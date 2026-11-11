Vive la magia de la Navidad en Alcoy
Las calles alcoyanas se convierten en un escenario navideño único donde ilusión y tradición se dan la mano
LA NAVIDAD EN ALCOY SE HA CONSOLIDADO COMO UNA DE LAS CELEBRACIONES MÁS EMBLEMÁTICAS DE ESPAÑA. Su importancia ha traspasado fronteras, y es que la Navidad alcoyana, declarada Bien de Interés Turístico Nacional, cuenta con una serie de eventos únicos que atraen a turistas de todas partes. Desde el tradicional Betlem de Tirisiti hasta la majestuosa Cabalgata de Reyes Magos, de Interés Turístico Nacional, la ciudad ofrece una variada agenda de actividades que la convierte en el destino navideño por excelencia.
Betlem de Tirisiti y Feria del Nadal: el inicio de la Navidad en Alcoy
El inicio de las representaciones del Betlem de Tirisiti es el pistoletazo de salida. Este Belén, declarado Bien de Interés Cultural, es una muestra singular del teatro popular de marionetas de varilla y constituye una de las ofertas más atractivas y originales de nuestro periodo navideño.
Iniciamos el mes de diciembre con la Fireta del Nadal, que se celebra durante el puente de diciembre y con el Casal del Nadal, el Expo-Museo de la Navidad, ubicado en la antigua capilla de la Virgen de los Desamparados. Un lugar ideal para visitar en familia y descubrir la trilogía navideña de les Pastoretes, El Bando y La Cabalgata de Reyes más antigua de España.
Les Pastoretes: una tradición navideña de Alcoy desde 1889
Las Pastoretes es otra peculiaridad de la Navidad Alcoyana cuya tradición se remonta al 1889. Tiene lugar el domingo anterior al 5 de enero. Se trata de una cabalgata infantil donde los grupos de pastores con carros engalanados danzan y reparten aleluyas en su camino para adorar al niño Jesús.
El Bando Real de Alcoy: la llegada de los emisarios de los Reyes Magos
El Bando Real, conocido popularmente como Día de la Burreta, es un acto muy singular, que se celebra desde el año 1923 cada 4 de enero a las 18.30 h, en el que el emisario de Sus Majestades declama repetidamente a lo largo del recorrido una pieza literaria de versos conocida popularmente como El Bando. Al final del cortejo se incorporan unas burritas que llevan sobre sus lomos unos buzones, en cuyo interior los niños depositan las cartas que han escrito a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.
Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy: la más antigua de España
Los Reyes Magos hacen su entrada solemne en la ciudad montados sobre sus camellos sobre las 18.00 h desde el Camí. Su campamento es visitable por la mañana. El desfile incorpora músicos, antorcheros, pastorcillos y unos pajes que suben por largas escaleras para acceder a los balcones de las casas y entregar los regalos a los niños.
Alrededor de las 20.00 h sus Majestades llegan a la Plaça d'Espanya para dirigirse a adorar al Niño Jesús con la interpretación de El Mesías de Händel y los fuegos de artificio logran que la majestuosidad de este evento, combinado con la emoción de los más pequeños, conviertan la cabalgata en un espectáculo inigualable que se vive con gran emoción.
Qué visitar en Alcoy durante la Navidad
En cualquier caso si visita la ciudad no dude en descubrir su sabrosa gastronomía, sus Parques Naturales, su modernismo y lugares emblemáticos, así como sus museos entre los que destaca la última incorporación del MUCASÉ Museo de Camilo Sesto, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad dedicado a la figura de este cantante de talla internacional.
Más información en www.alcoyturismo.com
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