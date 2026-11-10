Sara Fernández García

El pueblo más bonito del mundo está en un valle de cuento perdido en Aragón: a orillas de un embalse que te transporta al mundo helado de Disney

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Hoy os hablo de un pueblo singular, un lugar que enamora y sorprende por partes iguales. Un lugar con una particularidad, y es que estuvo oficialmente vacío durante años. Sus vecinos fueron expropiados a finales de los años setenta por la construcción del embalse que hoy lleva su nombre y el pueblo quedó abandonado, con las casas cerradas y el futuro pendiendo de un hilo. Hoy, sin embargo, es uno de los lugares más impresionantes del Pirineo aragonés, palabra de amante de la montaña.

Este pequeño núcleo del Valle de Tena, en la provincia de Huesca, se asienta a orillas del Embalse de Lanuza y pertenece administrativamente al municipio de Sallent de Gállego. Hoy apenas suma varias decenas de habitantes permanentes, pero su impacto paisajístico y simbólico es muy superior a su tamaño real, os lo aseguro. Dale al play si quieres conocer su historia.