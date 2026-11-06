Entramos en el pueblo de los mantecados más cotizados de España: el "Balcón de Andalucía" en lo alto de un cerro, un castillo medieval y el olor a canela de cada diciembre

Micaela Ruiz Téllez tenía un problema práctico. Su marido viajaba a menudo desde la campiña sevillana hasta Córdoba, y ella pensó en mandar con él los dulces de manteca que en su pueblo se hacían desde hacía generaciones. Para eso necesitaba que aguantaran el viaje. A mediados del siglo XIX, Micaela, a la que todos conocían como "La Colchona", retocó la receta hasta conseguirlo. En 1855, su marido empezó a venderlos en Córdoba, y poco después el matrimonio abrió la primera fábrica.

Este pueblo es famoso por sus mantecados. / Turismo de la Provincia - Diputación de Sevilla

De aquella cocina salió una industria que hoy reúne a 21 empresas, da trabajo directo a más de 2.000 personas, casi todas mujeres, y produce unos 16 millones de kilos de dulce en cada campaña. El pueblo de Micaela es Estepa, y sus dulces, los mantecados y los polvorones.

Adriana Fernández

Arriba del todo, el Balcón de Andalucía

Para entender Estepa conviene subir primero al cerro de San Cristóbal, que es donde empezó todo. A este punto lo llaman el Balcón de Andalucía, y basta asomarse para saber por qué: en los días despejados se distinguen desde aquí Sevilla, Córdoba y las cumbres de Sierra Nevada.

Vista desde las alturas de Estepa. / Turismo de la Provincia - Diputación de Sevilla

Ese mismo cerro guarda la historia más dura del pueblo. Aquí estuvo Astapa, la ciudad de los turdetanos, y la tradición cuenta que sus vecinos, cercados por las legiones del general Lucio Marcio, eligieron morir antes que entregarse a Roma. Siglos después, los musulmanes levantaron en la cumbre una fortaleza que los almohades reforzaron y que la Orden de Santiago siguió reformando hasta el siglo XVI. Los marqueses de Estepa la convirtieron más tarde en su palacio, y de todo aquello hoy quedan el patio, algunos lienzos de muralla y los aljibes. Por encima de los restos se alza todavía la torre del Homenaje, de finales del siglo XIV y 26 metros de altura.

Una Navidad que se adelanta En Estepa, la Navidad no espera. El pueblo suele ser de los primeros de España en encender su alumbrado, en la plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento. En los últimos años, el mercado navideño ya saludaba a finales de noviembre, con artesanía, productos de la zona y los dulces de la casa, además de concursos de belenes, de balcones y de escaparates.

A unos pasos, la iglesia de Santa María resume en un solo edificio el cambio de manos del cerro. Los cristianos, que tomaron Estepa a mediados del siglo XIII, la levantaron sobre la antigua mezquita, y la fueron rehaciendo hasta dejarla con el aspecto gótico que tiene hoy, de finales del XV y comienzos del XVI.

Torre Iglesia San Sebastián en Estepa, Sevilla / Turismo de la Provincia - Diputación de Sevilla

Cuesta abajo, entre torres y palacios

Al bajar del cerro hacia el centro, la referencia es otra torre, mucho más joven y más alta. La torre de la Victoria tiene 40 metros y se levantó en la segunda mitad del siglo XVIII para una iglesia de la que no quedó nada más. Es Monumento Nacional, y alrededor de ella se extiende un casco antiguo que en los años sesenta fue declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Estepa / Turismo de la Provincia - Diputación de Sevilla

El barroco sigue acompañando el paseo. La iglesia del Carmen enseña una de las fachadas más representativas del barroco andaluz del siglo XVIII, y a pocos pasos, el palacio que los marqueses de Cerverales se hicieron construir en 1756 conserva su aspecto original, algo poco habitual entre los palacios urbanos de su época en Andalucía.

Pueblo de Estepa, Sevilla / Turismo de la Provincia - Diputación de Sevilla

El olor que delata la campaña

Si se llega a Estepa entre finales del verano y la Navidad, no hace falta preguntar dónde están las fábricas. Las calles huelen a canela, tanta que el pueblo presume de ser el que más consume de toda España. Es el olor de una tradición que ya aparece en los documentos de 1559, cuando la Orden de Santiago vendió la villa a la familia genovesa de los Centurión.

Polvorones y dulces de Estepa. / Turismo de la Provincia - Diputación de Sevilla

Hoy esos dulces tienen doble sello de calidad, las Indicaciones Geográficas Protegidas "Mantecados de Estepa" y "Polvorones de Estepa", a las que pertenecen 18 de las 21 empresas del pueblo.