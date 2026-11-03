Las raíces separadas de David Broncano (41 años) y Pablo Motos (61 años) están entre un pueblo con una piscina natural de 85 metros y la ciudad más extensa de la Comunidad Valenciana

Pasadas las diez, de lunes a jueves, toca elegir canal. En Antena 3, Pablo Motos y ‘El Hormiguero’, que lleva casi veinte años en antena. En La 1, David Broncano y ‘La Revuelta’, que llegó en 2024 con la intención clara de plantarle cara. Desde entonces, cada mañana los datos de audiencia se comentan casi como el resultado de un partido.

Los dos programas se parecen poco. Motos mezcla las entrevistas con experimentos, juegos y sus marionetas. Broncano va por otro lado, con un humor más gamberro y unas entrevistas que parecen salir sobre la marcha. Fuera del plató, en cambio, tienen bastante en común: ninguno de los dos se crió en una gran ciudad. Broncano creció en Orcera, un pueblo de la Sierra de Segura, en Jaén. Motos, en Requena, entre los viñedos del interior de Valencia.

Sara Fernández García

David Broncano, el niño de los árboles

Broncano nació el 30 de diciembre de 1984 en Santiago de Compostela, hijo de padres madrileños, pero con apenas uno o dos años la familia se instaló en Orcera, en la Sierra de Segura. Su madre era profesora de Matemáticas y allí nació su hermano pequeño, Daniel. Él vivió en el pueblo hasta los 18 años, cuando se fue a Madrid a estudiar en la Complutense.

Orcera, el pueblo de la infancia de David Broncano. / Wikicommons

De aquellos años ha hablado muchas veces. Ha descrito su infancia como "redonda y feliz", casi la de un Mowgli que "pasaba todo el día subido a los árboles", y ha resumido lo que le dejó el pueblo en una frase: "Me alegro de haberme criado en un sitio con un campo al lado". En 'La Revuelta' recordó con la cantante Zahara, que vivió unos años en Orcera, las batallas de los chavales de la comarca: "Tirábamos aceitunas a los pueblos de al lado".

Orcera, la piscina de 85 metros

Orcera está a 797 metros de altitud, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio protegido de España. Su seña más conocida es la piscina natural del Amurjo, alimentada por el río Orcera: mide 85,52 metros de largo y 19 de ancho, y se presenta como la más larga de Europa. Broncano la sacó en su programa: "Zahara hace unos años hizo una canción a la piscina de mi pueblo y se puso de moda", contó en su programa. La canción es 'Soy de un pueblo pequeño'.

Calle del casco antiguo de Orcera. / Wikicommons

El pueblo guarda además tres torres musulmanas del siglo XII, las Torres de Santa Catalina, levantadas para defender la frontera frente al avance cristiano y declaradas Bien de Interés Cultural. En el centro, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción se empezó a construir en 1530 y se terminó hacia 1570, y cerca de ella está la Fuente de los Chorros, de piedra y ladrillo, probablemente de finales del siglo XVIII.

Orcera le devolvió el cariño a su vecino más famoso con un albergue rural que lleva su nombre, con plazas para 60 personas. Él lo explicó así: "Como somos pocos famosos en mi pueblo", dijo, el Ayuntamiento llevaba tiempo queriendo dedicarle algo.

El escudo de Orcera en una piedra. / Wikicommons

Pablo Motos, de la guitarra a la radio

Pablo Motos nació el 31 de agosto de 1965 en Requena, en una familia sin dinero. "Mi padre era cocinero de hospital y por las tardes vendía lo que podía", ha contado. Aquello incluía revistas de ganchillo y ropa que el padre llevaba por los pueblos de la comarca: "Yo iba con él desde muy pequeño a ayudarle a cargar las cajas". Y añade: "No teníamos dinero, pero nunca nos faltó de nada básico".

Fachada gótica de la iglesia de Santa María de Requena / Istock

Antes de la televisión fue profesor de guitarra, limpiador de cristales y pinchadiscos en una discoteca del pueblo. Precisamente para anunciar esa discoteca pisó por primera vez un estudio, el de Radio Requena, y a los 19 años ya era su director.

Requena, la ciudad de las cuevas

"La radio me enamoró", ha repetido Motos en varias entrevistas, y aquella emisora estaba en una ciudad que ocupa más de 814 kilómetros cuadrados, el término municipal más extenso de la Comunidad Valenciana. Requena tiene además 25 pedanías, más que ningún otro municipio de España, y está a 68 kilómetros de Valencia por la A-3.

Vista panorámica de Requena. / Istock

Su corazón es el barrio de la Villa, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1966, con la torre del homenaje de la antigua fortaleza árabe y las iglesias góticas de Santa María y El Salvador. Bajo sus casas se abren las Cuevas de la Villa, excavadas entre los siglos XII y XIII. Quedan 22, y la más conocida es el Pósito, el granero municipal que se sellaba lleno para alimentar a la población hasta la siguiente cosecha. Hoy se visitan como museo subterráneo.

Cuevas de la ciudad de Requena / Istock

Alrededor de la ciudad, el paisaje es de viñedos. Requena es el centro de la Denominación de Origen Utiel-Requena, creada en 1932 y dedicada a la uva bobal, tiene más de un centenar de bodegas y es una de las zonas fuera de Cataluña autorizadas a elaborar cava. Su Fiesta de la Vendimia es de Interés Turístico Nacional, y a pocos kilómetros empieza el Parque Natural de las Hoces del Cabriel.