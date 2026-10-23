El parque natural de Palencia donde ver la manada más grande de bisontes europeos: 25 ejemplares, más de 20 hectáreas de robledal y rutas de senderismo en la única reserva pública de España

Si hay un lugar emblemático en el mundo para ver manadas de bisontes en libertad ese es, sin duda, el Parque Nacional de Yellowstone, ese inmenso espacio natural de Estados Unidos que ocupa los estados de Wyoming, Montana e Idaho. Sin embargo, si en lugar de bisontes americanos lo que queremos es ver bisontes europeos, la mayor manada se encuentra en un bosque situado entre Polonia y Bielorrusia.

Bisontes en el parque de Yellowstone / Istock

Se trata del Bosque de Białowieża, un bosque primigenio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que, además de ser la mayor reserva natural para contemplar este animal en libertad, está considerado su santuario por excelencia.

Sara Fernández García

Lo más curioso es que en España también es posible ver de cerca a este animal y está en Palencia. Se trata de la Reserva del Bisonte Europeo de San Cebrián de Mudá, uno de esos destinos poco habituales que no suelen aparecer en las guías de viajes. Un entorno repleto de robles y praderas en el corazón de la Montaña Palentina, que combina fauna, recuperación de una especie histórica y un paisaje marcado por el pasado minero.

Una reserva en medio de la comarca de la Montaña Palentina / Istock

Un proyecto pionero en España

Por si hay alguien que se lo está preguntando, esta reserva de bisontes no es un zoológico convencional: los animales viven en semilibertad y el avistamiento no está garantizado. Se trata de un espacio que se inauguró en 2010, cuando llegaron siete bisontes procedentes de los bosques polacos de Białowieża y Pszczyna. La llegada de estos animales se presentó entonces como su regreso a España después de más de un milenio de ausencia, según las crónicas de la época.

Bisonte europeo procedente de los bosques palentinos / Istock / SZYMONBARTOSZ.PL

El recinto, considerado como la única reserva de bisontes europeos de carácter público, ocupa unas 20 hectáreas de robledal y pradera. La visita se realiza con guía y permite observar a los animales desde puntos que varían según dónde se encuentre la manada. Según datos oficiales, la reserva cuenta con al menos 25 ejemplares aunque, como sucede en cualquier experiencia de avistamiento, nunca hay garantía de que los animales se dejen ver.

Cómo es el bisonte europeo

Para sorpresa de muchos, es el mamífero terrestre más grande de Europa. Comparte similitudes con su pariente americano, pero tiene características físicas, anatómicas y de comportamiento muy distintas, adaptadas a la vida en bosques densos en lugar de llanuras abiertas.

Los machos adultos pueden pesar entre 600 y 1.000 kg y alcanzar una altura de hasta 1,8 a 2 metros en la cruz (ojo, porque su longitud total ronda los 3 metros). A diferencia del bisonte americano (que tiene una estructura muy masiva y baja en la parte delantera), el europeo es más alto y estilizado y su joroba dorsal es menos pronunciada; los expertos dicen que es más pequeña y está desplazada hacia delante, lo que le otorga una postura un poco menos inclinada.

Es el mamífero terrestre más grande de Europa / Istock / DAMIAN KUZDAK

Un pueblo con paisaje minero

San Cebrián de Mudá, el municipio donde se encuentra la reserva, es mucho más que un destino para practicar turismo rural: es un pueblo cuyo legado recuerda el pasado industrial del entorno. Y es que, durante décadas, la minería del carbón fue una actividad económica fundamental de la zona. Hoy se pueden recorrer vestigios de ese pasado mediante la Ruta de las Minas, un itinerario circular de unos cinco kilómetros y, de paso, visitar el Mirador de las Estrellas, instalado en una antigua infraestructura minera.

Y no es el único patrimonio que se puede contemplar en este pueblo de apenas 140 habitantes: el municipio conserva asimismo la iglesia románica de San Cornelio y San Cipriano, rodeado de un paisaje de montaña único donde, como decíamos al inicio de este texto, es posible ver bisontes en libertad. Menuda escapada.