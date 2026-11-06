Las raíces separadas de Vicente Vallés (63) y Ángeles Blanco (54) están entre el pueblo donde nació el primer rey de la Alhambra y la ciudad con una de las alcazabas más grandes de Europa

Los dos llevan más de treinta años contando las noticias en televisión. Vicente Vallés empezó en la radio, en la Cadena SER, pasó por TVE y Telemadrid y llegó en 1994 a Telecinco, donde fue editor de política y, desde 1998, la cara de 'La mirada crítica'. Desde 2016 presenta Antena 3 Noticias 2, el informativo de las nueve de la noche. Ángeles Blanco entró en Telecinco en 1993 y desde entonces ha pasado por casi todas sus ediciones, de la mañana a la noche y los fines de semana. Hoy presenta el informativo de las tres de la tarde y es vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Europeos.

Entre 1999 y 2004 compartieron la mesa del informativo de Telecinco. Hoy trabajan en cadenas rivales y están casados, y en casa tienen una regla. "Nos admiramos mucho, pero cuando se cierra la puerta de casa, los informativos se quedan fuera", contó ella en mayo. Lo que no se queda fuera es de dónde viene cada uno: un pueblo de olivos de la campiña de Jaén, Arjona, y una ciudad que mira a Portugal, Badajoz.

Sara Fernández García

Vicente Vallés, el madrileño de cuatro abuelos forasteros

Vicente Vallés nació en Madrid en 1963, en "una familia con pocas posibilidades", como él mismo la describe. Con unos tres años vivía en Vallecas, en una calle sin asfaltar, en la casa que su abuelo paterno había construido con sus propias manos en la posguerra. "Yo soy un madrileño típico, porque ninguno de mis cuatro abuelos es madrileño", explica.

Vicente Vallés nació en Madrid. / Istock

La otra mitad de esa historia está en el sur. "La familia de mi madre era de un pueblecito de Jaén, que se llama Arjona", cuenta. A principios de los cincuenta, como tantas familias andaluzas, hicieron las maletas hacia Madrid: "Eran seis hermanos que se vinieron en los primeros cincuenta". El pueblo, sin embargo, siguió siendo suyo. De niño, cada vez que podía, Vicente se escapaba a Arjona, y aquel lazo acabó volviendo en forma de reconocimiento: en 2009, el pueblo de su madre lo eligió pregonero de sus fiestas.

Arjona, el pueblo del primer rey nazarí

El pueblo que dejó su familia materna tiene hoy algo más de 5.300 habitantes y está a unos 44 kilómetros de Jaén, rodeado de olivos, que siguen siendo la base de su economía. Su historia es mucho más antigua que aquella emigración. En época romana se llamaba Urgavo, y de allí era Helvia, la madre del filósofo Séneca.

Plaza Serrano en Arjona / Wikicommons

Su vecino más famoso nació aquí en 1195. Muhammad ibn Nasr, conocido como Alhamar, fundó la dinastía nazarí, fue el primer rey de Granada y empezó a construir la Alhambra. Nació en el alcázar del pueblo, y algunas calles todavía siguen el trazado de aquella fortaleza. En su honor, Arjona tiene un busto del monarca.

El pueblo guarda también el Santuario de las Sagradas Reliquias, donde se conservan los restos de sus patronos, San Bonoso y San Maximiano, un aljibe almohade y la cripta neobizantina del Barón de Velasco. Arjona es además la patria del escritor Juan Eslava Galán.

Santuario de las Sagradas Reliquias, en Arjona, Jaén / Wikicommons

Ángeles Blanco, la niña que usaba la comba de micrófono

Ángeles Blanco nació en Badajoz el 16 de octubre de 1972, y supo muy pronto a qué se quería dedicar, aunque en su familia no había periodistas. Su padre solo había colaborado de vez en cuando con una emisora, "nada profesional". Ella jugaba a la radio en casa. "Recuerdo que utilizaba la comba que usábamos para saltar como micrófono", contó a la revista 'Grada', y con una vieja radio de casete grababa entrevistas a su hermano pequeño.

Panorama de Badajoz con vistas al río Guardiana / Istock / Angelo D'Amico

Para estudiar Ciencias de la Información se fue a la Complutense, en Madrid, pero el primer micrófono de verdad lo encontró en casa. "La primera oportunidad que tuve de hacer prácticas fue en una emisora de Badajoz", recuerda. En 1992 empezó en los informativos de Onda Cero Extremadura, y llegó a pensar que se quedaría allí: "Llegué a pensar que quizá mi futuro laboral estaba allí". Un año después, Telecinco se cruzó en su camino.

Plaza Alta edificios rojos y blancos en Badajoz / Istock

Badajoz, la ciudad frontera

Madrid se quedó con su carrera, pero Badajoz no se fue. De su infancia allí guarda "muchos y muy buenos" recuerdos. "Fue una época maravillosa", dice, y cuando vuelve le gusta pasar por los sitios donde fue feliz. "Soy extremeña, de Badajoz, pero mi alma es marinera", resume.

Badajoz es la ciudad más poblada de Extremadura, con más de 150.000 habitantes, y vive pegada a la frontera, frente a la portuguesa Elvas. La fundó en el año 875 Ibn Marwán, un caudillo muladí, como plaza fuerte de Al-Ándalus, y de aquel origen queda su alcazaba, una de las más grandes de Europa. Alfonso IX de León la conquistó en 1230, y en 1812, durante la Guerra de la Independencia, sufrió el asedio de las tropas británicas y portuguesas. Sus murallas, la catedral de San Juan Bautista y el puente de Palmas sobre el Guadiana completan el recorrido, y su carnaval es de Interés Turístico Internacional.