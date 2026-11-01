Nacieron a 505 kilómetros y se conocieron en la radio: las raíces separadas de Mamen Mendizábal y José Antonio Ponseti unen dos ciudades con palacios reales, templos Patrimonio de la Humanidad y barrios históricos

A más de 500 kilómetros de distancia, las vidas de Mamen Mendizábal y José Antonio Ponseti discurrían por caminos completamente separados. Ella, madrileña de nacimiento; él, barcelonés de cuna. Sin embargo, la magia de la radio terminó cruzando sus destinos delante de los micrófonos de la Cadena SER, y esa casualidad profesional pasó a convertirse en una sólida historia de amor.

Madrid, la ciudad donde están las raíces de la presentadora / Istock / ;

Se conocieron cuando en 2005 ella entró como sustituta de Gemma Nierga al frente del programa La Ventana y él trabajaba en los espacios deportivos de la cadena. Ahora, Mendizábal es referente de la información televisiva al frente de formatos como Anatomía de..., y Ponseti, una de las voces más reconocidas de la radio deportiva. Pero antes de que sus caminos se unieran, cada uno creció en dos ciudades gigantescas, vibrantes y con un patrimonio histórico monumental que merece la pena redescubrir paso a paso.

Sara Fernández García

Madrid: la capital de los Austrias, los grandes museos y el Retiro

Mamen Mendizábal nació en Madrid el 15 de enero de 1976. Crecer en la capital significa hacerlo cerca de monumentos descomunales como el Palacio Real, considerado la residencia oficial más grande de toda Europa occidental. Aunque hoy en día no está habitado por los monarcas, pasear por sus salones de gala o asomarse a los jardines de Sabatini y al Campo del Moro te transporta de golpe a otra época.

Parque de El Retiro, Madrid / Istock

A pocos pasos de allí se encuentran la Plaza Mayor, la bulliciosa Puerta del Sol y el señorial barrio de los Austrias. Pero si hay un auténtico pulmón que define la ciudad es el parque del Retiro. Sus 125 hectáreas de zonas verdes y paseos arbolados (que forman parte del Paisaje de la Luz declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO junto al Paseo del Prado) son el lugar ideal para perderse hasta el Palacio de Cristal. Sin olvidar, por supuesto, el Paseo del Arte, donde puedes visitar pinacotecas de la talla del Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza.

Diego Velázquez frente al Museo del Prado / Istock / alxpin

Barcelona: modernismo, gótico y el legado eterno de Gaudí

Al otro lado de esos 505 kilómetros de asfalto y paisaje se encuentra Barcelona, donde José Antonio Ponseti nació el 11 de enero de 1967. La ciudad condal presume de un carácter mediterráneo único y de un legado histórico que arranca en la antigua Barcino romana y termina en el modernismo.

Catedral de Barcelona / Istock

El gran emblema barcelonés es, sin lugar a dudas, la Sagrada Familia. El templo ideado por Antoni Gaudí en 1882 sigue siendo el gran protagonista en el skyline de la ciudad con sus torres imponentes y unas fachadas repletas de detalles que dejan sin palabras a cualquier viajero. Muy cerca de allí, el recinto modernista del Hospital de Sant Pau, obra maestra de Lluís Domènech i Montaner, es otra de las joyas arquitectónicas protegidas por la UNESCO en la ciudad.

El Barrio Gótico en Barcelona / Istock

Para viajar a los orígenes más antiguos hay que adentrarse en el Barrio Gótico, lleno de callejuelas laberínticas y empedradas que te llevan hasta la catedral, la plaza del Rei o la plaza de Sant Felip Neri. Sin dejar de lado las Ramblas, el frente marítimo y el arquitectónico Eixample, que ya por sí solo merece una visita a la ciudad.