El mejor embutido de España se come en el primer pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico: casas medievales, balcones floridos y plazas de cine

Arquitectura serrana extraordinariamente bien conservada, una tradición centenaria ligada al cerdo y un paisaje de montaña que explica buena parte de su gastronomía. Porque además de ser uno de los pueblos más bonitos de España, y de estar declarado Conjunto-Histórico, en La Alberca sucede algo realmente extraordinario capaz de conectar ambas cosas: el famoso marrano de San Antón, un cerdo que recorre sus calles durante meses y que forma parte de la vida del pueblo.

El primer pueblo declarado Conjunto Histórico de España / Istock / David Sanchez-Paniagua Carvajal

Si a todos estos ingredientes, le añadimos el hecho de estar a menos de una hora en coche (unos 50 kilómetros de distancia) de una de las comarcas más exquisitas ligadas al gran emblema de la gastronomía española, a nadie le extraña que el jamón ibérico de bellota sea, además, uno de los productos más típicos y excelentes de la despensa de La Alberca. Un dato que hasta el célebre chef José Andrés ha destacado en alguna ocasión.

Sara Fernández García

Por qué es tan típico el jamón de bellota

La Alberca está en la Sierra de Francia, una comarca salmantina con una larga tradición ganadera y de elaboración de productos del cerdo. Y es que su gastronomía aprovecha esa materia prima para preparar jamones, chorizos, salchichones y lomos, que se curan aprovechando el aire de la sierra.

Casi a modo de homenaje, y como legado de una tradición histórica y popular que se remonta siglos atrás, cada 13 de junio se bendice y suelta un cerdo por las calles del pueblo, con una campanilla colgada al cuello. Todos los vecinos del pueblo lo alimentan y lo cuidan hasta el 17 de enero, día de San Antón, cuando se sortea. A día de hoy, todo lo recaudado se destina actualmente a fines sociales.

Un homenaje al cerdo de San Martín / Istock / Luis Pedro Duarte da Fonseca

Un Conjunto histórico excepcional

Lo primero que llama la atención de La Alberca es su arquitectura. Las casas tradicionales combinan piedra, madera y adobe, con entramados geométricos en las fachadas. Sus plantas superiores sobresalen sobre las inferiores y, en algunas calles estrechas, los aleros de los edificios casi llegan a tocarse. Esto crea un juego de sombras muy característico que hace que la arquitectura de La Alberca sea prácticamente inconfundible.

Entre los aspectos más destacados, en los que merece la pena detenerse cuando se visita, sobresalen varios lugares y la Plaza Mayor es, posiblemente, uno de los más relevantes: está en el corazón del pueblo, con soportales, columnas de granito, balcones y fachadas tradicionales.

La Plaza Mayor, escenario de película / Istock / LORENZO LOPEZ PHOTOGRAPHY

Luego están los dinteles de las puertas, que en su mayoría conservan fechas, inscripciones religiosas, símbolos y anagramas. O los balcones típicos, que en las fiestas se engalanan con bordados y textiles tradicionales. Desde el punto de vista patrimonial, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es uno de los edificios más sobresalientes: un templo del siglo XVIII que conserva un púlpito de granito del XVI y una cruz procesional gótica. Y la torre: una construcción del siglo XVI que precede a la iglesia actual.

No es de extrañar que el pueblo medieval de La Alberca haya sido escenario de películas míticas. Luis Buñuel, Orson Welles y José Luis Cuerda son algunos de los directores que lo han elegido para sus rodajes. Es uno de los secretos mejor guardados de este pueblo declarado Conjunto Histórico. Lo que poca gente sabe es que, además, se trata del primer pueblo de España en recibir un título de estas características: su centro recibió la distinción de Monumento Histórico-Artístico en 1940, un reconocimiento que no existía y que inauguraba una nueva manera de proteger y reconocer nuestro pasado patrimonial.