Región de Murcia: destino felicidad
En el sureste de España te espera un destino que lo tiene todo: cultura, naturaleza, dos mares –Mar Menor y Mediterráneo– y una gastronomía de ‘1.001 Sabores’. ¡En la Región de Murcia no te faltarán planes!
La Región de Murcia es un destino lleno de contrastes, donde la historia, la naturaleza, el mar y la gastronomía se dan la mano. Desde ciudades con un extraordinario patrimonio hasta paisajes naturales, pueblos con encanto y experiencias para disfrutar dentro y fuera del agua, aquí encontrarás mil y una razones para dejarte sorprender. Te proponemos algunos planes imprescindibles para descubrirla.
Dosis de cultura en Murcia, Cartagena, Lorca y Caravaca de la Cruz
Haz una excursión a estas ciudades y encuentra monumentos a cada paso. La Catedral de Santa María, en Murcia, el Teatro Romano de Cartagena, la Fortaleza del Sol, en Lorca, o el Santuario de la Vera Cruz, en Caravaca, son puntos clave en los que tienes que detenerte.
Contacta con la naturaleza y practica deporte al aire libre
Encontrarás espacios ideales para ello, como el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Otra opción que es siempre un acierto es el Parque Regional de Sierra Espuña, el primer espacio natural de la Región avalado por la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).
Descubre el interior
Desconecta en pueblos con encanto como Moratalla y Cehegín, en el noroeste de la Región; Cieza, en la comarca de la Vega Alta del Segura, o Aledo, en la Mancomunidad de Sierra Espuña.
Atrévete con los deportes náuticos
No hay excusa. En la Región de Murcia es posible practicar todo tipo de deportes náuticos durante todo el año, y además, en dos mares: Mar Menor y Mediterráneo. Paddle surf, vela, coastering, kayak… El nivel de adrenalina lo marcas tú.
Buceo
¿Sabías que en la Costa Cálida se encuentra la mayor concentración de pecios históricos hundidos del Mediterráneo? Encontrarás dos reservas marinas protegidas: Cabo de Palos - Islas Hormigas y Cabo Tiñoso, además de tres zonas de buceo: La Manga - Isla Grosa, Águilas y Mazarrón.
Gastronomía
Enamórate de la gastronomía de 1.001 sabores de la Región de Murcia. Que no falte un aperitivo con la tapa reina: la marinera; un plato de arroz caldero, un paparajote para el postre; y un icónico café asiático.
¿Brindamos?
Esta Región cuenta con tres rutas del vino certificadas por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN): Bullas, Jumilla y Yecla. Cada una de estas ciudades posee su propia Denominación de Origen, y al visitarlas es inevitable acabar con una copa en la mano.
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