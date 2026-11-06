Dos rostros para un relevo televisivo histórico en España: las raíces separadas del Gran Wyoming (71 años) y Gonzo (50 años) están entre la ciudad de los rascacielos medievales y la auténtica villa de los herreros

Parece que fue ayer, pero ya han pasado más de dos décadas desde que el Gran Wyomingse pusiera al frente de ‘El Intermedio’, el formato televisivo con el que terminará asociando buena parte de su trayectoria y que, además, presume de ser el único programa de La Sexta que continúa en emisión desde el inicio de la cadena privada.

La facultad donde estudió Medicina antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos de la televisión / Istock

Fue en marzo de 2006 cuando José Miguel Monzón, que así se llama realmente el comunicador que hay detrás del apodo del Gran Wyoming, se puso al frente del que sería su último programa en televisión. Pero su historia comenzó mucho antes. Y es que, antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la televisión española, Wyoming pasó por la medicina, la música, el cine y distintos formatos de humor, siempre con mucho sarcasmo e ironía, seña de identidad del que sin duda es el rostro más popular de los últimos tiempos. Y un maestro para nuevos talentos, entre quienes se encuentra Gonzo, la persona que desde enero de 2027 le sustituirá al frente de ‘El Intermedio’.

Sara Fernández García

Sus orígenes en Madrid

Se sabe que nació el 15 de mayo de 1955 en Madrid, en el barrio de Prosperidad, donde creció. Aunque, tal y como publican diferentes medios de comunicación, los orígenes de su familia están en Cuenca, en el seno de una familia de farmacéuticos. Esa base familiar fue la que seguramente le llevó a estudiar Medicina en la Universidad Complutense, donde se licenció en 1982.

Lo que poca gente sabe es que realmente llegó a ejercer como médico, entre otros lugares, en el precioso pueblo de Buitrago de Lozoya. Sin embargo, su verdadera vocación estaba en el espectáculo: de hecho, mientras estudiaba ya tocaba en el grupo de rock Paracelso, con el que ganó dos veces el Festival Rock Villa de Madrid, en 1978 y 1979. Después formó un dúo cómico-musical con el pianista Ángel Muñoz Alonso, conocido como El Reverendo y juntos recorrieron salas y locales de toda España durante años.

El icono más reconocible de Cuenca, sus casas colgadas / Istock

Lo curioso de la historia es que Wyoming no llegó a la televisión directamente desde el periodismo o el humor de escenario, sino desde la música y la interpretación. Su trayectoria televisiva arranca en los años ochenta, y tras varios programas, algunos con más éxito que otros, por fin llega su gran oportunidad en Telecinco, poniéndose al frente del mítico ‘Caiga Quien Caiga’, un formato de reportajes, humos y entrevistas que se convierte en uno de los programas más reconocibles de la televisión de aquella época.

Y aunque Gonzo también pasó por aquel mítico programa de Telecinco, fue en La Sexta donde coincidió con su maestro, precisamente como reportero de ‘El Intermedio’. Durante casi una década estuvo haciendo información política con sus reportajes callejeros, entre 2010 y 2019, hasta que fichó por Salvados, otro icono de la cadena privada.

Icónicos molinos en cascada de Riotorto, la villa de los herreros / Istock

La historia de Gonzo

Su nombre completo es Fernando González González, y aunque nació en Vigo en 1976, sus dos ramas familiares proceden de Riotorto, en Lugo. Situado en el noreste de la provincia de Lugo (Galicia), es históricamente conocido como la auténtica villa de los herreros (ferreiros). Y es que, a diferencia de otras zonas de la comarca especializadas en navajas, los artesanos de Riotorto han dominado durante siglos la forja manual de hoces, cuchillos y herramientas agrícolas.

Tal y como recordaba el propio Gonzo en una entrevista en El País, su padre le enseñó a trabajar en la fragua cuando tenía 14 años, pero aquel día concluyó que era mucho mejor que estudiara. Y lo hizo: estudió Periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca. Después regresó a Galicia y comenzó su trayectoria profesional en Radio Nacional de España, en Santiago de Compostela, donde trabajó en información deportiva a comienzos de los 2000. Hasta que le llegó su oportunidad en Caiga Quien Caiga. El resto ya es historia…