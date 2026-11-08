Las raíces separadas de Lamine Yamal e Inés García conectan un barrio obrero junto al Mediterráneo y una ciudad de vestigios romanos con la cuna de la cerámica y las orillas del Tajo

Aunque hoy los veas en portadas y en redes sociales a todas horas (más aún después del verano de Mundial en el que sus imágenes juntos y las celebraciones dieron la vuelta al mundo), ni Lamine Yamal ni Inés García crecieron rodeados de cámaras. Lo suyo empieza en dos sitios de lo más normales y con un ritmo de vida muy de barrio.

La pareja vive en la mansión de él en Esplugues de Llobregat, en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal. / Istock / 5

Él pasó sus primeros años dándole patadas a un balón en las pistas de cemento de Rocafonda, entre vecinos de toda la vida y tardes enteras en la calle, para luego seguir entrenando a un paso de allí, en Granollers. Ella hizo el camino de casi todos los chavales de su zona: vivir en una urbanización tranquila a las afueras y bajar a diario a Talavera de la Reina para estudiar en el instituto, pasear junto al Tajo y quedar con amigos.

Sara Fernández García

Nada tiene que ver un destino con otro, pero los dos se prestan de maravilla para hacer una escapada sin prisas. De un lado tienes un barrio humilde pegado a la costa catalana que ha hecho de su código postal una seña de orgullo y, del otro, una ciudad toledana llena de plazas, talleres y un río que marca el paisaje de punta a punta.

Rocafonda y Mataró: entre el fútbol de calle y las ruinas romanas

Para descubrir las raíces de Lamine Yamal nos vamos directos a Rocafonda, en Mataró. El futbolista se crió en este barrio de toda la vida, humilde, trabajador y con familias venidas de mil sitios. De allí sale su famosa celebración del "304", que no es otra cosa que los tres últimos números del código postal de la zona (08304), un gesto que repite con las manos en cada gol para acordarse de su gente y de su casa.

Rocafonda, en Mataró / Istock / djtalmedia

Lamine aprendió a jugar ahí, echando tardes enteras en pistas de cemento entre amigos y fue ese fútbol de calle el que llamó la atención antes de pasar por el CF La Torreta en Granollers y fichar, con solo siete años, por la cantera del Barça.

Mataró, entre el mar y la montaña / Istock / t

Pero Mataró no es solo el barrio de Lamine. Es una ciudad costera con muchísima historia que viene desde la época romana, cuando se llamaba Iluro. Si te apetece dar una vuelta por el centro, puedes ver las ruinas de la villa romana de Torre Llauder con sus mosaicos bien conservados, callejear por el casco antiguo, acercarte a la basílica de Santa María o fijarte en los edificios modernistas que van apareciendo por sus calles, firmados por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, que nació precisamente aquí.

Talavera de la Reina: azulejos, murallas y el río Tajo

La otra parte de la historia nos lleva a la provincia de Toledo. Inés García vivía de pequeña en la urbanización Prado del Arca, que pertenece al municipio de Pepino y está a apenas un par de kilómetros de Talavera. Su vida diaria transcurría en la ciudad, donde hizo la ESO y el bachillerato en el instituto público Padre Juan de Mariana antes de mudarse a Sevilla para empezar la carrera.

Fachada del Teatro Victoria en Talavera de la Reina / Istock

Talavera es conocida en todas partes como la Ciudad de la Cerámica, una tradición artesanal que es Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2019. Vas caminando por la calle y te vas encontrando paneles y azulejos pintados a mano por todas partes. Merece mucho la pena entrar a la basílica de Nuestra Señora del Prado, que está decorada de arriba abajo con cerámica tradicional desde las paredes hasta los zócalos, o pasarse por el Museo Ruiz de Luna para ver cómo ha evolucionado este oficio con los siglos.

Iglesia de Santa Catalina, en Talavera de la Reina / Istock / Herencias

Además de los talleres de barro, el centro histórico tiene bastante ambiente para pasear. Puedes dar una vuelta por la plaza del Pan, ver la colegiata de Santa María la Mayor, acercarte a los restos de la muralla medieval con sus torres o cruzar a pie los puentes sobre el Tajo. El puente viejo de Santa Catalina es perfecto para ver caer la tarde sobre el agua antes de sentarse a tomar algo en alguna terraza del centro.