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Parece Laponia, pero está a 20 kilómetros de Madrid: el mayor parque navideño de España abre el 13 de noviembre con pista de hielo, Papá Noel volando y 100.000 metros cuadrados de luces

Cada noche, un trineo cruza el cielo con Papá Noel a bordo y, justo después, estallan los fuegos artificiales. Para llegar hasta allí basta con coger el Cercanías.

Este parque es la viva imagen de la Navidad.

Este parque es la viva imagen de la Navidad. / Istock

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Lucía Alfonso González

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Cuando se piensa en la Navidad, la imagen suele venir del norte. Laponia tiene la nieve, los renos y, en Rovaniemi, justo en el Círculo Polar Ártico, la aldea donde Papá Noel recibe visitas todo el año. Islandia pone los paisajes helados, las auroras boreales y sus propios personajes navideños, los trece duendes que bajan de las montañas en diciembre. Llegar hasta allí, sin embargo, exige vuelos, abrigo polar y un buen presupuesto.

Un árbol de Navidad iluminado con luces festivas en el evento Magical Christmas en Torrejón de Ardoz

Un árbol de Navidad iluminado con luces festivas en el evento Magical Christmas en Torrejón de Ardoz / Istock / JaviJ

Hay un sitio mucho más cerca, y bastante menos conocido fuera de Madrid, donde también se patina sobre hielo, se ve volar a Papá Noel y se camina entre árboles iluminados, las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz. Su pista la firma Javier Fernández, dos veces campeón del mundo de patinaje artístico, y está montada encima de un lago, la única así en España. Cada invierno, más de un millón de personas pasan por este recinto ferial de unos 100.000 metros cuadrados, que sus organizadores presentan como el mayor parque de la Navidad de España.

Las luces de Navidad más bonitas de España están en un pueblo con noches de hotel a 50 euros para este fin de semana

Las luces de Navidad más bonitas de España están en un pueblo con noches de hotel a 50 euros para este fin de semana

Adriana Fernández

Una visita gratis por la ciudad de la Navidad

Con la entrada se recorre buena parte del parque. Está el Bosque de Estrellas, el mercado navideño, el Laberinto Mitológico, la Casa de la Navidad y el Camino de Belén, un belén a escala real que este año estrena una gran pirámide. También las Linternas de Asia, un paseo de más de un kilómetro entre figuras iluminadas de animales, flores y criaturas fantásticas.

Bola de Navidad gigante iluminada de azul por la noche

Bola de Navidad gigante iluminada de azul por la noche / Istock

Lo mejor llega cuando ya es de noche. Papá Noel vuelve a cruzar el cielo sobre su trineo en el Vuelo de Santa, que se estrenó el año pasado y se ve mejor desde la Puerta Mágica. Después llegan los fuegos artificiales de Rocking Christmas, con luces y música rock. La Puerta Mágica estrena además este año un espectáculo nuevo, 'El Elfo Travieso'.

Espectáculo de navidad en Torrejón de Ardoz.

Espectáculo de navidad en Torrejón de Ardoz. / Istock

Disfruta de todas las actividades

Patinar en la pista del lago cuesta desde 4,50 euros, en turnos de unos quince minutos, y subir a la noria, 8. El Ice Festival cumple cinco ediciones y este año llena su espacio refrigerado de esculturas de hielo dedicadas a los "Titanes del mar", entre ellas una ballena de 16 metros. Sus organizadores lo presentan como la mayor exposición de hielo de Europa. La novedad del año es 'El viaje de Noel', una cúpula en la que se proyecta una historia navideña en 360 grados, desde 9 euros.

Para comer hay seis zonas, con puestos de comida callejera, food trucks, dulces y bebidas calientes. La más grande es la Bierhaus, una carpa de comida alemana con animación en directo. Se puede entrar con comida de casa, y salir y volver a entrar el mismo día con el sello de la entrada. Para verlo todo con calma hacen falta unas cuatro o cinco horas.

Renos luminosos iluminando la noche en el Parque de Navidad de Torrejón de Ardoz

Renos luminosos iluminando la noche en el Parque de Navidad de Torrejón de Ardoz / Istock

Cuándo ir y cómo llegar

Las puertas se abren el sábado 14 de noviembre y el parque funciona hasta el 10 de enero, aunque no abre todos los días, así que antes de ir hay que mirar el calendario. Abre a las cuatro de la tarde y cierra a las once de la noche, o a medianoche los viernes y sábados.

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Luces navideñas iluminando figuras de renos y árbol de Navidad en el Parque de Torrejón de Ardo

Luces navideñas iluminando figuras de renos y árbol de Navidad en el Parque de Torrejón de Ardo / Istock

La entrada cuesta 5, 7 o 10 euros, dependiendo del día, y los menores de dos años no pagan. Los vecinos empadronados en Torrejón pueden conseguir invitaciones gratis en la web del Ayuntamiento, primero para el fin de semana de apertura y después, cada viernes, para la semana siguiente.

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