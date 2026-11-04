Ni el Cares, ni el Caminito del Rey, la ruta de senderismo más espectacular de España está en un desfiladero de 500 metros de altura entre Aragón y Cataluña: pasarelas colgadas de la roca y ni una sola carretera
Un recorrido por el último gran cañón sin modificar de España: historia, naturaleza y aves.
El Congost de Mont- Rebei es un espectacular desfiladero natural de 500 metros de altura esculpido por el río Noguera Ribagorçana que sirve como frontera natural entre Aragón y Cataluña. Es famoso por sus impresionantes paredes verticales y pasos estrechos de apenas 20 metros de anchura, manteniéndose como uno de los pocos cañones vírgenes de la zona al no estar atravesado por ninguna carretera, vía ferroviaria ni tendido eléctrico.
Es considerada la ruta de senderismo más espectacular de España gracias a su estado más puro y salvaje a diferencia de otros cañones que han sido modificados por el hombre como La Ruta del Cares en Asturias o el Caminto del Rey en Málaga. Su combinación y el contraste de sus colores encajan a la perfección con el azul turquesa intenso del agua del río que corre justo debajo. Además, a lo largo del recorrido encuentras puentes colgantes que cruzan de un lado a otro del desfiladero.
Las verdaderas joyas medievales de la zona
Si miramos más allá nos encontraremos con un gran patrimonio histórico y arquitectónico medieval repleto de castillos y templos del siglo XI que vigilaban la frontera de la Reconquista. Entre los más famosos está el Conjunto Medieval de Montañana en Huesca, declarado Bien de Interés Cultural, se trata de una villa medieval fortificada, restaurada y con dos iglesias románicas. El Castillo y Colegiata de Mur, es uno de los castillos románicos mejor conservados de Cataluña junto a una muralla intacta.
Muy cerca está la Ermita de la Virgen de la Pertusa en Lleida, un santuario románico colgado sobre el acantilado del pantano de Canelles que te ofrecerá las mejores vistas de todo el cañón. Si eres amante de la naturaleza y los animales te proponemos el mejor plan, una visita a su Refugio de Fauna Salvaje. El Congost es un santuario ecológico gestionado por la fundació Catalunya - La Pedrera, aquí podrás ver todo tipo de aves rapaces como el Buitre leonado, Alimoche y el espectacular Quebrantahuesos, en peligro de extinción.
La Ruta Clásica desde La Masieta
Esta ruta tiene un trayecto de ida y vuelta de 10 kilómetros en total y con una duración entre 3 y 4 horas, dependiendo del ritmo y las paradas para hacer fotos. Realmente el camino físicamente es bastante fácil y con poco desnivel, pero no es recomendable para aquellas personas con vértigo.
Consejos
El aparcamiento es obligatorio y tiene un coste de 8 euros, así que reserva con tiempo porque las plazas son limitadas.
El punto de partida empieza en La Masieta, concretamente en su aparcamiento. Los dos primeros kilómetros son a través de un sendero ancho que te va adentrando poco a poco al embalse. Si sigues caminando cruzamos el primer puente metálico sobre el río. A partir de aquí, el valle se cierra radicalmente y entras en el desfiladero. El Tramo de Roca, es la parte más espectacular del recorrido, aunque este desfiladero te dejaba con la boca abierta debido a su altura. Para más seguridad cuenta con un cable de acero anclado a la roca para que puedas agarrarte. Al salir de la zona de la roca excavada, llegarás al Puente Colgante de Seguer, el último tramo de esta ruta y de la cual muchas personas dan la vuelta para volver al punto inicial.
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