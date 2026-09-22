El primer hotel 5 estrellas de lujo en el País Vasco es un palacete a orillas del mar Cantábrico

Si algo caracteriza Getxo, es su inmenso paseo frente al Cantábrico plagado de casonas, palacios y palacetes que muestran como en otro tiempo este municipio localizado a 15 kilómetros de Bilbao se convirtió en una zona residencial de lujo. Y es que esta área, a comienzos del siglo XX comenzó a recibir familias de la aristocracia vizcaína que levantaban frente al mar sus residencias de verano. Así es como nació uno de los sectores más exclusivos de Vizcaya y la historia tras la que se esconde el primer hotel 5 estrellas de lujo en el País Vasco: Palacio Arriluce.

La silueta del hotel Palacio Arriluce / Palacio Arriluce

Un palacio con historia

Construido en 1912 como residencia de la aristocracia vizcaína a cargo del Marqués de Arriluce, el Palacio Arriluce ha renacido ahora convertido en el primer cinco estrellas gran lujo del País Vasco integrado en The Leading Hotels of the World; un alojamiento único que aúna historia, arte, gastronomía y una de las vistas más privilegiadas sobre la desembocadura de la ría de Bilbao.

Esta imponente edificación, que se puede ver desde el paseo marítimo de Ereaga, la encargó construir el marqués a los arquitectos José Luis Oriol y Manuel María Smith, dos de los grandes nombres de la arquitectura vasca de principios del siglo XX, bajo la idea de crear una residencia que simbolizase el poder económico de la nueva aristocracia industrial vizcaína. Dicho y hecho. Su diseño y construcción, con piedra procedente de las canteras de Berango, torres asimétricas, miradores, ventanales y una silueta que recuerda a los castillos victorianos ingleses, se convirtió en uno de los mejores ejemplos de arquitectura doméstica neogótica del País Vasco.

Terrada del Palacio Arriluce / Palacio Arriluce

Alojamiento exclusivo

En la actualidad, tras una rehabilitación de tres años, el Palacio de Arriluce ha recuperado todo su esplendor y personalidad de antaño, al tiempo que ha adaptado su uso a las necesidades de su nueva funcionalidad: convertirse en un hotel de lujo sin perder un ápice de los elementos que hicieron único a este lugar.

El alojamiento cuenta únicamente con 49 habitaciones, todas distribuidas entre el edificio histórico y una construcción anexa integrada en los jardines. Cada estancia es diferente al resto, con un diseño donde predominan la madera, la luz natural –muchas de ellas con ventanales abiertos al Cantábrico– y las piezas de arte distribuidas por todo el hotel y por cada una de las habitaciones; así aparece una decoración que oscila entre el estilo residencial británico y el diseño contemporáneo con firmas como Sonia Delaunay y Eduardo Chillida en sus grabados, obras de Víctor Vasarely y esculturas de José Alberdi.

Comer en Palacio Arriluce / Palacio Arriluce

Comerse Euskadi

Si bien a Palacio de Arriluce se va a descansar, desconectar y a mimarse, otro de sus puntos fuertes es la gastronomía. Su restaurante Delaunay, en honor a la artista francesa, se ubica en la antigua biblioteca del palacio; un espacio luminoso con vistas al mar desde donde disfrutar de la cocina de Fernando Canales Etxanobe uno de los grandes nombres de la cocina bilbaína. Su propuesta rinde homenaje al producto, a la tradición vasca y a la alta gastronomía contemporánea; está sugerencia casa a la perfección con su Bar Inglés, a la vuelta del restaurante, un espacio bellísimo, en madera y rodeado de libros únicos y piezas históricas, donde se recupera la atmósfera de los antiguos clubes británicos para ofrecer desde un café hasta una copa frente al jardín y que no se termine nunca la sobremesa.

Vistas desde la piscina de Palacio Arriluce / Palacio Arriluce

Inspirándose en los balnearios europeos

Y hablando de cuidarse –por dentro y por fuera–, dado que el bienestar es otro de los pilares fundamentales de Palacio de Arriluce, en su Neguri Spa & Wellness recuperan la tradición de los grandes balnearios europeos con un circuito termal compuesto por piscina interior, hammam, sauna y diferentes espacios para tratamientos faciales y corporales. A este diseño del espacio, inspirado en los históricos balnearios clásicos europeos reinterpretados en clave contemporánea, se suma un gimnasio equipado con tecnología Technogym y una piscina exterior rodeada de jardines desde donde disfrutar de la calma de este mar y de una de las zonas más exclusivas de España.