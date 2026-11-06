No hace falta ir a Islandia o Laponia: la ciudad de España donde puedes bañarte gratis en pozas termales junto a un río en pleno invierno

Cuando se piensa en un baño caliente al aire libre en pleno invierno, la imagen suele venir del norte. Islandia tiene sus lagunas termales entre campos de lava, y Laponia, sus saunas junto a lagos helados. Llegar hasta allí, sin embargo, exige vuelos largos, ropa de abrigo y un buen presupuesto.

Aguas termales en Ourense / Istock

En Ourense el agua caliente brota en mitad de las calles desde tiempos de los romanos, y donde un paseo junto al río lleva de una poza termal a otra. Fue una de las seis ciudades que fundaron en 2009 la Asociación Europea de Ciudades Históricas Termales, y por toda su provincia corren unos tres millones de litros de agua caliente al día.

Adriana Fernández

As Burgas, el agua que dio origen a la ciudad

El paseo tiene que empezar en el casco histórico, en As Burgas. Aquí nació Ourense: los romanos se asentaron junto a estos manantiales, y cerca se han encontrado las ruinas de unas termas de aquella época que hoy se pueden visitar. El agua brota entre 64 y 68 grados, en plena plaza.

Manantial de aguas termales de As Burgas, en la ciudad de Ourense. / Istock

La piscina moderna de As Burgas, que está prevista como instalación de pago, sigue cerrada por obras. Las fuentes, en cambio, se pueden ver en cualquier momento.

Desde allí, en pocos minutos se llega a la catedral, fundada en el siglo VI y reconstruida en el XIII, la segunda más antigua de Galicia. Y un poco más abajo aparece el Miño, cruzado por la Ponte Vella, el puente de cimientos romanos que el obispo Lorenzo mandó rehacer en 1230. Tiene siete arcos y un ojo central de 43 metros, y hoy solo se cruza a pie.

Catedral de Ourense, Galicia / Istock

El paseo termal junto al Miño

Desde el puente del Milenio arranca el Paseo Termal, un sendero peatonal que sigue la orilla del río y une las distintas zonas de baño. Por el mismo recorrido circula un pequeño tren turístico con paradas en A Chavasqueira, el Muíño da Veiga, las termas de Outariz y la Burga de Canedo.

La primera parada es A Chavasqueira, en la margen derecha del Miño, donde junto a unas termas de inspiración japonesa, de pago, están las pozas gratuitas de piedra, con el agua a unos 40 grados. Unos kilómetros más adelante queda el Muíño da Veiga, junto a un antiguo molino restaurado, con varias pozas a la orilla del río, una de ellas para baños de contraste.

Aguas termales en Ourense, Muíño da Veiga / Istock

Outariz y la Burga de Canedo

A unos cinco kilómetros del centro, en la misma área recreativa, están las pozas de Outariz y la Burga de Canedo, a las que se llega desde el aparcamiento del otro lado del río por una pasarela. En Outariz conviven una zona de pago, con baños de dos horas por unos 7 euros, y otra gratuita, y en la Burga de Canedo hay una poza fría y tres de agua caliente, gratuitas.

Aguas termales en Ourense / Istock

Es aquí donde está, ahora mismo, la opción más segura para un baño de invierno. La Burga de Canedo sigue abierta todos los días de 10.00 a 19.00, aunque funciona de forma parcial. En las demás, el calendario ha cambiado este otoño: las pozas gratuitas de Outariz están cerradas, y el contrato de mantenimiento aprobado en agosto limita la temporada de A Chavasqueira y el Muíño da Veiga de abril a octubre. Además, en invierno las crecidas del Miño pueden inundar las pozas más cercanas al río. Antes de ir, conviene consultar el estado de cada una en la web de turismo del Concello.

Para el baño basta con llevar bañador, toalla y chanclas, porque las pozas no alquilan nada. Y en el agua más caliente se aconseja no pasar de quince o veinte minutos seguidos.