Las raíces separadas de Javier Ambrossi (42 años) y Javier Calvo (35 años) están entre una playa frente a las islas Cíes y un pueblo con 28 kilómetros de costa y un carnaval de interés turístico internacional

En mayo de 2026, dos directores españoles subieron al escenario del Festival de Cannes a recoger el premio a la mejor dirección por 'La bola negra'. Se sumaban así a una lista corta en la que estaban Luis Buñuel y Pedro Almodóvar. Habían empezado más de una década antes con un musical, 'La llamada', y después llegaron 'Paquita Salas', 'Veneno' y 'La Mesías'. Para todo el mundo son Los Javis, un pareja de directores que llevan años y años cosechando el éxito del público y de la crítica.

Los dos nacieron lejos del mar, pero cuando llega el buen tiempo cada uno vuelve a su orilla. Javier Ambrossi, a la playa gallega donde se bañaba con su hermana. Javier Calvo, al pueblo murciano donde ha veraneado desde que nació.

Sara Fernández García

Javier Ambrossi, los veranos de la ría

Francisco Javier García de la Camacha Gutiérrez-Ambrossi nació en Madrid el 24 de junio de 1984 y creció en la capital, pero la familia de su madre, Sofía, es de Vigo. Sus padres hicieron de Canido su destino de verano, y allí pasaron las vacaciones él y su hermana pequeña, la actriz Macarena García. La costumbre sigue: los dos vuelven cada año a la casa familiar, cerca de la playa. "Los veranos así de toda la vida", ha resumido él.

La desembocadura de Canido con un extremo de la isla de Toralla, Vigo / Istock

Antes de dirigir fue actor durante años, con papeles en series como 'Cuéntame cómo pasó', 'El comisario' o 'Amar en tiempos revueltos'. Sus personajes más conocidos fueron Gustavo en 'Sin tetas no hay paraíso' y Cristiano en 'Ciega a citas'. En 2013 estrenó con Calvo 'La llamada', y en 2024 presentó con él la gala de los Goya.

Canido, la playa frente a las Cíes

Canido está en la parroquia de San Miguel de Oia, en el extremo suroeste del municipio de Vigo, y también se conoce como O Canto da Area. Es una zona de casas bajas, carreteras pequeñas y vegetación atlántica, sin grandes hoteles. Ambrossi lo ha llamado su "lugar seguro en el mundo".

San Miguel de Oia, Vigo. / Wikicommons

La playa mide unos 300 metros y tiene arena fina y dorada, con rocas en los extremos. Al estar dentro de la ría, el agua suele llegar tranquila, y tiene bandera azul. Enfrente queda la isla de Toralla, unida a tierra por un puente, y en el horizonte se recortan las islas Cíes.

Portalón en Cánido. / Luis Matías López | Wikicommons

Las Cíes cierran la ría de Vigo y forman parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, junto a Ons, Sálvora y Cortegada. Son tres islas, Monteagudo, do Faro y San Martiño, y la playa de Rodas une las dos primeras. Sus acantilados acogen una de las mayores colonias de gaviota patiamarilla de Europa. El acceso está limitado a 2.200 personas al día, y los barcos regulares solo salen en temporada alta. El resto del año, las visitas se hacen con operadores autorizados.

Javier Calvo, el niño de los veranos en el sur

Francisco Javier Calvo Guirao nació en la ciudad de Murcia el 21 de enero de 1991. Empezó a actuar en teatro con 11 años y se hizo popular como Fer en 'Física o química', la serie de Antena 3 en la que estuvo de 2008 a 2011. Pero su lugar en la región está a una hora y cuarto de coche hacia el sur. "Yo desde que nací veraneo en Águilas", explicó en 2025. Sus abuelos compraron allí una casa hace muchos años.

Águilas, Murcia. / Istock / CSH3D

De aquellos veranos guarda recuerdos concretos. "En Águilas he compartido con mis primos, mis tíos y mis amigos de verano todo tipo de aventuras", contó. Habla de "días de playa, noches de verano y primeros amores", y dice sentirse "muy conectado a Águilas", hasta el punto de considerarse "aguileño de corazón".

Águilas, el pueblo del carnaval

Águilas tiene unos 36.000 habitantes y 28 kilómetros de costa en el extremo suroeste de la Región de Murcia, junto a Almería. Hubo asentamiento romano, pero la ciudad actual la diseñó el ingeniero Mateo Vodopich en 1765, durante el reinado de Carlos III, para repoblar la zona y darle un puerto. Poco antes, en 1756, Sebastián Feringán había proyectado el castillo de San Juan de las Águilas, sobre un peñón entre las dos bahías.

Carnaval en Águilas, Murcia. / Istock

A finales del siglo XIX, capital británico trajo un ferrocarril minero desde Lorca y Baza, y de esa época queda el Embarcadero del Hornillo, de hierro y hormigón, Bien de Interés Cultural. Hacia Almería, el litoral se vuelve salvaje en el Paisaje Protegido de Cuatro Calas, y hacia Lorca, en el Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre.

Faro de Águilas. / Istock / Steve Allen

Su fiesta grande es el carnaval, de Interés Turístico Internacional desde 2015. Lo abre la Suelta de la Mussona, un personaje mitad humano y mitad bestia que baja del castillo a la plaza de España. Nació a comienzos del siglo XX, cuando los vecinos sin dinero para disfraces se envolvían en esparto y se tiznaban la cara, y se recuperó en 1999. En 2025, Calvo fue el pregonero, y confesó antes una curiosidad: "Nunca he estado en el Carnaval de Águilas". Solo conocía el de verano.