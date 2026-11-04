Álvaro Martínez Fernández

Parece Noruega o Islandia, pero es la cascada cristalina más bonita de España en otoño: está en una Reserva Natural y se llega por una ruta de senderismo fácil

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El agua más transparente de España no viene de lejos: nace aquí mismo, al pie de unos cortados de roca caliza en el occidente de Navarra. Tras filtrarse durante años por la sierra, sale a la superficie con un turquesa tan intenso que parece retocado, y no lo está. No es un gran salto de agua, sino una escalera de pozas y cascadas que pasan del turquesa al esmeralda según la luz. En otoño, el hayedo que lo rodea se tiñe de amarillos, ocres y rojizos que se reflejan en el agua, y con las primeras lluvias las cascadas vuelven a rugir. Su nombre, en euskera, significa “agua hermosa”, y por una vez no hay exageración.

Para llegar hay que andar, pero poco y sin dificultad. Es un ida y vuelta de unos 6 km que se hace en dos o tres horas, está bien señalizado y es apto para ir con niños. Lleva calzado de montaña, agua y algo de comer, porque en todo el camino no hay fuentes ni bares. Es Reserva Natural, el aforo es limitado y la entrada se reserva antes. Nuestro consejo es ir un día entre semana y temprano, para tenerlo casi para ti solo. ¿Sabes ya dónde está? Dale al play y descúbrelo.