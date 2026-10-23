Los 15 pueblos más bonitos de España en otoño, según la Revista VIAJAR: hayedos teñidos de rojo, castañares centenarios y viñedos colgados sobre cañones de vértigo

En octubre y noviembre, buena parte de los bosques de España cambia de color. Las hayas del Pirineo y de la Cordillera Cantábrica pasan del verde al amarillo y al rojo, los castaños del sur se vuelven cobrizos y los viñedos de las laderas gallegas se apagan en tonos ocres y naranjas. Son semanas cortas, que se adelantan o se retrasan según el tiempo de cada año, y que llenan de coches los accesos a los bosques más conocidos.

Otoño en la Ribeira Sacra. / Istock

La selección reúne pueblos que tienen algo más que buen paisaje alrededor. En unos, el bosque empieza en la última casa; en otros, la propia arquitectura, las fiestas de otoño o la cosecha de la castaña y la aceituna explican por qué hay que ir ahora y no en verano. Muchos exigen reservar el acceso o pagar una tasa en las fechas de más afluencia, y conviene comprobarlo antes de salir.

Adriana Fernández

Estos son los pueblos más bonitos en otoño de 2026 para la revista VIAJAR

Quince pueblos de once comunidades autónomas, de Navarra a Málaga y de Galicia a Cataluña, elegidos por lo que ofrecen precisamente en estas semanas.

Ochagavía en otoño. / Istock

Ochagavía (Navarra)

En la confluencia de los ríos Zatoya y Anduña, Ochagavía es la cabecera del valle de Salazar, con sus casas de piedra, sus tejados empinados y el puente medieval que cruza el Anduña. En lo alto, a 1.025 metros, la ermita románica de Muskilda vigila el valle desde el siglo XII.

A unos 24 kilómetros empieza la Selva de Irati, el segundo hayedo-abetal más extenso de Europa después de la Selva Negra, que tiñe de dorado y rojo sus copas entre la segunda quincena de octubre y la primera semana de noviembre. Los coches pagan una tasa de mantenimiento para entrar, y en los días de más afluencia se cierra el acceso cuando se llena el aparcamiento.

Pueblo de Torla-Ordesa, en los Pirineos. / Istock

Torla-Ordesa (Huesca)

Sus casonas de entre los siglos XIII y XVIII, la plaza mayor y la iglesia de San Salvador, ampliada a finales del XVII, componen la postal de un pueblo de montaña de apenas 335 vecinos. Es la puerta de entrada al valle de Ordesa, dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

En octubre, el hayedo que acompaña al río Arazas hasta la Cola de Caballo se enciende de amarillos y ocres. La ruta desde la pradera de Ordesa, de unos 18 kilómetros entre ida y vuelta, pasa por las cascadas de Arripas, la Cueva y el Estrecho y por las Gradas de Soaso.

Bagergue, Lleida. / Wikicommons

Bagergue (Lleida)

A 1.419 metros, Bagergue es el núcleo más alto del Valle de Arán y fue en 2019 el primer pueblo de Cataluña en entrar en la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. Su casco histórico está incluido en el inventario del patrimonio arquitectónico catalán.

La iglesia de San Félix, del siglo XIII, guarda un Cristo de transición al gótico y una estela funeraria prerrománica, y el museo Eth Corrau reúne más de 2.000 objetos de la vida tradicional del valle. En otoño, sin las multitudes del verano, el pueblo recupera su ritmo de montaña.

Cascada de Santa Pau en otoño. / Istock

Santa Pau (Girona)

Santa Pau es un pueblo medieval levantado en plena Zona Volcánica de la Garrotxa, con un castillo del siglo XIII en su punto más alto y una plaza mayor triangular y porticada, el Firal dels Bous, donde se celebraban mercados y ferias.

En la carretera que une Olot con el pueblo está la entrada principal de la Fageda d'en Jordà, un hayedo de unas 480 hectáreas que crece sobre la colada de lava del volcán Croscat, a solo 550 o 650 metros de altitud, algo poco habitual para este tipo de bosque en la zona mediterránea. Entre los árboles asoman los tossols, montículos de lava de hasta 20 metros, y el poeta Joan Maragall le dedicó uno de sus poemas más conocidos.

Bárcena Mayor, Cantabria. / Istock

Bárcena Mayor (Cantabria)

Es el único pueblo habitado dentro del Parque Natural Saja-Besaya, en el valle del río Argoza, y fue declarado conjunto histórico-artístico en 1979 por su arquitectura montañesa. Desde 2015 forma parte de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Lo rodean bosques de robles y hayas que en otoño cambian de color alrededor de un casco reservado a los peatones. Desde aquí sale la subida al Alto Abedules, de 1.410 metros, para quien quiera ver el valle desde arriba.

Vista de la Ribeira Sacra en otoño. / Istock

Parada de Sil (Ourense)

En la Ribeira Sacra, el río Sil se encaja entre paredes de vértigo en sus últimos 25 kilómetros antes de llegar al Miño. A un kilómetro de Parada de Sil está el mirador de Torgás, más conocido como los Balcones de Madrid, un nombre que recuerda a las mujeres que desde allí despedían a sus maridos cuando emigraban, sobre todo a la capital.

Muy cerca, el mirador de Cabezoás se asoma a la parte más profunda del cañón, y enfrente se levanta el monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil. En otoño, los viñedos de mencía cultivados en terrazas sobre el cañón, la llamada viticultura heroica, se vuelven ocres y naranjas.

