La Fiesta del Primer Aceite de Jaén 2026: horarios, actividades gratuitas y talleres este fin de semana en Úbeda

La Fiesta del Primer Aceite de Jaén 2026 se celebrará el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre en el Parque Norte de Úbeda (Jaén), organizada por la Diputación Provincial de Jaén en colaboración con el Ayuntamiento de Úbeda, contará con acceso gratuito, 100 empresas participantes y actividades para conocer, degustar y comprar los primeros aceites de la nueva cosecha.

La celebración alcanza su decimotercera edición con una programación que combina feria gastronómica, mercado de productos del olivar y experiencias culturales y turísticas. Los visitantes podrán descubrir las características del aceite de oliva virgen extra (AOVE) temprano, aprender cómo se elabora y disfrutar de actuaciones musicales, talleres y propuestas infantiles.

Manu Sánchez, comunicador, presentador de “El Perro Andaluz” y pregonero; y Juan Vilar, consultor jiennense y embajador de AOVE / Diputación de Jaén

El Parque Norte de Úbeda será el recinto principal de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén 2026. Allí se instalarán el centenar de casetas de las empresas participantes y el escenario donde se desarrollarán las principales actuaciones y demostraciones gastronómicas.

La feria permanecerá abierta en los siguientes horarios: Sábado 7 de noviembre, de 11.00 a 21.00 horas

Domingo 8 de noviembre, de 10.00 a 15.00 horas

El sábado, la jornada comenzará a las 11:00 horas con un desayuno popular gratuito en el que se podrán degustar aceites de cosecha temprana. A las 11:30 horas tendrá lugar el acto institucional, que incluirá el pregón del humorista y comunicador Manu Sánchez y el reconocimiento al consultor jiennense, Juan Vilar como Embajador del Aceite.

La apertura oficial del espacio de venta de aceites, cosmética y artesanía está programada para las 12:00 horas.

Una feria donde degustar y comprar los primeros aceites de la nueva cosecha

Francisco Javier Lozano, diputado de Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén; y Antonia Olivares, alcaldesa de Úbeda / Diputación de Jaén

La Fiesta del Primer Aceite de Jaén es también una feria comercial y gastronómica en la que el público puede conocer y adquirir productos directamente de las empresas participantes.

Durante la presentación del evento, el diputado de Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén, Francisco Javier Lozano, ha destacado que la fiesta pretende apoyar al sector oleícola jiennense en un momento de dificultades, marcado por los precios que reciben los productores, “de alrededor de 3 euros”.

En este contexto, ha puesto en valor la participación de 100 empresas, de las que 94 son productoras de AOVE, cuatro de cosmética y dos de artesanía en madera de olivo, una cifra que, según ha señalado, “refleja la fortaleza del aceite de oliva en la provincia de Jaén y demuestra también la resistencia y la resiliencia del sector, a pesar de las dificultades y de los precios de mercado”.

El principal protagonista será el AOVE de cosecha temprana, obtenido de las primeras aceitunas recolectadas de la campaña. Estos aceites permiten descubrir diferentes aromas, sabores y matices, y acercarse a la diversidad de la producción oleícola jiennense.

“Este evento es una de las grandes acciones incluidas en la estrategia que la Diputación lleva a cabo cada año para valorizar el aceite de oliva. Francisco Javier Lozano Diputado de Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén

Las casetas ofrecerán degustaciones y venta de aceites, además de productos cosméticos y piezas artesanales relacionadas con el olivar. De esta manera, quienes visiten la fiesta podrán probar distintas elaboraciones, conocer a sus productores y llevarse a casa productos de la nueva cosecha.

Qué actividades hay en la Fiesta del Primer Aceite de Jaén 2026

La programación incluye más de medio centenar de actividades repartidas entre el sábado y el domingo. La música, el flamenco, las catas de aceite, la cocina en directo y las experiencias oleoturísticas compartirán protagonismo con actividades para los más pequeños.

El sábado 7 de noviembre tendrá lugar una de las actuaciones más esperadas, los Cantores de Híspalis, se subirán al escenario a partir de las 18:00 horas, con su gira 50 aniversario.

El domingo 8 de noviembre estará especialmente dedicado a la gastronomía. Habrá demostraciones culinarias en directo a cargo de tres establecimientos de Úbeda: Cibus Renacimiento Culinario, Taberna Gastronómica Tinta Fina y Cantina La Estación.

Catas de aceite, talleres y visitas a almazaras

Uno de los principales atractivos de la Fiesta del Primer Aceite será la oportunidad de aprender a reconocer las características de un buen aceite de oliva virgen extra.

Durante el fin de semana se celebrarán catas guiadas a cargo de los consejos reguladores de las denominaciones de origen de la provincia de Jaén y de la IGP Aceite de Jaén. También se organizarán visitas y catas maridadas en el Centro de Interpretación Olivar y Aceite de la Provincia de Jaén.

Otra de las propuestas será el taller de elaboración de aceite en una microalmazara instalada en el Parque Norte. Esta actividad permitirá observar cómo se extrae el aceite de oliva mediante procedimientos mecánicos.

Gastronomía y turismo: una oportunidad para descubrir Úbeda

La Fiesta del Primer Aceite también invita a disfrutar de la gastronomía y el patrimonio de Úbeda, ciudad declarada Patrimonio Mundial por la Unesco.

La alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, ha destacado la importancia de este cultivo para la identidad y el futuro de la ciudad, al señalar que “el olivar también es paisaje, salud, economía, tradiciones, pero, sobre todo, oportunidades de futuro para las nuevas generaciones”.

Del 6 al 8 de noviembre, diez restaurantes ubetenses participarán en una experiencia gastronómica especial con menús tematizados en torno al aceite de oliva virgen extra de Jaén, a un precio de 45 euros, IVA incluido.

Entre los establecimientos participantes figuran Ábside, Antique, Asador Santiago, Cantina La Estación, El Parador, El Zaguán, Ermita Madre de Dios, Juan Caballo, La Imprenta y Virentia.

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Además, para facilitar los desplazamientos durante el evento, habrá un servicio de autobús urbano gratuito, con paradas en la plaza Vázquez de Molina, la plaza de Andalucía y el Parque Norte. Los autobuses circularán cada 30 minutos, el sábado de 10:00 a 20:00 horas y el domingo de 10:00 a 15:00 horas.

Tras su celebración en Úbeda, la Fiesta del Primer Aceite de Jaén traspasará las fronteras provinciales y viajará hasta A Coruña los días 20, 21 y 22 de noviembre, donde participarán 35 empresas del sector oleícola jiennense.