Valencia: la histórica, la contemporánea y la vinculada al mar.

La azotea dispone de zonas de descanso y solárium, con el Mediterráneo visible al fondo. / Intelier Hotels & Suites

Dentro del propio hotel, la azotea prolonga esa conexión con el exterior. Concebida para disfrutar de la luz, el clima y la cercanía de la playa, aspira a convertirse en uno de sus principales espacios de encuentro.

La gastronomía de Ricard Camarena

La identidad valenciana también estará presente en la mesa, con la incorporación de los conceptos desarrollados por Ricard Camarena para los diferentes espacios del hotel.

La participación de uno de los nombres más reconocidos de la cocina valenciana contemporánea permitirá trasladar el producto y la cultura culinaria del territorio a la experiencia del establecimiento. La oferta gastronómica se dirigirá tanto a los huéspedes como a los propios valencianos, reforzando la voluntad del hotel de integrarse en la vida de la ciudad.

La terraza de la azotea reúne mesas al aire libre y vistas sobre el paisaje urbano y marítimo de Valencia. / Intelier Hotels & Suites

Malvarrosa Plaza by Intelier no se plantea únicamente como un lugar en el que alojarse. Su azotea y sus espacios gastronómicos buscan convertirlo también en un nuevo punto de encuentro junto a la playa de la Malvarrosa.

Sostenibilidad certificada

La relación con el entorno no se limita a la estética ni a la procedencia de los profesionales implicados. El edificio cuenta con las certificaciones DGNB Gold y BREEAM Excepcional, que reconocen la incorporación de criterios de sostenibilidad en su diseño y desarrollo.

Con esta apertura, Intelier Hotels & Suites, grupo con más de seis décadas de trayectoria, amplía su colección con un establecimiento que reúne arquitectura contemporánea, artesanía, arte, gastronomía y compromiso medioambiental.