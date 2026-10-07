Suites únicas, un rooftop que es un oasis y experiencias wellness: así es el nuevo refugio de diseño desde el que descubrir Ciudad de México

Palpitante, contradictoria, inagotable… para disfrutar plenamente de Ciudad de México es necesario dejarse llevar por los cinco sentidos. Contemplar sus fachadas, caminar sin rumbo o sentarse en una cafetería mientras cambia el color del día son estupendas formas de echarle un pulso a la vida local.

ONTO Álvaro Obregón / ONTO

Entre sus barrios, Roma Norte destaca por su gran personalidad, capaz de atrapar al viajero desde el primer segundo gracias a su imparable energía. Una fuerza que se transforma en algo mucho más íntimo en ONTO Álvaro Obregón, el nuevo refugio contemporáneo donde los materiales y la luz marcan sus distintos espacios.

El arte de desaparecer en Roma Norte

En el corazón de la colonia Roma Norte, una fachada discreta guarda un coqueto hotel boutique que ya se ha convertido en todo un referente de la hotelería en el barrio más vibrante y cultural de la capital mexicana.

ONTO Álvaro Obregón / ONTO

Con 55 habitaciones, ONTO Álvaro Obregón apuesta por la intimidad sin renunciar a los servicios propios de un cinco estrellas. Hospedarse aquí es dejarse seducir por exclusivas suites de bienestar, con techos altos y líneas limpias. Algunas de ellas con balcones que se asoman a la copa de los árboles, para seguir oteando el día a día de Roma. Son precisamente pequeños detalles como éste los que definen la filosofía del hotel. En la posibilidad de tomar un café Nespresso cuando comienza el día o en el hecho de contar con servicio de concierge capaz de convertir una estancia en toda una experiencia diseñada alrededor del huésped.

Además, el hotel ofrece transporte privado y acceso a una selección de eventos, conciertos y otras propuestas culturales de Ciudad de México. Pero si por algo destaca es por sus propuestas de bienestar.

ONTO Álvaro Obregón / ONTO

Un hotel hecho para el bienestar

Una de las apuestas más atractivas de ONTO Álvaro Obregón es su concepto wellness, presente desde sus propias suites, hechas para el sumo descanso y la quietud tras un día recorriendo la ciudad.

Tampoco faltan masajes, tratamientos faciales, terapias con piedras calientes y rituales personalizados para sumergir al viajero en el descanso más revelador. El menú incluye hasta un sugerente masaje de inspiración maya, concebido para liberar tensión mediante movimientos suaves y fluidos. Dentro de su programa “Wellness Sessions” matutinas, organiza encuentros alrededor de la respiración consciente apoyadas por baños de sonido.

ONTO Álvaro Obregón / ONTO

Después de recibir un tratamiento, o haber asistido a una sesión de bienestar, merece la pena subir al rooftop al atardecer. Sus 250 metros cuadrados de superficie diáfana han sido concebidos como un edén de diseño vanguardista que adquiere un carácter especial cada jueves, día de la semana dedicado al ritual del atardecer. Bajo el concepto “Sunset Bar & Rooftop”, invita a alargar las últimas horas del día entre vinos y originales cócteles de autor acompañados de bocados salados.

ONTO Álvaro Obregón / ONTO

Si lo que se busca es sentarse a la mesa para disfrutar de una deliciosa comida, ONTO Álvaro Obregón dispone de un restaurante especializado en cocina italiana, ejecutada de una forma impecable tanto para almuerzos como para cenas. Todo sin olvidar las “ONTO Mornings”, una barra para matutina con repostería recién horneada, bocadillos y un bar de zumos para arrancar el día con toda la energía posible.

En definitiva, ONTO Álvaro Obregón se define como el lugar en el que entregarse al descanso tras un intenso día descubriendo la ciudad.