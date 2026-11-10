En 1941, un incendio arrasó el centro de esta ciudad del Cantábrico; 85 años después es una de las más elegantes del norte, con un palacio asomado a la bahía
Donde ardieron las calles medievales hoy hay soportales, avenidas rectas y comercios. Y en la punta de una península, el palacio que la ciudad regaló a un rey sigue mirando al mar.
La noche del 15 de febrero del año 1941 soplaba sobre la costa cántabra un viento tan fuerte que ni siquiera quedó registro de su velocidad máxima, porque los aparatos de medición acabaron destruidos. Poco antes de dar las nueve, las autoridades declararon un fuego en la calle Cádiz de la ciudad de Santander, junto a los muelles, y las rachas no tardaron en empujarlo hacia el interior del casco antiguo.
Hecho a base de madera desde gran parte de su construcción en la Edad Media, las bajas ascendieron a 37 calles y unas 14 hectáreas del núcleo histórico y, en menos de 48 horas, cerca de 400 edificios quedaron inservibles, desalojando a un total de 10.000 personas.
La ciudad que vemos hoy se levantó sobre aquellas cenizas. La reconstrucción, terminada en lo esencial a mediados de los años cincuenta, cambió las callejuelas por un trazado de calles rectas, soportales y plazas amplias. Aquel centro nuevo se unió a lo que el fuego no había alcanzado, el ensanche, el paseo marítimo y los edificios de los años en que la familia real veraneaba aquí, y de esa mezcla salió la ciudad elegante que hoy se asoma a la bahía.
La ruta del incendio
Para entender lo sucedido y los daños que llegaron a sufrirse, la Ruta del Incendio recorre un itinerario a lo largo de diez de los rincones que destruyó aquel incendio. En cada parada, unos paneles superponen fotografías de la época sobre la imagen actual de la calle, ejemplo de lo ocurrido, y diferentes paneles informativos digitales cuentan la historia de cada lugar.
Pero este camino es además la oportunidad de entender cómo la ciudad se ha reconstruido, manteniendo algunas de sus estructuras más relevantes y piezas históricas más singulares, empezando por la catedral, sobre el cerro de Somorrostro, en lo más alto del antiguo casco y víctima de las llamas. En lo que se refiere a los daños esta, junto a la iglesia de la Compañía, fueron algunos de los pocos edificios que pudieron restaurarse en lugar de derribarse, tras la catástrofe, y su claustro uno de los pocos rincones del centro que han llegado casi intactos a través de los siglos.
Junto a ellas queda la plaza Porticada, el gran espacio cívico que se diseñó en la reconstrucción, rodeado de soportales de piedra y, junto a ella, la calle Juan de Herrera se abre paso como eje comercial y unión entre el Ayuntamiento y la zona de Hernán Cortés.
El paseo frente a la bahía
Del centro se baja al paseo de Pereda, la fachada de la ciudad hacia el mar. Sus casas, de los siglos XVIII y XIX, se salvaron del incendio, y entre ellas destaca la sede del Banco Santander, proyectada en 1881 por José Oriol Mestres. Enfrente se extienden los jardines de Pereda, inaugurados sobre terrenos ganados al mar, y al final de ellos aparece el Centro Botín, levantado sobre pilares junto al agua, y su fachada está cubierta por unos 270.000 discos de cerámica que reflejan la luz de la bahía.
Más adelante, en el muelle, se levanta la Grúa de Piedra, de unos 14 metros, recuerdo del puerto mercante que fue Santander. Aquel puerto de casas de madera es hoy una ciudad abierta a la bahía, con jardines y paseos donde antes había almacenes y muelles de carga. La bahía de Santander forma parte del Club de las Bahías más Bellas del Mundo, y esa mezcla de mar, paseos y arquitectura de principios del siglo XX es la que le ha dado fama de ser una de las ciudades más elegantes del norte.
El Sardinero
Al otro lado de la península, ya de cara al mar abierto, empieza El Sardinero. Aquí fue donde Santander se convirtió en ciudad de veraneo a comienzos del siglo XX, con el Gran Casino y los grandes hoteles levantados frente a la arena. Sus dos playas, la Primera y la Segunda, están unidas por un paseo con jardines, y el Gran Casino sigue en su sitio, junto a la Primera.
Siguiendo el paseo hacia el este, pasado Puertochico, el antiguo puerto pesquero convertido en puerto deportivo, se llega a la península de la Magdalena. Son unas 25 hectáreas de parque, con un pequeño zoo marino de leones marinos y pingüinos, y un museo al aire libre con las balsas y barcos del navegante Vital Alsar.
La parada gastro: dónde comer
Y por último, pero no menos importante, no se puede vivir Santander sin disfrutar de su mesa. El plato que no puede faltar son las rabas, y lo más clásico es acercarse al Barrio Pesquero, a unos dos kilómetros del centro, adonde se trasladaron los pescadores desde Puertochico y donde abundan las tabernas de pescado y marisco.
En el centro, la zona de pinchos está en la plaza de Cañadío y sus alrededores. En la misma plaza están el Cañadío, conocido por su barra, y La Conveniente, una bodega que solo abre por la noche, con raciones de embutido, fritos y quesos. Muy cerca, en la calle Río de la Pila, la Bodega del Riojano mezcla la cocina cántabra con la riojana. Y para ver de dónde sale todo, merece la pena entrar por la mañana en el Mercado de la Esperanza.
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