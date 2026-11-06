El mejor pueblo de España para ir a por setas es Bien de Interés Cultual: calles medievales con soportales acristalados y bosques que se llenan de boletus en otoño

Este otoño la temporada de setas se presenta bastante irregular y todo por culpa de un verano extraordinariamente cálido y seco: las lluvias han llegado tarde y no han beneficiado por igual a todos los bosques. Sin embargo, hay lugares donde simplemente caminar por sus senderos en busca de algún ejemplar de boletus, níscalo o rebozuelo se convierte en una de las mejores experiencias de la temporada.

Otoño en La Rioja / Istock / Alex Salcedo

Ubicado en el corazón de la Sierra de la Demanda, rodeado de hayedos, robledales, pinares y praderas, el precioso pueblo de Ezcaray es uno de los secretos mejor guardados de la comunidad de La Rioja para ir en busca de setas. Y es que figura entre las zonas riojanas con mejores condiciones potenciales (incluso en temporadas poco favorables como la de este año), en cotas que van desde los 800 a los 1600 metros.

Adriana Fernández

Dónde es más fácil encontrar setas

El término municipal de Ezcaray tiene una gran diversidad de hábitats: hayedos en las laderas sombrías, robledales, pinares, praderas y bosques mixtos de fresnos, cerezos, tilos, arces y serbales. Esa variedad, junto con las lluvias y la humedad otoñales, favorece la aparición de distintas especies de hongos, algunos tan apreciados como los boletus o las amanitas. No es de extrañar que incluso el propio ayuntamiento presenta el municipio como un destino destacado para la micología.

Las mejores zonas para tener éxito y volver a casa con la cesta llena están en Azárrulla y el valle del río Usaya. Desde esta aldea, rodeada de bosques,parte la conocida Senda de los Siete Puentes, que atraviesa un entorno húmedo y arbolado. Otra posibilidad es poner rumbo a Turza, una pequeña aldea tradicional a la que se llega por un camino que remonta el valle. Es una buena forma de descubrir los paisajes forestales y la arquitectura rural del municipio. O Bonicaparra y sus hayedos, ubicado en un entorno de pistas y collados que permite adentrarse en bosques de hayas y zonas mixtas.

Boletus, el rey de la setas / Istock

El precioso pueblo de Ezcaray

Ir a por setas puede ser la excusa perfecta para quedarse a dormir en Ezcaray y descubrir uno de los pueblos más bonitos del norte de la península. Se encuentra en el valle alto del río Oja, a los pies de la Sierra de la Demanda, a unos 813 metros de altitud. Y aunque riojano, su nombre tiene raíces vascas, que suele traducirse como haitz-garai, “peña alta”, en referencia a la orografía del entorno.

Su historia arranca mucho antes de la Edad Media, hasta el punto de que en la zona se han encontrado hachas neolíticas y vestigios de ocupación prerromana y romana. Los berones y otros pueblos habitaron estas montañas, y la toponimia vasca que pervive en el valle da pistas sobre los movimientos de población de aquella época. Eso sí, la primera referencia documental conocida a Ezcaray es de 974, en un documento que menciona sus pastos junto a los de Ojacastro.

La iglesia de Santa María la Mayor, declarada BIC / Istock

De lo que no hay duda es de que se trata de uno de los pueblos con más encanto de La Rioja. Y es que este municipio conserva un casco histórico con soportales, casas tradicionales, balcones y edificios blasonados que son una maravilla del patrimonio nacional. Su iglesia de Santa María la Mayor es uno de sus monumentos más reconocibles, así como la Real Fábrica de Paños, testimonio del pasado industrial y textil de esta localidad riojana. No es de extrañar que ambos estén catalogados como Bien de Interés Cultural.