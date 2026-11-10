Todos van a La Mallorquina, pero pocos conocen la pastelería más antigua de Madrid, a un paso de la Puerta del Sol: una joya histórica de 1830, con una caja registradora del siglo XIX y roscón de Reyes todo el año

Lleva en el mismo sitio casi dos siglos, y todavía hay muchos madrileños que no saben que existe una antigua pastelería, situada a un paso de la Puerta del Sol y escondida en una pequeña calleja. Y no estamos hablando de La Mallorquina, ese icono histórico de Madrid, que abrió sus puertas por primera vez en 1894 y cuyas ensaimadas siguen siendo todo un emblema entre los sabores dulces de la capital.

Las pastelerías centenarias tienen un encanto especial / Istock / Jordi de Rueda

La otra gran joya histórica es la Antigua Pastelería del Pozo, un obrador centenario que está a punto de cumplir 200 años en la calle del Pozo, 8 (a dos minutos de la televisiva Puerta del Sol). A pesar de los años que lleva abierta, esta antigua pastelería todavía mantiene el espíritu artesanal de los obradores de antes. Y eso se nota no solo en los sabores sino en la estética y en el ambiente del local.

Adriana Fernández

La pastelería más antigua de Madrid

Fundada en 1830, se trata de la pastelería más antigua de Madrid, más veterana incluso que La Mallorquina (que abrió sus puertas por primera vez en 1894) y una de las más longevas de toda España. Y el lugar todavía guarda parte de la esencia de los inicios, manteniendo desde el balcón de la fachada con cuarterones de madera al mostrador antiguo con balanza de platos y la máquina registradora original donde el tiempo parece haberse detenido a mediados del siglo XIX.

Por aquel entonces solo era una pequeña tahona y panadería fundada por la familia Agudo. En sus inicios se la conocía simplemente como el Horno del Pozo y, como muchos ya habrán adivinado, debía su nombre a la calle donde se ubicaba. Una calle que, por cierto, guarda un gran misterio: hay una leyenda popular que dice que había un pozo en esta calle donde habían sido arrojadas unas reliquias religiosas durante la Guerra de Sucesión, un hecho que otorgaba al agua del vecindario una supuesta condición "milagrosa" y dulce.

A lo largo de casi dos siglos, su discreto mostrador ha atraído a algunas de las mentes más brillantes de la cultura y la ciencia española. Y es que, entre sus clientes habituales, se contaban Pío Baroja, que solía acudir a comprar sus famosos hojaldres; Gregorio Marañón y Carlos Jiménez Díaz, eminentes médicos e intelectuales que frecuentaban la zona y compartían la devoción por sus dulces de temporada; o Jacinto Benavente, quien vivía a escasos metros y se abastecía en el local.

El templo del hojaldre sin aditivos

A comienzos del siglo XX (hacia 1900), la pastelería fue adquirida por Julián Leal Charle, un repostero experimentado que trabajaba en el propio obrador. Leal profesionalizó el negocio manteniéndose fiel a las recetas de corte puramente artesanal, utilizando grasa de cerdo ibérico y mantequilla de alta pureza en lugar de grasas industriales. Hoy en día, la pastelería sigue regentada por la tercera generación de la familia Leal, con Estrella Leal al frente en las últimas décadas, habiendo mantenido intacto el espíritu del negocio sin ceder a modas ni sucursales.

A diferencia de otras pastelerías centenarias que diversificaron su estética o carta, El Pozo prácticamente no ha modificado su esencia: son legendarios por elaborar uno de los mejores hojaldres de la ciudad (tanto dulce como salado, especialmente sus empanadas de atún o carne), además de sus bartolillos y sus roscones de Reyes, un dulce típico de navidad pero que en esta pastelería elaboran durante todo el año y que se caracteriza por su austeridad, sin frutas escarchadas y con masa brioche aromatizada con agua de azahar natural.