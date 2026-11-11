Del último sol del otoño a la magia del invierno: un viaje con RH Hoteles

HAY ALGO ESPECIAL EN VIAJAR EN ESTA ÉPOCA DEL AÑO. La luz que acompaña los paseos junto al mar, las terrazas donde todavía apetece sentarse al sol, las ciudades que se llenan de vida y los pequeños placeres que convierten unos días fuera de casa en un recuerdo inolvidable. En RH Hoteles, cada destino ofrece una manera diferente de disfrutar de ese tiempo que tanto nos gusta dedicarnos.

Benidorm: playas, gastronomía y bienestar junto al Mediterráneo

En Benidorm, el Mediterráneo sigue siendo protagonista durante todo el año. Su privilegiado clima, sus playas y su animado casco antiguo invitan a descubrir la ciudad con calma. Hoteles como RH Princesa & Spa y RH Victoria & Spa combinan descanso, bienestar y planes en familia; RH Royal ofrece una estancia recomendada para adultos y RH Corona del Mar, frente a la playa de Poniente, es ideal para vivir una escapada sin prisas. El Gastrohotel RH Canfali completa la experiencia con su gastronomía y privilegiada ubicación frente al mar.

Gastrohotel RH Canfali Benidorm / Cedida

Naturaleza, playas y hoteles frente al mar

En Calpe, la naturaleza es protagonista. El Peñón de Ifach dibuja uno de los perfiles más reconocibles de la Costa Blanca y las Salinas son uno de sus espacios naturales más singulares donde observar flamencos y aves que encuentran aquí su hábitat. Naturaleza, gastronomía y tradición marcan en una escapada que tiene en el RH Ifach un magnífico punto de partida.

Gandía es mucho más que playa. Su centro histórico, el legado de los Borgia y el espectacular Palacio Ducal descubren una ciudad llena de contrastes. Frente al Mediterráneo, RH Bayren & Spa combina vistas al mar, gastronomía y bienestar; RH Arena es ideal para familias y RH Riviera, en primera línea, ofrece tranquilidad en un ambiente recomendado para adultos.

RH Bayren & Spa Gandia / Cedida

Historia, gastronomía y escapadas con encanto

Y si hay un destino especialmente mágico en diciembre, ese es Peñíscola. Su casco antiguo, el castillo y sus calles iluminadas por Navidad crean un escenario sacado de un cuento. Una escapada para vivirla desde el Hotel Boutique RH Portocristo. Más al norte, Vinaròs permite acercarse a la esencia marinera a través de sus calles, su puerto y una gastronomía profundamente ligada al mar. Y en Castellón, el RH Silene & Spa combina naturaleza, descanso y bienestar.

Las escapadas urbanas también tienen su encanto. Valencia cautiva con su cultura, sus mercados y su gastronomía, y en primavera el RH Sorolla Centro reabrirá tras su renovación integral. Murcia conquista con sus plazas y sabores, con RH Murcia Centro como punto de partida. Y Jerez de la Frontera, nueva incorporación a la familia RH, descubre su historia, bodegas y tradiciones desde RH Jerez Centro.

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Turismo sostenible

En RH Hoteles, disfrutar de los destinos también significa cuidarlos. Su compromiso con la sostenibilidad se traduce en iniciativas para reducir el impacto ambiental y contribuir a la conservación del entorno, porque viajar y respetar los lugares que nos acogen deben ir siempre de la mano. Una escapada en pareja, unos días en familia o, sencillamente, el placer de cambiar de escenario. Diferentes destinos, distintas maneras de descubrirlos y una misma forma de recibirte: esa hospitalidad cercana que consigue que cada estancia se sienta especial.