Pagaron 4,8 millones y hoy es "el Edimburgo español": el castillo de Santiago Segura (61 años) y José Mota (61) en una villa medieval de Segovia con 350 vecinos

En 1525, en la batalla de Pavía, las tropas de Carlos V capturaron al rey Francisco I de Francia. Para recuperar la libertad, el monarca tuvo que dejar como rehenes a dos de sus hijos, Francisco y Enrique, este último futuro rey de Francia. Eran unos niños. Pasaron varios años bajo custodia en Castilla, y uno de los lugares donde los encerraron fue un castillo levantado sobre un peñasco en el norte de Segovia, al que se llegaba atravesando un foso excavado en la roca.

Lo han comprado en este precioso pueblo. / Istock / AGUSTIN DE ORDUNA

Cuatro siglos después, aquel castillo estaba en ruinas. En 1926 lo compró el pintor vasco Ignacio Zuloaga, que lo restauró, lo convirtió en su segunda residencia y montó su estudio en una de sus torres. Sus descendientes lo conservaron durante casi un siglo, hasta que en 2024 lo pusieron a la venta por 4,8 millones de euros. Lo compraron Santiago Segura, José Mota y el productor Luis Álvarez, y está en Pedraza.

Sara Fernández García

Lo que quieren hacer con él

Los tres socios, que ya comparten la gestión del Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid, compraron el castillo a través de su sociedad, Teatrópolis. Tiene alrededor de 700 metros cuadrados habitables, y su idea es abrir lo que hasta ahora estaba cerrado. "La idea es rehabilitarlo y que la gente pueda visitar un castillo medieval", ha explicado Segura. Álvarez lo resume así: "Queremos recuperarlo todo lo que podamos y abrirlo enteramente".

Castillo de Pedraza en la provincia de Segovia / Istock / Pedro Salaverria, Pedro Salaverria

El plan incluye conciertos, rodajes de cine y televisión, festivales y celebraciones medievales, con actividades durante todo el año, y la continuidad de los conciertos de las velas, que cada verano iluminan sus murallas con miles de luces. Mientras tanto, el castillo ya acoge visitas guiadas, conciertos y celebraciones privadas.

Una sola puerta para entrar

Para llegar al castillo hay que recorrer antes Pedraza entera, porque la villa solo tiene una entrada. La Puerta de la Villa, la única que conserva la muralla, se remonta al siglo XI y lleva el escudo de los Velasco, la familia que durante siglos fue dueña del castillo. La muralla, de los siglos XIII al XVI, sigue rodeando el pueblo casi intacta.

La puerta de la villa medieval de Pedraza / Istock / SAMI AUVINEN

Nada más cruzarla aparece la Cárcel de la Villa, que funcionó como prisión desde el siglo XIII hasta el XIX. Hoy se visita como museo, con los cepos para pies y manos y una gran chimenea. Desde allí arranca la calle Real, que lleva hasta la plaza Mayor entre casonas con escudos, como la Casa de Pilatos, del siglo XVI, con su balcón en esquina.

La plaza de la lana

La plaza Mayor se fue formando poco a poco a lo largo de los siglos, y sus soportales y balcones de madera son de los siglos XVI y XVII, la época en que el comercio de la lana hacía rica a la villa. Junto a ella se levanta la iglesia de San Juan Bautista, que conserva su torre románica, con arcos en lo alto, y una pila bautismal del siglo XIII. Pedraza fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1951, y hoy tiene unos 335 vecinos.

Plaza en la Villa de Pedraza. / Istock / JOSE L. VEGA

Del pueblo se cuenta incluso una teoría que sitúa aquí el origen de la familia del emperador Trajano, aunque no hay pruebas que la confirmen.

El castillo, al final de la calle

Desde la plaza, la calle Mayor sube hasta el extremo de la villa, donde se alza el castillo, sobre un cerro de casi mil metros y separado del pueblo por su foso. La escena recuerda a la de Edimburgo, donde la calle principal del casco antiguo también desemboca en una fortaleza levantada sobre la roca, aunque aquí todo cabe en unos pocos cientos de metros. Se levantó en el siglo XIII y se reconstruyó en el XV, cuando se añadió la torre del homenaje, la pieza más imponente del conjunto. En el XVI lo reformaron los duques de Frías, los Velasco, condestables de Castilla, y es Bien de Interés Cultural desde 1983.

Exterior del Castillo de Pedraza. / Istock

Los herederos de Zuloaga abrieron una parte del castillo como museo, con bodegones flamencos del siglo XVII, un Cristo de El Greco y un retrato de la condesa de Baena pintado por Goya. Hoy la visita recorre la torre del homenaje, las murallas, los patios defensivos y las mazmorras. Pedraza está a unos 37 kilómetros de Segovia y a algo más de cien de Madrid.