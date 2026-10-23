El hayedo más bonito de España está en el Parque Natural más grande del País Vasco y es perfecto para recorrer a pie: bosques centenarios, cascadas y la mejor ruta de senderismo de otoño

Durante generaciones, los carboneros del Gorbeia fueron los artesanos encargados de transformar la madera de los bosques en carbón vegetal, un recurso fundamental para abastecer las ferrerías y la antigua industria del hierro en el País Vasco. Cortaban las hayas a unos tres metros del suelo cuando rondaban los cincuenta años, y del muñón brotaban nuevas ramas, rectas y numerosas, que cada quince años aproximadamente volvían a podar para hacer carbón. Cuando el oficio desapareció, nadie volvió a tocarlas, y aquellas ramas siguieron creciendo hasta convertirse en troncos, y hoy salen todos del mismo punto, abiertos como los dedos de una mano.

Así nacieron las hayas trasmochas, que dan a este bosque de Bizkaia su aspecto irreal y que este otoño se ha convertido en uno de los bosques encantados de Europa, solo por detrás de Perućica, en Bosnia y Herzegovina. En total son algo más de cien, con troncos de hasta tres metros de perímetro cubiertos de musgo, y con la llegada del frío se quedan sobre una alfombra de hojas rojas que atrae a fotógrafos y curiosos de la naturaleza. Ese es el poder de convocatoria de la belleza del hayedo de Otzarreta, en el Parque Natural de Gorbeia.

Sara Fernández García

La montaña de las hayas

Gorbeia es el parque natural más grande del País Vasco. En total suma 20.016 hectáreas que se reparten entre municipios vizcaínos como Zeanuri, Areatza u Orozko y alaveses como Zigoitia o Zuia, y la cumbre que le da nombre se levanta a 1.481 metros de altitud.

Bosque encantado de hayas brumosas en Gorbeia, País Vasco / Istock

El árbol protagonista en este paisaje es, por excelencia, el haya, y cubre cerca de 5.500 hectáreas, la mayor parte en la vertiente alavesa. Entre sus bosques se esconden ciervos, gatos monteses y martas, y sobrevolando el cielo se cuenta el azor y el gavilán, así como el halcón peregrino y el alimoche. Aunque las sorpresas continúan bajo tierra, donde el macizo esconde cerca de 500 cavidades, buena parte de ellas en Itxina, una meseta de roca caliza a unos 1.100 metros de altitud protegida como biotopo.

Otzarreta bosque en el Parque Natural del Gorbea / Istock / @Alfredo Ruiz

El bosque de Otzarreta, dentro del parque natural, se recorre en un cuarto de hora, por eso funciona mejor como final de ruta. La idea pasa por empezar en el puerto de Barazar y, desde allí, seguir el camino señalizado PR-BI-4 que llega en algo más de un kilómetro al humedal de Saldropo, que ocupa el lugar de una turbera explotada hasta agotarse en los años setenta y ochenta. Hoy este punto forma parte de un sendero de unos dos kilómetros, que lo rodea entre juncos, sauces y brezos.

Para los más atrevidos Quien quiera más montaña tiene, desde el área de Pagomakurre, la subida a la cumbre, de unas cuatro horas entre ida y vuelta, o el camino a las cuevas de Itxulegor y Supelgor, que termina en el Ojo de Atxulaur, una gran abertura en la roca. La cruz que espera en lo alto es la tercera que ha tenido la montaña.

Desde el humedal, una pista hacia Zeanuri y un camino que baja hacia el río llevan, en unos 50 minutos desde Barazar, hasta el pie de la cascada de Uguna, que gana fuerza con las lluvias de otoño. La vuelta puede cerrarse en Otzarreta, donde el arroyo de Zubizabala parte el bosque y obliga a recorrer primero una orilla y después la otra. La tradición local lo puebla de lamias, con pies de pato, y de ireltxos, unos seres juguetones que, según los cuentos del Gorbeia, salían al paso de quien se adentraba en él.

Hayedo de Otzarreta en el parque nacional de Gorbea / Istock

Cuándo ir y cómo

Sin duda el momento culmen del hayedo luce es en otoño, cuando las hojas caídas cubren el suelo de un manto de color cobrizo, y es también cuando más gente llega. Conviene ir entre semana o a primera hora y llevar calzado de montaña que no importe manchar, porque el barro es habitual. La pista de acceso es estrecha y no se recomienda para autocaravanas, además, aunque el hayedo cuenta con aparcamiento, es pequeño por lo que encontrar sitio no siempre es tarea fácil. Además, algunas guías recientes indican que ya no se puede aparcar junto al bosque y que hay que dejar el coche en Saldropo, así que lo más prudente es preguntar antes en el centro de interpretación de Areatza, a un cuarto de hora en coche.

Paisaje místico en un bosque de hayas brumoso de Gorbeia. / Istock

Ese mismo centro sirve de puerta para el resto del parque. En la vertiente alavesa, la cueva de Mairuelegorreta es una de las más visitadas del macizo, y en Urkabustaiz el parque guarda otro salto de agua, la cascada de Gujuli. El aeropuerto de Bilbao queda a unos 50 kilómetros, de modo que el hayedo puede encajarse dentro de una escapada a la ciudad.