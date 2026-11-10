La región favorita de la clase media española en noviembre es el paraíso del jamón y las castañas: una gruta de estalactitas bajo un castillo, pueblos blancos y una Reserva de la Biosfera

Pocas cosas evocan más el otoño que el olor a castañas asadas o el del suelo mojado por la lluvia. Noviembre es el mes idóneo para viajar y disfrutar de maravillas otoñales tales como los paisajes anaranjados, el olor a leña y el sabor de la calabaza o las setas. Es una época de olores, sabores y paisajes, un momento del año en el que lo único que apetece es hacer escapadas un fin de semana tras otro a lugares tan idílicos como el paraíso del jamón y las castañas.

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche, al norte de la provincia de Huelva / Istock / Alejandro Tapia

Esta región que tanto enamora a la clase media española es la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, al norte de la provincia de Huelva. Es uno de esos rincones que adquieren un encanto -aún más- especial cuando llega el otoño, pues sus bosques de castaños se tiñen de ocres y dorados, los pueblos blancos destacan entre las montañas y la gastronomía vive su máximo esplendor. En esta comarca de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena el otoño se vive con una intensidad especial.

Sara Fernández García

Una cueva que maravilla a cualquiera

Son tres los elementos que explican el porqué del creciente interés de los viajeros por este destino. Por un lado está la Gruta de las Maravillas en la localidad de Aracena, uno de los atractivos naturales más impresionantes de Andalucía. Lo más llamativo es que se encuentra bajo el Cerro del Castillo, un promontorio sobre el que se eleva la antigua fortaleza del pueblo que se erigió a mediados del siglo XIII sobre un asentamiento andalusí.

El interior de la Gruta de las Maravillas en la localidad de Aracena / Istock / Nando Lardi

La cueva se descubrió a finales del siglo XIX y en 1914 abrió al público general, convirtiéndose en la primera cueva turística de España y una de las pioneras también en Europa. El recorrido es de unos 1.200 metros por tres niveles de galerías -unos 45 minutos caminando- en los que se pueden contemplar estalactitas y estalagmitas, columnas y cortinas, lagos subterráneos y otras formaciones que crecen a su antojo creando figuras casi fantasiosas.

La Gruta de las Maravillas de Aracena por dentro / Istock / Nando Lardi

Los pueblos blancos que colorean la región

Aracena es uno de los pueblos blancos que se pueden visitar en el entorno, donde, además de la iglesia y el castillo, destaca el Museo del Jamón. Pero no es el único pueblo que forma parte de la comarca. Fuenteheridos es otro de los rincones más representativos por su arquitectura y entorno. Su punto más popular es la Fuente de los Doce Caños, aunque el más bonito es el Paseo de los Poetas, que sigue el antiguo trazado de acequias y canales de agua.

La iglesia del pueblo blanco de Aracena / Istock / M.Torres

Entre Aracena y Fuenteheridos hay un sendero de unos doce kilómetros que atraviesa diferentes puntos del Parque Natural, siempre con castaños, alcornoques y olivos como telón de fondo. Está completamente rodeado de bosques de castaños, al igual que Galaroza, donde la recogida de la castaña es un trabajo histórico hecho por mujeres a las que llamaban 'apañoras'. Se organizaban en cuadrillas y la recogían entre octubre y noviembre.

El pueblo blanco de Galaroza en Huelva / Istock / Marco Gallo

Por otro lado está Castaño del Robledo, cuyo nombre anticipa lo que uno se encontrará: un paisaje gobernado por castañares, robledales y otras muchas especies arbóreas. Para conocer la arquitectura tradicional, Linares de la Sierra, con calles empedradas y mosaicos de piedra que ornamentan las fachadas de casi todas las viviendas. En cualquier punto de la comarca es uno de los mejores jamones que hay en España, aunque conviene pararse en un lugar concreto.

Cerdos de bellota pastando en la dehesa de Huelva / Istock / Carlos Gonzalez Moyo

Jamón y castañas en un mismo lugar

El pueblo de Jabugo, en el interior del Parque Natural, es una parada obligatoria para los amantes del jamón. Se trata del lugar que da nombre a la Denominación de Origen Protegida Jabugo, del que sale el que se considera el mejor jamón del país. Su prestigio no es solo por la DOP, sino que hace referencia a las características de la dehesa compartida con Badajoz y el método de elaboración y curación que puede conocerse en este municipio.

La iglesia del pueblo de Jabugo, donde se produce el mejor jamón de España / Istock / ABBPhoto

El jamón de Jabugo comparte protagonismo en otoño con otros productos como la castaña, que se emplea en cremas, guisos o postres. Aunque los locales de la zona cuentan con una amplísima variedad centrada en la temporada: setas y hongos, embutidos ibéricos, quesos artesanos y guisos donde se utilizan verduras de temporada y carnes de la zona son algunos ejemplos de lo que se puede disfrutar en noviembre en esta zona tan rica. En todos los sentidos.