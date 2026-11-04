Nadie lo visita en invierno, pero dicen que es "el lago Ness español": dos kilómetros de agua con la leyenda de un dragón, una villa medieval y aguas que brotan desde manantiales subterráneos

No hace falta viajar hasta Escocia para dejarse llevar por las historias de criaturas misteriosas que habitan en las profundidades de un lago. Los vecinos de este pueblo de España llevan generaciones transmitiendo relatos sobre un gigantesco ser de aspecto reptiliano que vive bajo las aguas de un lago. No suele recibir demasiado turismo masificado durante el otoño-invierno, lo que permite que se conserve un ambiente tranquilo, misterioso y digno de una escapada diferente.

Las calles del pueblo de Banyoles (Girona) / Istock / walencienne

Es en Cataluña, concretamente en la ciudad de Banyoles, donde los habitantes guardan una leyenda que recuerda inevitablemente al famoso monstruo del lago Ness. Mientras tanto, sus orígenes se remontan a tiempos prehistóricos: los restos arqueológicos encontrados en la zona demuestran que la ciudad estuvo habitada hace unos 80.000 años.

Sara Fernández García

Más adelante, durante el Neolítico, agricultores y ganaderos se instalaron en los alrededores de l'Estany, atraídos por los recursos que ofrecía este entorno. La villa nació alrededor del monasterio de Sant Esteve, declarado Bien Cultural de Interés Nacional. Alrededor quedan la muralla medieval, la iglesia gótica de Santa Maria dels Turers, la plaza Mayor y la Llotja del Tint, una de las pocas industrias medievales visitables. También forman parte de su identidad los huertos, las acequias y los antiguos lavaderos, que recuerdan la importancia del agua en la vida cotidiana de la ciudad.

El monasterio de Sant Esteve en Banyoles (Girona) / Istock / curtoicurto

Cómo llegar a Banyoles La ciudad está a 20 kilómetros de Girona (32 minutos en coche por la carretera C-66) y a 120 de Barcelona. También hay autobuses desde ambos lugares. El lago está junto al núcleo urbano, en su zona noroeste, y permite combinar un paseo por la naturaleza con una visita al patrimonio histórico de la ciudad. Si lo estás pensando, antes de salir en kayak, conviene revisar el reglamento de actividades del estany.

El 'lago Ness español': una ciudad ligada a sus aguas

El lago y su cuenca forman el conjunto cárstico más extenso de la península ibérica, un espacio de gran valor geológico, ecológico y paisajístico. Sus aguas, rodeadas de vegetación, ofrecen una estampa característica de la comarca y son el principal atractivo natural de la localidad. Allí mismo están las conocidas pesqueñas. Son casetas levantadas sobre las piedras de la orilla, de las que todavía se conservan alrededor de 20.

El lago de Banyoles (Girona) / Istock / curtoicurto

El Estany de Banyoles mide algo más de dos kilómetros de largo y tiene forma de ocho, cuyo origen es kárstico. Casi todo lo que lo llena viene de abajo: hay unos 600 litros por segundo de manantiales subterráneos. Un espacio perfecto para disfrutar de la naturaleza y hacer una escapada en familia. Pero también es el escenario de una de sus historias más conocidas.

El lago de Banyoles (Girona) / Istock / xavierarnau

Las leyendas del dragón de Banyoles

Según la leyenda, en las profundidades del lago vive un monstruo de apariencia reptiliana, una criatura que ha alimentado durante siglos la imaginación de los habitantes de Banyoles. El relato sitúa sus orígenes en tiempos de Carlomagno, quien, durante una estancia en la ciudad, habría intentado acabar con el animal sin conseguirlo. La historia cuenta que el emperador pidió ayuda a un monje francés. Este se acercó al monstruo y comenzó a rezar frente a él, hasta que la criatura lo siguió en dirección a la plaza de la localidad.

Las leyendas sobre el lago de Banyoles (Girona) / Istock / Wirestock

Tiempo después, regresó al lago y nunca más volvió a ser vista. Desde entonces, la leyenda ha pasado de una generación a otra, convirtiendo l'Estany en algo más que un enclave natural de gran belleza. A día de hoy, podemos decir que si hay monstruo, de momento prefiere no salir en las fotos. Lo que sí sale: el vapor a primera hora, las pesqueras y un paisaje precioso cada mañana.