Entre Valencia y Alicante se encuentra un pueblo de origen bereber con un monasterio subterráneo: un laberinto de calles árabes y una cueva de hielo del siglo XVII

Los romanos lo llamaron Bucarius, pero el pueblo que hoy se ve lo levantaron los bereberes que se asentaron en la ladera norte de la sierra de Mariola, en las casas escalonadas sobre un cerro y en un trazado de calles que todavía sube, gira y se estrecha como el de una medina. Desde entonces, cada generación ha resuelto sus problemas de la misma manera: excavando la roca que tenía debajo.

Es uno de los pueblos más bonitos y desconocidos de la Comunidad Valenciana. / Istock

Lo hicieron para esconder la cosecha, para vivir en clausura, para conservar la nieve y para ver toros. El resultado es un pueblo de 4.100 habitantes, a 95 kilómetros de Valencia y a 68 de Alicante por carretera, que guarda buena parte de su historia dentro de la piedra y que lo conocerás por llamarse Bocairent.

Sara Fernández García

Cincuenta ventanas en un acantilado

A unos 300 metros del casco antiguo, en una pared vertical sobre el barranco, se abren unas cincuenta ventanas pequeñas, repartidas en tres o cuatro niveles. Son les Covetes dels Moros, unas cámaras artificiales excavadas probablemente entre los siglos X y XI. Cada ventana da paso a una estancia.

Exterior de las Covetes dels Moros, en Bocairent. / Istock

Nadie sabe con certeza para qué se hicieron. La hipótesis más aceptada es que fueron un granero fortificado, colgado sobre el vacío. Para visitarlas hay que agacharse: parte del recorrido se hace a cuatro patas, por pasadizos estrechos entre una cámara y la siguiente.

Interior de las cuevas de Bocairent / Istock

Las monjas que rezaban bajo tierra

De vuelta en el pueblo, bajo el convento de las Agustinas, se esconde el lugar más inesperado de Bocairent. A mediados del siglo XVI, se excavó en la roca roja un convento subterráneo para una comunidad de monjas de clausura, y más tarde se construyeron sobre él dos conventos más. El monasterio rupestre conserva una capilla, dormitorios, salas y un comedor con una chimenea troncocónica de diez metros que sube a través de la piedra.

Monasterio Rupestre de Bocairent. / Visit Bocairent.

El barrio medieval que lo rodea está declarado Conjunto Histórico-Artístico. Sus calles siguen el trazado árabe, con cuestas, escaleras y plazuelas, y la Ruta Mágica, un recorrido señalizado de unos tres kilómetros, sale de la plaza del Ayuntamiento y da la vuelta al casco antiguo pasando por miradores, barrancos y cuevas. La iglesia de la Asunción se levantó en 1516 sobre el antiguo alcázar andalusí, y guarda obras de Juan de Juanes, José Segrelles y Joaquín Sorolla.

Una nevera del siglo XVII

Al norte del casco antiguo, una galería subterránea lleva hasta la Cava de Sant Blai, un pozo de nieve del siglo XVII. Allí se almacenó la nieve de la sierra hasta el siglo XX, y hoy explica en paneles la importancia económica que tuvo el comercio de la nieve en estas montañas.

Cava de Sant Blai, Bocairent. / Turismo de Bocairent.

Bocairent vivía entonces también del telar. En 1587 se fundó aquí la Real Fábrica de Paños, con privilegios reales, y las mantas se convirtieron durante siglos en el producto principal del pueblo.

Una plaza de toros tallada en la piedra

En 1843, Bocairent inauguró su plaza de toros, y la hizo como había hecho todo lo demás. Está excavada por completo en la roca y es la plaza de toros más antigua de la Comunidad Valenciana, con una capacidad para 3.760 personas.

Plaza de toros de Bocairent, completamente tallada en la roca. / Turismo de Bocairent.

Muchas de las visitas a estos espacios tienen horarios cortos y concentrados en los fines de semana. El monasterio rupestre, por ejemplo, solo abre los domingos y festivos por la mañana, así que conviene consultar en la oficina de turismo, en la plaza del Ayuntamiento, antes de ir.

En febrero, el pueblo cambia de ritmo. Desde el primer sábado del mes, durante cuatro días, Bocairent celebra sus Moros y Cristianos en honor de San Blas, el patrón, con nueve comparsas, todas con más de cien años de historia: cuatro moras y cinco cristianas. La fiesta está declarada de Interés Turístico Nacional.