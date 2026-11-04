El pueblo de la plaza con 234 balcones de madera donde comer la mejor sopa castellana de España: perfecto para recorrer a pie su castillo, sus cuevas-bodega y su Conjunto Histórico a 45 minutos de Madrid

Hay quien afirma que en Madrid es imposible encontrar tranquilidad o un refugio donde relajarse. Quien dice eso, es probable que no sepa que a solo 45 minutos de la capital se encuentra Chinchón, una localidad donde el tiempo se detiene, donde el entorno parece sacado de un cuento y donde la comida más tradicional aún tiene cabida. Y todo eso sin salir de la Comunidad de Madrid. Con menos de seis mil habitantes, puede considerarse de los pueblos más bonitos de España.

Chinchón presume de tener una de las plazas más bonitas del país. En sus orígenes, como casi todas, comenzó acogiendo mercados y ferias, pero con el tiempo ha acabado por convertirse en todo un referente cultural y gastronómico. Un punto de encuentro para los vecinos y para los habitantes de lugares aledaños que acuden a pasear y comer un domingo cualquiera. Sobre todo en los días más fríos para así degustar platos como la sopa castellana.

Sara Fernández García

La plaza Mayor más bonita de Madrid

Antaño, Madrid pertenecía a Castilla, y como todo pueblo castellano a finales del siglo XV debía tener una plaza Mayor y una sede para el Ayuntamiento, así lo dictaron los Reyes Católicos. En 1510 se inauguró la Casa Consistorial, en un lugar donde, hasta entonces, había un pequeño lago donde caía el agua del manantial. Cuando se terminó de construir la plaza, se organizaron actos religiosos, sacramentales y corridas de todos.

La Plaza Mayor de la histórica ciudad de Chinchón / Istock / SAMI AUVINEN

Al ser este un lugar donde sucedía gran parte de la vida del pueblo, los vecinos, que no querían perderse nada, empezaron a construir balcones de madera teñidos de azul -un color que, según se contaba, servía para repeler a los mosquitos-. Así, en el siglo XVII ya eran los 234 balcones que vemos hoy en día. Aunque durante las restauraciones los pintaron de verde sin saber el color que había debajo. Por votación popular, se quedaron verdes.

Los balcones tradicionales de la plaza Mayor de Chinchón / Istock / tella_db

Un paseo por el pueblo desde la plaza

Desde la plaza, que se encuentra en una especie de valle, se pueden contemplar los tres grandes monumentos de Chinchón: la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo que combina los estilos gótico, plateresco y renacentista; el Teatro Lope de Vega, erigido en el siglo XIX sobre las ruinas del antiguo palacio de los Condes; y la Torre del Reloj, famosa por el dicho popular que reza "Chinchón tiene una torre sin iglesia y una iglesia sin torre".

La Torre del Reloj sin iglesia de Chinchón / Istock / Thomas Faull

Y no solo se pueden observar, sino que también se puede llegar hasta ellos simplemente paseando, porque si algo tiene Chinchón es que es un pueblo perfecto para recorrer a pie. Incluso hasta el castillo, que se encuentra al sur del casco urbano que, todo sea dicho, está declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1974. Se construyó en el siglo XV y, aunque no se puede visitar por dentro, merece mucho la pena acercarse para sentirse como un auténtico caballero.

La puerta de la entrada del Castillo de Los Condes de Chinchón / Istock / Eder Maioli

Sopa castellana y otros platos típicos

No se puede hablar de un buen pueblo castellano sin mencionar su gastronomía. Son muchos los restaurantes que ofrecen calidad y cercanía en sus cartas, pero el Mesón Cuevas del Vino destaca por ser "un lugar donde el tiempo no ha osado pasar", como dicen ellos mismos. Es un lugar con casi 300 años de historia donde han comido Orson Welles o Manolo Escobar; protegido por el Patrimonio de la Comunidad de Madrid y catalogado de Interés Turístico.

En su bodega, ubicada en una cueva bajo el restaurante, preservan las tinajas antiguas donde se almacenaban hasta 450.000 litros de vino en el siglo XVIII. De su carta destaca la sopa castellana, que se dice que es de las mejores de España, elaborada con ajo fino de Chinchón, huevo y jamón serrano. Aunque también destaca el cocido madrileño en dos vuelcos, del que avisan que, al ser tan popular, puede agotarse en los días más especiales.