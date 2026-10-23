El pueblo con arroyos que bajan por mitad de sus calles donde comer el mejor chorizo de España: perfecto para recorrer a pie sus casas con batipuertas y balcones de madera

Según cuenta la historia local, durante una cacería por la sierra se dice que el rey Carlos IV probó el embutido que preparaba un chacinero de un pueblo, José Rico, y fue tal su agrado que lo hizo llevar a la corte. A partir de entonces, el pueblo de Candelario encerrado en la montaña del sur de Salamanca, abasteció a la Casa Real y su nombre empezó a asociarse en toda España a su embutido, especialmente sus chorizos. Llegó a tener más de un centenar de fábricas, y entre finales del siglo XIX y principios del XX casi todas las familias vivían del oficio de la chacina.

Batipuertas en Candelario. / Wikicommons / Frayle

Las casas se construyeron para matar, picar, adobar y secar; las calles se trazaron con canales para que el agua de la nieve se llevara los restos de la matanza; y las puertas tienen una segunda puerta delante, las llamadas batipuertas, para protegerse del clima y ventilar sin intrusiones el interior de la casa, pero también como apoyo para la matanza del cerdo, con anillas, ganchos o morones de hierro donde se ataba al animal, para realizar el sacrificio de forma segura y controlada.

Sara Fernández García

Un pueblo trazado por el agua

El pueblo nació en lo alto, en el llamado Barrio Somero, levantado por los pastores que migraban desde Asturias, y fue bajando por la ladera. Candelario se asienta en la ladera de la sierra, y sus calles bajan empedradas y con una fuerte pendiente que acompaña la ortografía. Por el medio de muchas de ellas corren las regaderas, pequeños canales de piedra por los que baja el agua de los manantiales y del deshielo desde lo alto hasta la parte baja, usadas para regar huertos y, sobre todo, limpiar las calles después de realizar la matanza.

Fuente de vida, el agua también llegaba a las fuentes, y algunas hoy se conservan, como las que esperan a la entrada del pueblo: las de las Ánimas, los Puentes y Lapachares.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Candelario / Wikicommons / Rodelar

En la parte alta del pueblo está la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, con un artesonado mudéjar, retablos barrocos y churriguerescos y un rosetón gótico, y en su interior esconde un retablo de los Mártires del siglo XVI. Su torre, así como el propio templo, sufrió un derrumbe parcial, más adelante restuaurado, y hoy es el epicentro de la arquitectura religiosa del pueblo, aunque no la única. A la entrada del pueblo la Ermita del Humilladero, datada en el siglo XVIII, recibe al visitante con su pórtico de cuatro columnas, y cada 1 de mayo celebra una festividad local en la que la imagen del Cristo del Refugio es trasladada en procesión desde la ermita hasta la iglesia parroquial.

Candelario, Sierra de Bejar, Salamanca / MARIA ROSA FERRE

Muy cerca, el Ayuntamiento se presenta como un edificio del siglo XIX de tres plantas que aún conserva en su interior una escalera de piedra, con muros y sillería labrada, así como un amplio salón de reuniones.

Candelario tenía tres entradas, por el Camino Viejo, por los Puentes y por Navacarros, y en cada una de ellas se construyó una fuente romana, las mencionadas con anterioridad, aunque no las únicas del pueblo. En el inteior del casco se suman hasta once, entre las que se cuentan la de La Hormiga, la de la Carretera, la del Parque, la del Arrabal, la del Barranco o la de la Corredera.

Fuente de Perales en Candelario. / Wikicommons / Basotxerri

El museo de la casa chacinera

La mejor forma de entender cómo era la vida del pueblo está en la calle Perales, en el Museo de la Casa Chacinera. Abierto desde 2008, recrea una vivienda de finales del siglo XIX y principios del XX con muebles y objetos donados por los propios vecinos, y en sus visitas teatralizadas se escenifica una matanza de hacia 1920, los años de mayor actividad del oficio.

Batipuertas de Candelario / Wikicommons / Luis Rogelio HM

Volviendo a las batipuertas, y siguiendo con el proceso, detrás de ellas, cada casa repetía el mismo esquema: en la planta baja se mataba, se picaba y se adobaba la carne; en las plantas intermedias vivía la familia; y arriba, en los sobraos, se colgaban los embutidos a secar, protegidos por los amplios aleros de los tejados.

Revisa el horario El museo abre de jueves a domingo, con visitas guiadas los fines de semana, y la entrada general cuesta 4,50 euros.

Qué hacer y qué comer

Alrededor de Candelario se extienden pinares, castañares y canchales de granito dentro de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia, declarada por la Unesco, y además de los paseos habituales a través de impresionantes paisajes, desde el pueblo sale la carretera que sube a la estación de esquí de La Covatilla, y varias rutas, como la de Hoya Moros o la de la Garganta del Oso, parten a pie hacia la sierra, perfectos para una incursión.

Otoño en la Sierra de Béjar / Frayle

Pero no nos engañemos, el embutido sigue siendo uno de los grandes motivos del viaje, y el pueblo mantiene tiendas y obradores donde comprobarlo: en la mesa, los platos son los de la sierra salmantina: patatas meneás con tocino, hornazo y, para quien no come carne, el calamar de la huerta, unos aros de pimiento fritos.

El calendario gira también en torno al cerdo. En enero, por San Antón, el pueblo celebra una fiesta de la matanza tradicional, con demostración pública del chamuscado y el despiece, una comida popular y una subasta de embutidos. Por Navidad, el pueblo organiza además un belén viviente por sus calles. El 2 de febrero, día de la Candelaria, se da por terminada la temporada de matanza con la degustación de chichas.