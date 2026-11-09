Karlos Arguiñano (78 años) compró una ladera con cuatro amigos y sin quererlo puso en el mapa a un pueblo vasco de montaña: 15 hectáreas de viña a 300 metros, vistas al Cantábrico y un txakoli premiado
La idea salió de una cena de amigos, entre plato y plato. Veinte años después, en aquella ladera se embotellan unas 80.000 botellas al año y se ve el mar desde las viñas.
Karlos Arguiñano lleva más de tres décadas entrando cada mediodía en las cocinas de media España a través de la televisión, con sus recetas y sus chistes. Antes de todo eso ya tenía restaurante frente a la playa de Zarautz, y durante años hizo un poco de vino casero para la familia y los amigos con la uva de una pequeña parcela. Era vino para la mesa, nada más.
Todo cambió un viernes, en una de esas cenas de txoko que en Gipuzkoa son casi una institución. Alrededor de la mesa estaban él y cuatro amigos, Abel Agirre, Julián Arruabarrena, Iñaki Burutxaga y Joanjo Landa, y alguien soltó la pregunta: "¿Por qué no hacemos nuestro propio vino?". En 2005 compraron 30 hectáreas de monte a la marquesa de Narros en una ladera de Aia, un pueblo de caseríos y bosques a unos 30 kilómetros de San Sebastián, y empezaron a plantar. Su txakoli lleva el nombre de la bodega, K5, uno por cada amigo.
Una bodega metida en la ladera
La bodega está en el barrio de Andatza, a unos nueve kilómetros de Zarautz, al final de una carretera estrecha y empinada. Se terminó en 2006, con un proyecto del estudio catalán Alonso, Balaguer y Arquitectos Asociados: un semicírculo de hormigón y cristal encajado en la ladera, que apenas sobresale del terreno.
Alrededor se extienden las 15 hectáreas de viña, a unos 300 metros de altitud, sobre suelos de pizarra y granito y rodeadas de bosque. Desde aquí se ve la costa guipuzcoana, con el Ratón de Getaria y el puerto de Orio. Amaia Arguiñano, hija del cocinero y gerente de la bodega, lo describe como "un sitio espectacular". Su padre, que la presenta como "nuestra gerente", ha dejado el día a día en sus manos.
El txakoli de la casa
Toda la viña es de hondarrabi zuri, la uva blanca autóctona de la costa vasca, y la bodega está dentro de la denominación de origen Getariako Txakolina. La elaboración la dirige el enólogo manchego Lauren Rosillo, que decidió dejar el vino reposar sobre sus lías durante meses en depósitos de acero, algo poco habitual en el txakoli de la zona. "Somos pioneros en hacer crianza sobre lías en Getaria", explica.
La primera añada de K5, la de 2010, recibió 92+ puntos en la guía Parker, y la de 2017 obtuvo 92 en la Guía Peñín. Hoy la bodega produce unas 80.000 botellas al año, y junto al K5 elabora el K Pilota, más joven, que rinde homenaje a la pelota vasca, y el Kaiaren, su vino más especial, cuyo nombre significa "puerto" en euskera. Amaia lo resume en una frase: "Nuestro paisaje en líquido".
Arguiñano, por su parte, tiene claro cómo hay que beberlo. "Me gusta tomarlo a la hora de la comida o de la cena, y siempre en buena compañía. ¡Eso es fundamental!", dice. Y si le dan a elegir un maridaje, no duda: "Yo me decantaría por nuestro txakoli K5 y lo acompañaría con un queso Idiazabal curado y ligeramente ahumado".
Visitar K5
La bodega abre a las visitas con reserva previa. El recorrido sigue el camino de la uva, de la viña a la sala de depósitos y a la línea de embotellado, y termina con una cata de sus txakolis. La visita estándar cuesta entre 27 y 34 euros por persona, dependiendo del tamaño del grupo, y hay una opción más exclusiva que incluye un paseo en helicóptero.
Aia, entre el mar y la montaña
Aia se reparte entre caseríos y barrios dispersos, en la comarca de Urola Kosta, y gran parte de su término forma parte del Parque Natural de Pagoeta, con 2.860 hectáreas de bosques y prados que suben hasta el Hernio-Txiki, de 809 metros, y el propio Pagoeta, de 676. Por sus senderos se llega a un tejo que tiene más de 200 años.
En el barrio de Laurgain quedan una casa torre medieval y el campanario barroco de la iglesia de San Miguel, del siglo XVI, y allí mismo está el centro de interpretación de Iturraran, con un jardín botánico que reúne plantas de todo el mundo. Dentro del parque, la ferrería de Agorregi recrea cómo se trabajaba el hierro en el siglo XVIII, con una fragua y cuatro molinos movidos por el agua del río. Desde el alto del cementerio, en días claros, se ven a la vez San Sebastián, Orio y Zarautz.
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