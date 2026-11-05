La sierra donde pastan libres los caballos salvajes más antiguos de España: un mirador sobre el Cantábrico, hayedos de cuento y una fiesta de Interés Turístico Nacional

Hace casi dos mil años, el escritor romano Plinio el Viejo describió en su Historia Natural unos caballos pequeños del norte de Hispania que no trotaban como los demás. Movían a la vez las dos patas del mismo lado, en un paso suave llamado ambladura. El poeta Marcial también los citó en uno de sus epigramas. Los llamaban asturcones.

Primera hora de la mañana en Sierra del Sueve y un caballo semi-salvaj / Istock / LIENE_HELMIG

Diecinueve siglos después, aquellos caballos estuvieron a punto de desaparecer. En 1980, un grupo de ganaderos y vecinos organizó una fiesta en una majada de montaña para reclamar su protección, y la raza empezó a recuperarse a partir de los pocos ejemplares que quedaban en una sierra costera del oriente asturiano, era la sierra es la del Sueve, y hoy sus caballos continúan poblando los paisajes.

Redacción Viajar

Una montaña a cuatro kilómetros del mar

El Sueve es un espacio protegido de unos 81 kilómetros cuadrados en el oriente asturiano, entre concejos como Colunga, Caravia, Parres y Piloña. Lo que la hace distinta es su cercanía a la costa. Está a solo cuatro kilómetros de la playa de Colunga, y su techo, el Picu Pienzu, de 1.159 metros, es la cumbre más alta y más cercana al mar de todo el litoral asturiano.

Sierra del Sueve, Picos de Europa / Istock / LIENE_HELMIG

Por eso, desde sus prados de altura se ven a la vez el Cantábrico y los Picos de Europa. Entre su fauna hay también una manada de gamos, que se deja ver pastando en los alrededores, y un pequeño bosque de tejos.

Los asturcones, en semilibertad

Los asturcones del Sueve no viven en cuadras. Pasan el año en la sierra, en semilibertad, y aunque tienen dueño, son los propios caballos los que se buscan la vida entre los prados y el monte. Miden de media en torno a 1,30 metros a la cruz y tradicionalmente son de pelaje negro, aunque desde 2012 el estándar de la raza admite también el castaño y el alazán.

Asturias, caballo al atardecer en la sierra de Sueve / Istock

La recuperación ha sido lenta. En 1987 se creó la Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón, que registró entonces 23 yeguas. A finales de 2024 había ya 3.035 asturcones en 334 ganaderías, repartidos en dos poblaciones: la del Sueve y la sierra de La Vita, al oriente, y la de las sierras de El Palo, La Bobia y Tineo, al occidente. Aun así, la FAO sigue considerándola una raza en peligro.

Cada año, la Majada de Espineres, a la que se llega desde el Alto de La Llama, en Piloña, acoge la Fiesta del Asturcón, la misma que nació en 1980. En ella se marcan los potros nacidos ese año con la inicial de su propietario y se exhiben los caballos. Hoy es Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Yegua amamantando a su potro prematuramente en Sierra del Sueve / Istock / LIENE_HELMIG

El Mirador del Fitu

La forma más sencilla de asomarse a la sierra es subir por la carretera AS-260, que une Arriondas y Colunga. A mitad de camino, en uno de los collados más conocidos del Sueve, se levanta el Mirador del Fitu, una atalaya de hormigón inaugurada en 1927 y pagada con donativos de los vecinos y materiales de empresas de la zona.

Mirador de Fitu en Asturias / Istock

Desde arriba, la vista abarca a la vez la costa del Cantábrico y los Picos de Europa. Hacia el este se ven Ribadesella, Caravia, Colunga y Villaviciosa, y en los días claros, Gijón. Hacia el sur, Parres, Cangas de Onís y Covadonga. Del propio mirador sale la ruta PR-AS 71 hacia el Picu Pienzu, de unas cinco horas ida y vuelta.

Montañas Sueve nevadas con niebla en el valle / Istock / Cesar Llaneza

El hayedo de La Biescona

Muy cerca del Fitu, en la misma carretera, empieza la ruta del hayedo de La Biescona, uno de los bosques más singulares de la sierra por la poca altitud a la que crecen sus hayas. Sale del antiguo bar Casa Julia, recorre 7,2 kilómetros y tiene un desnivel de 546 metros, en unas tres horas de caminata de dificultad media.

Los hayedos son uno de los grandes reclamos durante el otoño. / Istock

El camino cruza primero la garganta de La Toya, con las rocas cubiertas de musgos y helechos y algún tejo, y después entra en el hayedo, donde los árboles se hacen más grandes a medida que se sube. Donde el bosque empieza a abrirse está "la fayona", un haya enorme a la que los vecinos dan nombre propio. Más arriba aparecen los acebos, y la ruta termina en la Majada del Bustacu, un claro con cabañas de pastores. El suelo de la garganta resbala, así que conviene ir con buen calzado.