Ni Madrid, ni Vigo: el árbol de Navidad más espectacular de España está en un pueblo Bien de Interés Cultural: es uno de los árboles más grandes de Europa y tiene una casa-torre fortificada del siglo XV

Cuando llega diciembre esta pequeña localidad de Cantabria convierte sus calles históricas en un escenario navideño lleno de luces, figuras y adornos que cada año atraen a miles de visitantes de distintos puntos de España (e incluso de Europa). Mientras Vigo presume de millones de luces led y Madrid ilumina sus calles más céntricas, este pueblo de poco más de 1.300 habitantes en su núcleo monta cada año una estructura de metal y luz que, en su estreno, ha llegado a rozar los 65 metros de altura. ¡Ojo!

La ciudad de Cartes (Cantabria) / Istock / kissenbo

Asomado al río Besaya a poco más de media hora de Santander, la localidad de Cartes lleva siglos acumulando piedra noble y memoria medieval, pero desde hace un par de navidades se ha ganado un titular que nada tiene que ver con sus orígenes: el de plantar uno de los árboles de Navidad más altos de Europa. Entre fachadas blasonadas y arcos góticos, los vecinos han encontrado la forma de reinventarse cada diciembre sin renunciar a lo que es: un pueblo que durante siglos vivió del paso de mercaderes y que ahora recibe, con ese mismo espíritu comercial, a quienes llegan buscando una foto bajo varios metros de luces.

Lucía Alfonso González

Cartes tiene un conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural en 1985. Pero la historia documentada se remonta a la Edad Media, cuando la villa se convirtió en cabeza administrativa del condado de Castañeda, bajo el señorío de los marqueses de Aguilar de Campoo. Ese papel explica por qué su calle principal concentra tantas casonas con escudo nobiliario: aquí vivían las familias que gestionaban los asuntos de toda la comarca del Besaya. El Camino Real que atraviesa el pueblo, reformado en 1789 bajo la dirección de Hilario Alonso de Jorganes, fue durante siglos la vía por la que circulaban la lana, el trigo, el vino y la sal camino del puerto de Santander.

El pueblo cántabro que es Bien de Interés Cultural y es uno de los preferidos para pasar la Navidad

El monumento más fotografiado es el Torreón de Cartes, una casa-torre fortificada del siglo XV construida en piedra de sillar, con dos grandes arcos ojivales que la calle principal atraviesa por su parte baja; durante siglos funcionó como centro de poder señorial del pueblo. A pocos metros, la Casa de los Oviedo luce una portada gótica, también del XV, con una inscripción medieval en la clave del arco que nadie ha conseguido descifrar del todo... Un misterio que pocos entienden.

Torreón de Cartes / Wikimedia Commons

En la Plaza Mayor, la Casona de los Quijano-Rasa alberga hoy el Ayuntamiento. Y a las afueras, camino del río, espera el Puente de Santiago, construido entre finales del siglo XVI y el XVIII, con tres arcos de piedra caliza y casi 48 metros de longitud, por donde el Camino Real cruzaba el Besaya. Para finalizar, el recorrido se completa con la iglesia románica de Santa María de Yermo (BIC), una de las más valiosas de la cuenca del Besaya, y con los antiguos molinos de agua del río, como el de La Aceña, que todavía conservan parte de su maquinaria original.

No podemos perdernos ninguna de estas paradas si añadimos este destino a nuestra lista de lugares para visitas. Pero lo que atrae a miles de visitantes cada año en estas fechas es su árbol de Navidad, cuyas cifras te sorprenderán.

Ayuntamiento de Cartes (Cantabria) / Wikimedia Commons

El árbol de Navidad más espectacular de España (y uno de los más altos de Europa)

Desde que en 2023 el Ayuntamiento decidiera plantar un árbol de Navidad de dimensiones desproporcionadas para su tamaño, el pueblo se ha convertido en protagonista de la llamada "guerra navideña" española, esa rivalidad anual entre municipios por presumir del alumbrado más espectacular. Aquel primer año, la estructura alcanzó los 65 metros, hasta 20 metros por delante de los árboles de ciudades como Vigo o Badalona. Buena parte de la magia se concentra en el Parque del Ansar, donde los árboles se llenan de miles de pequeñas luces que dibujan un recorrido entre destellos.

El árbol de Navidad de Cartes (Cantabria) / Istock / MarioGuti

Aquel gigantesco árbol se convirtió en el gran reclamo de la localidad y llegó a recibir más de 117.000 visitantes en una sola temporada. Sin embargo, Cartes no se ha quedado anclado en aquel récord. En su edición más reciente, la decoración dio un giro inesperado: el enorme abeto dejó paso a una figura monumental de Papá Noel sobrevolando la localidad. Una instalación que volvió a captar la atención de quienes se acercaron a contemplar el espectáculo y que demuestra que el municipio busca sorprender con una propuesta diferente cada Navidad.