Vacaciones Magic: Diversión sin límites

Especialistas en vacaciones familiares, el grupo fue pionero en el régimen Ultra Todo Incluido (UTI), con más de 25 años de experiencia. Un concepto que va mucho más allá del alojamiento: gastronomía premium, restaurantes temáticos, espectáculos, excursiones, actividades para todas las edades y espacios exclusivos para adultos. Una propuesta pensada para que cada día sea diferente, sin renunciar a la comodidad de tenerlo todo incluido.

No hay dos formas de viajar iguales. Por eso, en Magic Hotel Group encontrarás propuestas adaptadas a distintos estilos: desde vacaciones llenas de diversión en familia hasta escapadas más tranquilas frente al mar. Siempre con una misma idea en común: que disfrutes a tu manera, con todo cuidado al detalle.

Aventura para toda la familia

La línea Magic Adventure es el punto de partida para quienes buscan emoción sin límites. Alojamientos temáticos en la Costa Blanca que invitan a sumergirse en mundos como piratas o la Edad Media, con grandes zonas acuáticas, toboganes y espacios diseñados para jugar, descansar y compartir en familia. Entre sus propuestas destacan amplios resorts como Magic Robin Hood Resort, Magic Natura Resort o Magic Pirates Island, estos dos últimos con acceso a Terra Natura y Aqua Natura, además de opciones como Magic Rock Gardens o Magic Tropical Splash, auténticos referentes en vacaciones familiares.

Magic World: cada día, un plan diferente

Otra de las propuestas es Magic World Resort (Oropesa del Mar), un destino donde cada viajero encuentra su propio ritmo. Desde quienes buscan deporte y adrenalina en Magic Sports, los amantes del gaming en Magic Games o las familias con peques en Magic Fantasy, hasta opciones más funcionales como Magic Inn o sus apartamentos. Todo ello en un entorno donde conviven parques acuáticos, atracciones, espectáculos, restaurantes temáticos y espacios como el Sky Gardens Rooftop, pensados para disfrutar sin prisas. Este verano, además, suma una nueva experiencia con la apertura de Magic DinoLand, un parque temático de dinosaurios que hará las delicias de los más pequeños.

Un destino donde cada momento cuenta y cada día se vive de verdad / Magic Hotel Group

Villas Gallery: otra forma de sentir el Mediterráneo

Para quienes buscan una escapada más tranquila, la colección Villas Gallery propone alojamientos en primera línea de playa donde el diseño, el arte, la cultura, el bienestar y la gastronomía forman parte de la experiencia.

Hoteles como Villa Venecia (el único 5 estrellas del centro de Benidorm), Villa del Mar y Villa España, ambos en primera línea de la Playa de Poniente en Benidorm, o Villa Luz, junto a la playa de Gandía, ofrecen vistas al mar, espacios con personalidad y una propuesta que conecta con el entorno de forma natural.

Bienestar frente al mar

Pontiana Thalasso Hotel 5*, en Castellón, completa la propuesta con una experiencia centrada en el bienestar. Frente al Mediterráneo, este renovado espacio invita a reconectar con uno mismo a través de programas de bienestar, thalasso interior y exterior, talleres de nutrición y actividades como yoga o meditación. Un concepto que seguirá creciendo con nuevas áreas dedicadas al wellness.

Una forma de viajar con propósito

Más allá de la experiencia, Magic Hotel Group apuesta por un modelo de turismo responsable, comprometido con el entorno y con las personas. Una forma de hacer las cosas donde la innovación, la diversidad y la sostenibilidad forman parte del día a día.

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Este verano, elige un destino donde cada momento cuenta y cada día se vive de verdad.