Ni Viena ni Praga: el mercadillo navideño más bonito de España lleva 166 años en la misma plaza y Europa acaba de colarlo entre sus 20 mejores

Quince hijos, un sueldo que no da para todo y un abuelo despistado. Con esos ingredientes rodó Fernando Palacios 'La gran familia' en 1962, y una de sus escenas acabó formando parte de la Navidad española. En plenas fiestas, el abuelo, Pepe Isbert, pierde al más pequeño de sus nietos entre los puestos navideños de la Plaza Mayor de Madrid y se pasa la escena buscándolo entre la multitud, con aquella voz ronca: "¡Chencho! ¡Chencho!". La película tuvo tanto éxito que dio para dos secuelas, y la televisión la sigue rescatando cada Navidad.

Este mercado de Navidad ha sido elegido como uno de los mejores de Europa. / Istock

Cuando llegaron las cámaras, aquellos puestos ya llevaban un siglo en la plaza. Más de sesenta años después siguen allí, con sus figuritas para el belén, su musgo y sus pelucas de Nochevieja, y lo que ha cambiado es quién los mira. Este otoño, más de 800.000 viajeros han votado los mejores mercadillos navideños de Europa en la plataforma European Best Destinations, y el de la Plaza Mayor ha terminado en el puesto 12, el único español de la lista y por delante de Praga, Brujas, Dresde o Núremberg.

Lucía Alfonso González

De la plaza de Santa Cruz a la Plaza Mayor

La historia del mercado es más antigua que su ubicación. En el siglo XVII, los puestos se montaban a pocos pasos, en la plaza de Santa Cruz, frente al actual Ministerio de Asuntos Exteriores, y allí se vendía de todo para las fiestas: carne, verdura, fruta, flores y animales vivos, sobre todo pavos y gallinas. Con el tiempo se fue extendiendo por las calles de alrededor, las Cavas, Puerta Cerrada, la calle de Toledo, y a mediados del siglo XVIII el sainetero Ramón de la Cruz ya lo retrataba ocupando también la Plaza Mayor.

Casetas del mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor. / Istock

En 1860, el Ayuntamiento lo trasladó definitivamente a la plaza, y desde entonces no se ha movido. Fue cambiando lo que se vendía. A principios del siglo XX llegaron el turrón, el mazapán, las zambombas y los artículos de broma, y en 1944 se prohibió vender comida en la plaza, así que los puestos se quedaron con lo que todavía hoy los define, los adornos navideños y las bromas. En los años ochenta, las casetas de lona dieron paso a las de madera.

El mercado es famosos por sus piezas de belén y el musgo. / Istock / Marek SLUSARCZYK

Belenes, musgo y pelucas

Hoy son algo más de cien casetas de madera, colocadas en forma de U alrededor de la estatua de Felipe III, y las llevan unas cincuenta familias, agrupadas en la Asociación del Mercado Navideño de la Plaza Mayor. Lo que más se vende sigue siendo el belén: figuras de todos los tamaños, casitas, puentes, ríos de papel de aluminio y el musgo para montar el nacimiento en casa. Junto a ellas, los adornos para el árbol y, ya de cara a Nochevieja, las pelucas de colores, las gafas y los matasuegras.

Mercado de Navidad de la Plaza Mayor. / Istock / Marek SLUSARCZYK

Aquí no hay vino caliente ni salchichas, como en los mercados de Centroeuropa, porque la venta de comida sigue sin estar permitida en la plaza. Para eso basta con salir por el arco de Cuchilleros o cruzar al Mercado de San Miguel, a un par de minutos.

El escenario también cuenta. La Plaza Mayor la terminó Juan Gómez de Mora en 1619, por encargo de Felipe III, y desde entonces ha servido de mercado, plaza de toros y lugar de proclamaciones y autos de fe. Sus casi 240 balcones dan a un rectángulo cerrado de soportales al que se entra por nueve arcos. En uno de sus lados se levanta la Casa de la Panadería, con su fachada pintada, el edificio más reconocible del conjunto.

El mercado de navidad de la Plaza Mayor. / Istock / Anna Bryukhanova

Cuándo abre, horarios y entrada

El mercado abre a finales de noviembre y se mantiene hasta el 31 de diciembre. Abre de 10.00 a 21.00 de domingo a jueves, y hasta las 22.00 los viernes, sábados y vísperas de festivo, sin cerrar a mediodía. La entrada es libre. Las estaciones de metro más cercanas son Sol y Ópera, y por la tarde, sobre todo los fines de semana, conviene tener paciencia para moverse entre los puestos.