Turismo
Eurostars Gran Hotel La Toja: bienvenido a la isla del bienestar
Con más de un siglo de historia, este legendario hotel ofrece una experiencia renovadora y relajante en un entorno único
Viajar para Eurostars Hotel Company
En las Rías Baixas existe una isla donde el bienestar no es una tendencia con fecha de caducidad, sino una tradición consolidada en su territorio. La Isla de A Toxa, unida al continente por un breve puente, ha construido su reputación sobre un concepto de lujo basado en el tiempo de calidad, la salud y el bienestar. Es en este privilegiado enclave, rodeado por la calma de la ría y la belleza natural gallega, donde el Eurostars Gran Hotel La Toja se ha consolidado como uno de los hoteles más emblemáticos del sector turístico español.
Un enclave con vocación pionera
La singularidad de la isla no reside únicamente en su paisaje atlántico, sino en su temprana apuesta por el turismo de salud. A comienzos del siglo XX, cuando el termalismo empezaba a consolidarse en Europa como símbolo de bienestar y sofisticación, A Toxa ya formaba parte de ese mapa selecto de destinos donde cuidarse era parte de un status y una expresión de estilo de vida.
Es ese contexto, en 1907, abrió sus puertas el Eurostars Gran Hotel La Toja, marcando un hito: no solo por convertirse en el primer establecimiento de cinco estrellas de la región gallega y uno de los grandes símbolos del turismo de lujo de España, sino por situar el bienestar en el centro de la experiencia hotelera. Sus propietarios entendieron que la verdadera exclusividad estaba en ofrecer una experiencia centrada en el bienestar.
Termalismo de última generación
Más de un siglo después de su inauguración, el hotel ha sabido evolucionar sin renunciar a su identidad, integrando confort, tecnología y un servicio personalizado en un entorno cargado de historia que responde a las demandas actuales del viajero.
Ese equilibrio entre historia e innovación se manifiesta de forma especial en su área termal, auténtico eje del proyecto desde sus orígenes. Las aguas mineromedicinales y los lodos de la isla, reconocidos por sus propiedades terapéuticas, se combinan con un spa de última generación y programas diseñados a medida. Piscinas, circuitos hidrotermales, masajes personalizados convierten cada estancia en una experiencia de relajación y desconexión completa. Todo ello en un entorno privilegiado donde el sonido del mar aporta esa calma tan necesaria en un momento de relax.
El Eurostars Gran Hotel La Toja continúa reafirmando su condición de referente, no solo por ser un clásico que no perdura, sino por marcar el rumbo del turismo de bienestar.
Descubre mucho más en www.eurostarshotels.com
- El refugio de Ángels Barceló (62 años) es un precioso pueblo de esencia mediterránea: tiene playas de aguas cristalinas, una iglesia del siglo XVIII y solo 7.000 habitantes
- El refugio de Iker Casillas (44 años) es un pueblo de 200 habitantes en la Sierra de Gredos: 'Fue el primero en darlo a conocer tanto en España como en el extranjero y a día de hoy lo seguimos notando y apreciando
- La ciudad favorita de los mayores de 60 años está en el levante español: con preciosas playas de ensueño, tiene un ambiente medieval encantador
- El refugio de Dani Carvajal es un pueblo con 30 playas en 56 kilómetros de costa: está en una joya de Asturias de solo 13.000 habitantes
- El próximo proyecto del arquitecto y premio Pritzker, Norman Foster, es la restauración de la mayor institución cultural de España, Patrimonio de la Humanidad: 'Es una fusión de lo antiguo con lo nuevo
- Entramos en el pueblo conocido como “el paraíso de los torreznos”: tiene catedral, murallas medievales, castillo y uno de los bocados más crujientes de Castilla
- Los expertos en viajes sénior coinciden: estas son las 7 ciudades de España perfectas para descubrir después de los 65 años por su tamaño, clima suave y riqueza cultural
- Las 10 catedrales desconocidas de España que superan en belleza a las grandes capitales: restos románicos excavados en roca, torres que desafían la gravedad y una historia cultural por contar