Puebla de Sanabria, Zamora. / Istock

Puebla de Sanabria (Zamora)

Conjunto histórico desde 1994 y miembro de Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2017, Puebla de Sanabria se asoma al valle desde su castillo del siglo XV, el de los Condes de Benavente, cuya torre del homenaje se conoce como el Macho. Junto a él, en la plaza Mayor, está la iglesia románica de Santa María del Azogue, del siglo XII.

A pocos kilómetros, el Lago de Sanabria es el mayor lago de origen glaciar de España, con unas 350 hectáreas y 51 metros de profundidad máxima, y el corazón de un parque natural declarado en 1978.

Vista del pueblo de San Martín del Castañar, en Salamanca. / Wikicommons

San Martín del Castañar (Salamanca)

En la Sierra de Francia, dentro de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia, San Martín del Castañar lleva el castaño hasta en el nombre. Su castillo del siglo XV conserva la torre del homenaje y las murallas, y dentro de ellas funciona desde 1834 el cementerio del pueblo, junto al museo y centro de interpretación de la reserva.

La plaza de toros nació del antiguo patio de armas del castillo, donde los vecinos guardaban el ganado, y tiene una forma entre ovalada y rectangular. La iglesia parroquial es Bien de Interés Cultural desde 1981.

Valle del Ambroz en Hervás / Istock

Hervás (Cáceres)

El barrio judío de Hervás está considerado uno de los mejor conservados de España y es Conjunto Histórico-Artístico. Pero en otoño el protagonista es el valle del Ambroz, donde el Castañar Gallego forma uno de los bosques de castaños más grandes del sur de Europa.

Desde 1998, los ocho municipios del valle celebran cada otoño el Otoño Mágico, declarado de Interés Turístico Internacional, con rutas, gastronomía y actividades entre finales de octubre y finales de noviembre.

Bosque de hayas en Montejo de la Sierra. / Istock / Carlos Sanchez

Montejo de la Sierra (Madrid)

En el extremo norte de la Comunidad de Madrid, este pueblo da acceso al Hayedo de Montejo, uno de los hayedos más meridionales de Europa, que sobrevive gracias al microclima fresco del valle del Jarama. Desde 2017 forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO como bosque primario de hayas.

Su mejor momento va de mediados de octubre a noviembre, y es también el más difícil para conseguir plaza. La visita es gratuita y guiada, pero hay que conseguir un pase por sorteo en internet o, si quedan, en el Centro de Información de la calle Real, a unos ocho kilómetros del bosque.

Bosque de Riaza, en otoño. / Istock

Riaza (Segovia)

Conjunto Histórico-Artístico desde 1970, Riaza tiene una plaza mayor muy particular, dividida por el Ayuntamiento y con una parte convertida en 1873 en un ruedo en forma de elipse, rodeado de soportales y casas del siglo XVIII.

A unos nueve kilómetros, junto al puerto de la Quesera, el hayedo de la Pedrosa crece entre los 1.500 y los 1.700 metros de altitud y en otoño se tiñe de ocres, amarillos y rojos.

Chorreras de Despeñalagua, en Valverde de los Arroyos. / Istock

Valverde de los Arroyos (Guadalajara)

Fue el primer pueblo de Castilla-La Mancha en entrar en Los Pueblos Más Bonitos de España y es uno de los grandes ejemplos de la arquitectura negra, con casas de pizarra y cuarcita al pie del pico Ocejón, de 2.049 metros.

Desde el pueblo sale el Camino de la Chorrera, un paseo de unos cuatro kilómetros entre nogales, castaños y robles hasta las Chorreras de Despeñalagua, una sucesión de saltos de agua que suman unos 120 metros. Las lluvias de otoño son las que mejor les sientan.

Hayedo de Otzarreta, Navarra / Istock

Zeanuri (Bizkaia)

Dentro del término de Zeanuri, en el Parque Natural de Gorbeia, está el hayedo de Otzarreta, uno de los bosques más fotografiados del norte de España. Sus hayas trasmochas, podadas durante generaciones por los carboneros, crecen con las ramas hacia arriba como columnas, con troncos de hasta tres metros de perímetro cubiertos de musgo.

Se llega desde el puerto de Barazar, por la N-240, y en otoño el suelo se cubre de hojas rojas. Fotógrafos y parejas de recién casados lo eligen para sus sesiones, y las leyendas locales lo pueblan de lamias.

Pueblo de Genalguacil, en Málaga. / Istock

Genalguacil (Málaga)

En el Valle del Genal, en plena Serranía de Ronda, los castañares cambian de color en noviembre y forman el llamado Bosque de Cobre. Genalguacil, con unos 390 vecinos, es además un museo al aire libre: desde 1994 celebra los Encuentros de Arte, en los que artistas viven en el pueblo y dejan sus obras en calles, plazas y fachadas.

Las piezas que no pueden estar a la intemperie se guardan en el Museo de Arte Contemporáneo Fernando Centeno López, y la castaña sigue siendo el oficio del valle, que este año ha empezado su cosecha con frutos de muy buen calibre.

Potes, Cantabria. / Istock / TONO BALAGUER

Potes (Cantabria)

La capital de Liébana debe su nombre a los puentes medievales que cruzan el Deva y el Quiviesa, y su símbolo es la Torre del Infantado, la fortificación que fue casa solar del marqués de Santillana. Con los Picos de Europa al fondo, su casco antiguo es conjunto histórico desde 1983.

En noviembre, las viñas del valle, que llevan más de diez siglos formando parte del paisaje, dan además su último fruto: del 13 al 15 de noviembre se celebra la Fiesta del Orujo, de Interés Turístico Nacional, con destilaciones públicas en alquitaras de cobre por las calles del pueblo.