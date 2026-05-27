Eurostars Gran Hotel La Toja: bienvenido a la isla del bienestar

En las Rías Baixas existe una isla donde el bienestar no es una tendencia con fecha de caducidad, sino una tradición consolidada en su territorio. La Isla de A Toxa, unida al continente por un breve puente, ha construido su reputación sobre un concepto de lujo basado en el tiempo de calidad, la salud y el bienestar. Es en este privilegiado enclave, rodeado por la calma de la ría y la belleza natural gallega, donde el Eurostars Gran Hotel La Toja se ha consolidado como uno de los hoteles más emblemáticos del sector turístico español.

Piscina del hotel / Eurostars Hotel Company

Un enclave con vocación pionera

La singularidad de la isla no reside únicamente en su paisaje atlántico, sino en su temprana apuesta por el turismo de salud. A comienzos del siglo XX, cuando el termalismo empezaba a consolidarse en Europa como símbolo de bienestar y sofisticación, A Toxa ya formaba parte de ese mapa selecto de destinos donde cuidarse era parte de un status y una expresión de estilo de vida.

Es ese contexto, en 1907, abrió sus puertas el Eurostars Gran Hotel La Toja, marcando un hito: no solo por convertirse en el primer establecimiento de cinco estrellas de la región gallega y uno de los grandes símbolos del turismo de lujo de España, sino por situar el bienestar en el centro de la experiencia hotelera. Sus propietarios entendieron que la verdadera exclusividad estaba en ofrecer una experiencia centrada en el bienestar.

Terraza exterior / Eurostars Hotel Company

Termalismo de última generación

Más de un siglo después de su inauguración, el hotel ha sabido evolucionar sin renunciar a su identidad, integrando confort, tecnología y un servicio personalizado en un entorno cargado de historia que responde a las demandas actuales del viajero.

Ese equilibrio entre historia e innovación se manifiesta de forma especial en su área termal, auténtico eje del proyecto desde sus orígenes. Las aguas mineromedicinales y los lodos de la isla, reconocidos por sus propiedades terapéuticas, se combinan con un spa de última generación y programas diseñados a medida. Piscinas, circuitos hidrotermales, masajes personalizados convierten cada estancia en una experiencia de relajación y desconexión completa. Todo ello en un entorno privilegiado donde el sonido del mar aporta esa calma tan necesaria en un momento de relax.

El Eurostars Gran Hotel La Toja continúa reafirmando su condición de referente, no solo por ser un clásico que no perdura, sino por marcar el rumbo del turismo de bienestar.

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