El rincón más soleado de la Península Ibérica en invierno es la joya por descubrir del levante español: 3.000 horas de sol al año, 17 grados en enero y el único desierto de Europa a media hora

En casi toda España, enero es el mes más frío del año, y en buena parte del norte también uno de los más grises. En Almería, el observatorio del aeropuerto apunta de media ese mes 194 horas de sol, unos tres días de lluvia y máximas que se quedan en torno a los 17 grados. Si se suma todo el año, la cuenta se acerca a las 3.000 horas de sol, y en invierno ninguna capital del sur ni del Levante peninsular llega a tanto.

Vista panorámica de Almería desde la Alcazaba / Istock

Con ese cielo y un paisaje de ramblas secas y cerros pelados a pocos kilómetros de la ciudad, el cine puso los ojos aquí en los años sesenta. Sergio Leone rodó en el desierto de Tabernas 'La muerte tenía un precio' y 'El bueno, el feo y el malo', y detrás de él llegaron más de 300 películas del Oeste en apenas dos décadas. Algunos de aquellos decorados siguen en pie.

Sara Fernández García

La Alcazaba y la catedral

Desde el centro, lo primero que se ve es la Alcazaba, en lo alto del cerro. La mandó construir Abderramán III en el siglo X, cuando Almería era el gran puerto del califato de Córdoba, y sus murallas se extienden a lo largo de más de 1.400 metros. Desde arriba se ve el puerto y todo el casco antiguo. La muralla baja después a una vaguada y vuelve a subir por el cerro de San Cristóbal, otro de los buenos miradores de la ciudad, sobre todo al atardecer, que en invierno llega pronto.

Entrada general de la Alcazaba y la muralla de la localidad almeriense, Andalucía. / Istock / unaihuiziphotography

Llegando a los pies de la Alcazaba nos encontramos de frente con el barrio más antiguo de la ciudad, la Almedina, datado en el siglo X. Pero este es solo el principio. El paseo sigue bajando las calles hasta la Catedral de la Encarnación, con una estética fortificada de torres almenadas y gruesos muros que más recuerda a un castillo o fortaleza. Su propósito, sin embargo, fue siempre el de templo religioso, pero dadas las incursiones de vándalos y piratería, se irguió de este modo para servir también de refugio.

Catedral de la Encarnación de Almería. / Istock

Refugios de guerra Durante la Guerra Civil, Almería fue bombardeada desde el aire y desde el mar. Para protegerse sus vecinos excavaron más de cuatro kilómetros de galerías bajo la ciudad, con espacio para unas 40.000 personas. Algunos de estos refugios siguen en pie a día de hoy, y pueden visitarse con guía, y, como dato curioso, el recorrido que ofrecen incluye el quirófano que se habilitó allí abajo durante la época.

Muy cerca quedan la plaza Vieja, con sus soportales y el Ayuntamiento, y algo más allá la Puerta de Purchena, donde empieza el centro comercial de la ciudad.

Vista de la entrada a la plaza vieja en el centro de Almería, España. / Istock

El puerto y el paseo

Siguiendo la huella del agua, el camino lleva al puerto y, con él un cargadero de hierro de principios del siglo XX. Llamado el Cable Inglés, esta era la estructura por la que se subía a los barcos el mineral que bajaba en tren desde las minas del interior y, desde aquí, la historia da inicio al propio paseo marítimo, de casi dos kilómetros: el paseo de Carmen de Burgos.

Las Tabernas, un paisaje de película

Para llegar al desierto hay que coger la autovía hacia el norte. A unos 30 kilómetros empieza el paraje natural, más de 11.600 hectáreas encajadas entre las sierras de Filabres y Alhamilla, que retienen la humedad que llega del mar. Caen menos de 250 litros de lluvia al año, y cuando llueve lo hace de golpe, arrastrando la tierra. Así se han ido abriendo los barrancos y las cárcavas de lo que los geólogos llaman 'badlands', el paisaje de tantas películas del Oeste, y por eso se le conoce como el único desierto de Europa.

El desierto de las tabernas de Almería al atardecer / Istock

En el fondo de las ramblas crecen adelfas y tarajes, y en las laderas hay plantas que no se encuentran en ningún otro sitio del continente. Las paredes de los barrancos sirven de nido a aviones roqueros, roqueros solitarios y grajillas, y todo el paraje está protegido también como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Desierto de Almería / Istock

Del cine quedan los decorados del Oeste, que hoy funcionan como parques temáticos. El más conocido es Oasys MiniHollywood, levantado para las películas de Leone. Fuera de ellos, el desierto se recorre a pie, en bici o en todoterreno, y en invierno, sin el clima abrasador del verano, es el mejor momento para explorarlo.