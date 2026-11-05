Los jubilados cambian Benidorm por el pueblo a los pies de un peñón de 332 metros: flamencos en unas salinas en pleno casco urbano, un Parque Natural y un paseo llano entre dos playas

La palabra jubilación proviene del latín jubilare, que significa "gritar de alegría". Es un momento en el que la vida cambia y ese tiempo que antes apenas existía, ahora se vuelve casi infinito. Como decía Mark Twain, "la jubilación supone un continuo e incansable esfuerzo creativo". Es reconciliarse con uno mismo y no ha mejor manera de lograrlo que viajando. Si bien Benidorm, en Alicante, siempre se ha considerado el destino por excelencia para los jubilados, ahora ha cambiado.

Los jubilados deciden no salir de la Comunidad Valenciana para trasladar sus retiros a Calpe, en Alicante, un gran pueblo cuya bienvenida es el imponente Peñón de Ifach, de 332 metros de altura. Este es uno de los mayores símbolos de la Costa Blanca, con más de doce kilómetros de costa, calas ocultas, yacimientos arqueológicos... Y muchísimos otros atractivos que hacen que los mayores de 65 años no quieran irse de allí. Ni los más jóvenes tampoco.

Adriana Fernández

El punto de referencia, un peñón de más de 300 metros

El Peñón de Ifach constituye la silueta más reconocida de Calpe. Tanto es así, que funciona como referencia visual desde muchísimos puntos de la costa alicantina. Es una enorme roca caliza unida a tierra firme por un estrecho istmo y prácticamente rodeada por el Mediterráneo. Pero no solo eso, puesto que es uno de los espacios naturales más valiosos. En 1987, toda su superficie que ocupa en torno a 50 hectáreas, fue declarada Parque Natural.

El Peñón de Ifach desde la playa de Fossa / Istock / TONO BALAGUER

No es demasiado grande, pero en ese pequeño espacio alberga una flora perfectamente adaptada a los vientos, la salinidad y el terreno rocoso. Así como las aves que encuentran refugio entre sus acantilados. Es posible realizar una pequeña ruta de senderismo para conocerlo más de cerca. La primera parte lleva hasta un mirador desde donde contemplar el entorno y la segunda continúa hasta la cima, mediante un sendero más irregular y exigente.

El Peñón de Ifach en Calpe / Istock / Susana del Pozo

Para aquellos que no estén dispuestos a subir el peñón, pueden optar por el Paseo Ecológico Princesa de Asturias, inaugurado en 1998 en la base del mismo. Discurre por la parte sur y cuenta con un kilómetro de longitud, aproximadamente. Pero lo más llamativo es que combina zonas ajardinadas, palmeras, vegetación autóctona y miradores sobre el mar. Una alternativa ideal para un paseo tranquilo disfrutando igualmente del paisaje.

Vista al mar Mediterráneo con playa de arena, palmeras y el famoso Peñón de Ifach en Calpe / Istock / Fotomax

Bañado por agua salada

Un paisaje en el que la costa tiene un gran peso y, por ende, los paseos marítimos. Las playas más populares son dos: la de Arenal-Bol, junto al núcleo urbano, de arena fina y aguas tranquilas; y La Fossa o playa de Levante, al otro lado del peñón. Entre ambas, existe una caminata costera que atraviesa el puerto, los Baños de la Reina y todo el entorno de Ifach; y que resulta un paseo muy agradable para descubrir buena parte del litoral de Calpe.

El paseo junto al Mediterráneo de Calpe / Istock / alxpin

Calpe no es solo playa y peñón. Uno de sus rincones más sorprendentes es la laguna salada, ubicada en pleno casco urbano. A pesar de estar rodeada por los edificios residenciales de la ciudad, estas salinas funcionan como hábitat natural para los flamencos comunes. Basta con alejarse un poco del barullo comercial para toparse con este humedal donde también se pueden observar otras especies de aves como cigüeñuelas o limícolas.

Flamencos en los humedales de Calpe / Istock / ANNA BARANOVA

Estas salinas antaño eran una laguna litoral que se aprovechó precisamente para extraer la sal. Si bien la actividad dejó de realizarse, el valor ecológico no lo hizo. Para contemplar el paisaje más de cerca, hay un recorrido peatonal alrededor de las salinas, de poca exigencia y perfecto para disfrutar de la naturaleza. Algo que no puede esperar el viajero es encontrar flamencos en cualquier época del año, ya que hay mayor concentración entre mayo y agosto.