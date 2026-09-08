Parece la Toscana italiana, pero este pueblo medieval con castillo y paisaje de cuento está en un lugar remoto de España: lo tiene todo para una escapada de otoño
El acceso al centro histórico se hace en barca, único medio de transporte oficial permitido para llegar hasta este lugar remoto.
Si la Toscana es una región de colinas mediterráneas, repletas de olivos y viñedos, pueblos de piedra, una luz cálida y un paisaje agrícola alrededor de bellísimos núcleos medievales, podríamos afirmar que también existe una Toscana española. Es un comentario que viene de lejos y, aunque a este lugar no le gusten demasiado las comparaciones con el destino italiano, basta poner un pie en Matarraña para comprobarlo.
Sin embargo, esta comarca situada entre Castellón, Teruel y Barcelona no es la única que presume de un paisaje similar al de la Toscana italiana. Y es que hemos localizado un pueblo encantador, perdido en un rincón remoto de Tarragona, que bien podría presumir de parecido razonable. Y no es otro que Miravet.
La otra Toscana española
La comparación de Miravet con la Toscana funciona sobre todo por el paisaje agrícola mediterráneo que rodea al pueblo. Un territorio salpicado de olivares, viñedos, colinas suaves, tierras de tonos ocres y rojizos, vegetación mediterránea, pueblos de piedra, y una arquitectura que se integra por completo en el paisaje.
El elemento integrador por excelencia del paisaje que rodea a esta pintoresca villa medieval, famosa en Cataluña por su histórica tradición alfarera, es el castillo templario que corona el pueblo. Pero vayamos por partes.
Uno de los castillos templarios más importantes de Cataluña
Miravet está en la Ribera del Ebro y el paisaje que dibuja el pueblo es bellísimo, como si colgara sobre un meandro. A ratos, parece ascender por la ladera, como si las casas escalonaran poco a poco ganando terreno a la montaña. Y arriba de todo, la guinda del paisaje: el castillo medieval. Una imagen que, sin duda, parece de postal.
El castillo de Miravet no es una construcción defensiva más de todas las que hay en España, sino que, además de ofrecer una imagen muy potente en la panorámica del pueblo, presume de ser una de las grandes fortalezas templarias de España y uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar catalana de los siglos XII-XIII. Casi nada.
El castillo tiene origen andalusí. En 1153 pasó a manos de Ramón Berenguer IV y fue entregado a los templarios, que lo convirtieron en uno de los principales centros de poder de la Orden del Temple en la Corona de Aragón. Después sufrió un largo asedio entre 1307 y 1308, coincidiendo con la desaparición de los templarios.
El último en paso en barca sin motor de España
Miravet, que ha firmado algunos de los capítulos de la historia bélica de España más conocidos (como la Batalla de Miravet, en tiempos de la Guerra Civil española), tiene un elemento que es incluso más fotogénico que el castillo, al menos para quien lo visita por primera vez: el paso de barca tradicional, el último transbordador sin motor que queda en España.
Se trata de un trayecto de apenas unos metros que hay que realizar por el agua, desde una orilla del Ebro hasta el embarcadero que hay al otro lado del cauce y que es, oficialmente, la única manera de llegar hasta el centro histórico. Y es que el acceso con vehículo propio está prohibido en todo el pueblo y esta es la única manera de llegar hasta el centro de Miravet.
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