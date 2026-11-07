Juan del Val (56 años) y Nuria Roca (54) invirtieron el millón del Premio Planeta en una casa de Gredos que ella llama "mi lugar favorito del mundo": pozas en el Tiétar, pimentón propio y un santuario entre montañas

¿Qué harías si ganases un millón de euros? Algunos lo tienen claro y cumplen el sueño de muchos: comprar una casita en el campo para descansar. Eso es lo que hicieron con el dinero del Premio Planeta Juan del Val y Nuria Roca.Tras recibir el año pasado el galardón por la novela de él, Vera, la pareja decidió invertir el millón de euros en una casa en Candeleda, en el valle del Tiétar, que ella misma ha bautizado como su "lugar favorito del mundo".

Candeleda, Ávila / Istock / Miguel Angel Redondo Galvan

Pero este rincón al sur de la sierra de Gredos no necesita a nadie para brillar con luz propia: tiene una personalidad que engancha a cualquiera en cuanto pone un pie en él (que se lo digan a Roca). Está protegido por las cumbres de la montaña y tiene un microclima sorprendentemente suave para ser Castilla y León.

Sara Fernández García

Pozas de agua helada y un gran desnivel

El agua es el alma de Candeleda. De las alturas de Gredos bajan con fuerza varias gargantas de agua helada que van a desembocar al río Tiétar, dejando a su paso piscinas naturales que son una maravilla cuando aprieta el calor. La más famosa es la Garganta de Santa María, pegada al propio casco urbano, donde destacan el Charco Carreras y el Charco Palomas, dos pozas rodeadas por rocas y vegetación donde puedes darte un chapuzón viendo las cumbres de fondo.

Desfiladero o Río Santa María, en Candeleda, Ávila / Istock

Si buscas algo más salvaje o menos concurrido, solo hay que seguir el mapa hacia el oeste para toparte con las gargantas de Chilla, Tejea o Alardos, esta última rozando ya la provincia de Cáceres. Y es que el término municipal tiene un contraste geográfico brutal, ya que pasa de las vegas bajas del Tiétar hasta los 2.592 metros del pico Almanzor en el Sistema Central.

Vistas de la Sierra de Gredos / Istock / David Gonzalez Rebollo

El secreto del pimentón secado a la leña

Algo tabién muy curioso de Candeleda es que te vas tropezando a cada paso con los tradicionales sequeros, unos edificios de piedra y madera de dos plantas donde desde hace siglos se seca el pimiento con el humo de leña de roble o encina. Abajo se prende el fuego y arriba se colocan los pimientos para que tomen ese aroma ahumado e intenso tan característico que luego da paso a su pimentón artesanal.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Candeleda / Istock / Miguel Angel Redondo Galvan

Si quieres aprender un poquito más de este condimento (y entender la devoción que aquí se le tiene) merece la pena pasarse por el Aula Temática del Pimentón, instalada en uno de estos antiguos sequeros. Y por supuesto, la visita no está completa sin sentarse a la mesa: la cocina candeledana presume de platos de cuchara de esos que reconfortan el alma, migas de las de repetir varias veces y, sobre todo, un cabrito frito o asado de primera categoría.

Casas con flores de Candeleda / Istock / Miguel Angel Redondo Galvan

De la patrona de los pastores al poblado de la Edad del Hierro

A apenas seis kilómetros del centro, subiendo la montaña, aparece el Santuario de Nuestra Señora de Chilla. Fue levantado entre los siglos XVI y XVII y a su alrededor hay un paraje boscoso precioso con vistas panorámicas hacia el embalse de Rosarito. La leyenda cuenta que la Virgen se le apareció aquí a un pastor resucitando a una de sus cabras, y la devoción es tal que cada septiembre su romería congrega a miles de personas de toda la comarca.

Imagen de Nuestra Señora de Chilla de Candeleda, Ávila. / Istock / 5

De vuelta al pueblo, sigue perdiéndote por el casco antiguo para ver sus fachadas de madera y piedra muy similares a las de la vecina comarca de La Vera, con balcones volados llenos de macetas como los de la famosa Casa de las Flores en la plaza Mayor. Y para los amantes de la historia antigua, a un paso en la pedanía de El Raso se conserva el Castro de El Raso, un poblado fortificado vetón del siglo V a.C. cuyos muros de piedra revelan cómo era la vida en estas montañas hace más de 2.000 años.