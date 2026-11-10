La región favorita de la clase media española en noviembre es el paraíso del jamón y las castañas: una gruta de estalactitas bajo un castillo, pueblos blancos y una Reserva de la Biosfera
Los viajeros han dejado de viajar a Andalucía solamente en verano para empezar a descubrir también sus paisajes y pueblos de interior.
Pocas cosas evocan más el otoño que el olor a castañas asadas o el del suelo mojado por la lluvia. Noviembre es el mes idóneo para viajar y disfrutar de maravillas otoñales tales como los paisajes anaranjados, el olor a leña y el sabor de la calabaza o las setas. Es una época de olores, sabores y paisajes, un momento del año en el que lo único que apetece es hacer escapadas un fin de semana tras otro a lugares tan idílicos como el paraíso del jamón y las castañas.
Esta región que tanto enamora a la clase media española es la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, al norte de la provincia de Huelva. Es uno de esos rincones que adquieren un encanto -aún más- especial cuando llega el otoño, pues sus bosques de castaños se tiñen de ocres y dorados, los pueblos blancos destacan entre las montañas y la gastronomía vive su máximo esplendor. En esta comarca de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena el otoño se vive con una intensidad especial.
Una cueva que maravilla a cualquiera
Son tres los elementos que explican el porqué del creciente interés de los viajeros por este destino. Por un lado está la Gruta de las Maravillas en la localidad de Aracena, uno de los atractivos naturales más impresionantes de Andalucía. Lo más llamativo es que se encuentra bajo el Cerro del Castillo, un promontorio sobre el que se eleva la antigua fortaleza del pueblo que se erigió a mediados del siglo XIII sobre un asentamiento andalusí.
La cueva se descubrió a finales del siglo XIX y en 1914 abrió al público general, convirtiéndose en la primera cueva turística de España y una de las pioneras también en Europa. El recorrido es de unos 1.200 metros por tres niveles de galerías -unos 45 minutos caminando- en los que se pueden contemplar estalactitas y estalagmitas, columnas y cortinas, lagos subterráneos y otras formaciones que crecen a su antojo creando figuras casi fantasiosas.
Los pueblos blancos que colorean la región
Aracena es uno de los pueblos blancos que se pueden visitar en el entorno, donde, además de la iglesia y el castillo, destaca el Museo del Jamón. Pero no es el único pueblo que forma parte de la comarca. Fuenteheridos es otro de los rincones más representativos por su arquitectura y entorno. Su punto más popular es la Fuente de los Doce Caños, aunque el más bonito es el Paseo de los Poetas, que sigue el antiguo trazado de acequias y canales de agua.
Entre Aracena y Fuenteheridos hay un sendero de unos doce kilómetros que atraviesa diferentes puntos del Parque Natural, siempre con castaños, alcornoques y olivos como telón de fondo. Está completamente rodeado de bosques de castaños, al igual que Galaroza, donde la recogida de la castaña es un trabajo histórico hecho por mujeres a las que llamaban 'apañoras'. Se organizaban en cuadrillas y la recogían entre octubre y noviembre.
Por otro lado está Castaño del Robledo, cuyo nombre anticipa lo que uno se encontrará: un paisaje gobernado por castañares, robledales y otras muchas especies arbóreas. Para conocer la arquitectura tradicional, Linares de la Sierra, con calles empedradas y mosaicos de piedra que ornamentan las fachadas de casi todas las viviendas. En cualquier punto de la comarca es uno de los mejores jamones que hay en España, aunque conviene pararse en un lugar concreto.
Jamón y castañas en un mismo lugar
El pueblo de Jabugo, en el interior del Parque Natural, es una parada obligatoria para los amantes del jamón. Se trata del lugar que da nombre a la Denominación de Origen Protegida Jabugo, del que sale el que se considera el mejor jamón del país. Su prestigio no es solo por la DOP, sino que hace referencia a las características de la dehesa compartida con Badajoz y el método de elaboración y curación que puede conocerse en este municipio.
El jamón de Jabugo comparte protagonismo en otoño con otros productos como la castaña, que se emplea en cremas, guisos o postres. Aunque los locales de la zona cuentan con una amplísima variedad centrada en la temporada: setas y hongos, embutidos ibéricos, quesos artesanos y guisos donde se utilizan verduras de temporada y carnes de la zona son algunos ejemplos de lo que se puede disfrutar en noviembre en esta zona tan rica. En todos los sentidos.
- Pagaron 4,8 millones y hoy es 'el Edimburgo español': el castillo de Santiago Segura (61 años) y José Mota (61) en una villa medieval de Segovia con 350 vecinos
- No hace falta ir a Islandia o Laponia: la ciudad de España donde puedes bañarte gratis en pozas termales junto a un río en pleno invierno
- Parece Laponia, pero está a 20 kilómetros de Madrid: el mayor parque navideño de España abre el 13 de noviembre con pista de hielo, Papá Noel volando y 100.000 metros cuadrados de luces
- Juan del Val (56 años) y Nuria Roca (54) invirtieron el millón del Premio Planeta en una casa de Gredos que ella llama 'mi lugar favorito del mundo': pozas en el Tiétar, pimentón propio y un santuario entre montañas
- Las raíces separadas de Lamine Yamal e Inés García conectan un barrio obrero junto al Mediterráneo y una ciudad de vestigios romanos con la cuna de la cerámica y las orillas del Tajo
- Ni Viena ni Praga: el mercadillo navideño más bonito de España lleva 166 años en la misma plaza y Europa acaba de colarlo entre sus 20 mejores
- Lo siento Hallstatt, pero el pueblo de montaña más bonito de Europa está en España: un castillo del siglo XV, calles de pizarra y el mayor lago glaciar de la Península a 15 minutos
- Rafael (92 años), vecino de Albacete: 'Mi padre, mi hermano, mi abuelo y mi bisabuelo eran alfareros, y mis hijos también lo son. Cada uno en una rueda