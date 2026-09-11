El hotel mejor valorado de toda Colombia: tiene 1.200 reseñas, gastronomía local y piscinas de ensueño en mitad de la selva de Tayrona

Kogio, Arhuaco, Kankuamo y Wiwa son algunos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para ellos, el macizo montañoso que envuelve estas tierras es el “corazón del mundo” y el agua del río Piedras, que desciende diligente por sus laderas para encontrarse con las indómitas playas del Caribe colombiano, es pura energía de sanación.

Senda Watapuy, un hotel en pleno parque Tayrona / DR

El murmullo constante del río guía, entre jardines tropicales, al gran lujo colombiano. Ese marcado por la calma de la selva caribeña del Parque Nacional Tayrona, uno de los tesoros naturales imprescindibles del litoral del país donde la selva abraza un mar de múltiples azules.

A las puertas de este espacio natural dibujado por ríos, grandes formaciones rocosas, playas paradisiacas y bellos senderos, se encuentra Senda Watapuy, un alojamiento exclusivo cuyos espacios se abren directamente a la vegetación. El concepto está pensado para quienes buscan aventura, pero también descanso en un complejo gobernado por el diseño y sin perder el vínculo con el territorio.

Senda Watapuy: una experiencia inmersiva / DR

Senta Watapuy: el hotel mejor valorado de Colombia es un refugio que redefine el bienestar

La singular arquitectura de Watapuy se mimetiza por completo con el paisaje, delineada por amplias villas y cabañas de madera diseñadas para aprovechar al máximo el entorno y hacer sentir al huésped que acaba de llegar a un refugio único en medio de una espesura esmeralda. Los límites se difuminan entre enormes ventanales, desahogadas terrazas y piscinas privadas orientadas a la corriente fluvial, espacios que funcionan como una prolongación de los interiores donde disfrutar de los sonidos de la naturaleza, esos orquestados por monos aulladores que saludan al amanecer. Algo que también se puede hacer en la apetecible piscina principal, rodeada de hamacas y exuberante vegetación.

Las zonas comunes en Senda Watapuy / DR

Las propuestas de Senda Watapuy prestan especial atención al bienestar, con tratamientos y masajes concebidos para aliviar tensiones y favorecer la relajación de la mano de expertos terapeutas. Pero ya solo su localización es la mejor terapia para sumergirse en la calma más absoluta y dejar que el tiempo pase sin prestar atención al reloj. Para ello, este santuario ecochic propone seguir el Sendero Aluna, un estupendo itinerario, de unos treinta minutos, que serpentea por las inmediaciones invitando a practicar la atención plena a través del senderismo.

Un restaurante y un bar completan la experiencia de Senda Watapuy, con una carta basada en productos locales frescos para diseñar excelentes platos que reinterpretan los sabores caribeños.

Las habitaciones en Senda Watapuy siguen las técnicas constructivas originales / DR

Qué es Caoba Hotels, la plataforma donde encontrarás Senda Watapuy

Senda Watapuy forma parte de Caoba Hotels, una innovadora plataforma especializada en alojamientos independientes y singulares donde la arquitectura, el entorno y una marcada identidad pesan tanto como el servicio.

La filosofía Caoba encaja especialmente con Watapuy, pues su atractivo reside en su diseño y en su emplazamiento, junto al río Piedras y a tan solo cinco minutos del Parque Nacional Tayrona.

Una de las habitaciones en Senda Watapuy / DR

Caoba reúne diversos perfiles de alojamientos pero con un denominador común, que se trate de lugares con carácter propio donde el viajero pueda exprimir el destino antes de salir a explorarlo, desde la misma habitación. Además, el modelo Caoba favorece la reserva directa, reduciendo así la dependencia de grandes plataformas intermediarias para que cada propiedad pueda mantener una relación más próxima con sus huéspedes.