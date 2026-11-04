Parece Canadá en otoño, pero es España: entramos en el segundo hayedo-abetal más grande de Europa, con 17.000 hectáreas de bosque y un embalse entre la niebla del Pirineo

Caminos que se entrelazan entre los árboles, los arbustos y un embalse que convierten la ruta en una experiencia de otro planeta. Son muchos los senderos que se extienden por este bosque, atraídos por senderistas profesionales e incluso por familias que deciden hacer una escapada diferente, rodeados de naturaleza. Al cerrar los ojos te permites oír el canto de los pájaros, el movimiento de las hojas de los árboles con el viento y el sonido del agua del embalse... Viaja a través de nosotros una vez más. ¡Sigue leyendo!

La Selva de Irati (Navarra) / Istock / Antonio Lopez Velasco

Cuando el otoño llega al Pirineo navarro, la Selva de Irati se convierte en uno de los mejores lugares para disfrutar del cambio de estación. Las hayas empiezan a teñirse de amarillo, naranja y tonos rojizos, mientras una alfombra de hojas cubre los caminos y el verde de los abetos permanece como contrapunto. Es Reserva de la Biosfera, por "su belleza natural y su importancia ecológica", según la UNESCO. Tiene 17.000 hectáreas y es el segundo hayedo-abetal más grande de Europa.

Sara Fernández García

Las dos entradas al segundo hayedo-abetal más grande de Europa

Dentro hay tres reservas naturales: Mendilatz, con 119 hectáreas; Tristuibartea; y Lizardoia, en el monte La Cuestión, entre las Casas de Irati y el embalse de Irabia, con unas 20 hectáreas de bosque intacto y árboles de hasta 40 metros. Según por donde entres, te encontrarás un escenario diferente. La entrada por Aezkoa es Orbaizeta, y lo primero que aparece no es el bosque sino una ruina: la Real Fábrica de Municiones, que empezó a construirse en 1784, cuando el valle cedió a la Corona sus montes y su ferrería. Cerró en 1884 y hoy son muros entre hayas.

La Real Fábrica de Municiones (Orbaizeta) / Istock / jordi magrans

Al otro lado, en Salazar, la puerta es Ochagavía, donde se juntan los ríos Anduña y Zatoia para formar el Salazar. En 1794, durante la invasión francesa, un incendio arrasó el pueblo y solo se salvó el santuario de Muskilda; a mediados del siglo XIX ya estaba reconstruido. Hoy se reconoce por su puente medieval y sus casas blasonadas. Entre los dos valles forman desde 2024, la Reserva de la Biosfera de Irati.

Selva de Irati en los Pirineos de Navarra / Istock / MEDITERRANEAN

El embalse que se esconde entre la niebla y los hayedos

La red de senderos de la Selva de Irati permite, además, adaptar la excursión a distintos niveles y preferencias. Desde los accesos de Ochagavía y Orbaizeta parten itinerarios como el Bosque de Zabaleta, Errekaidorra o la ruta del bardo Gartxot. También merece la pena acercarse a la Cascada del Cubo, una de las visitas más conocidas de la zona, especialmente si se accede desde Casas de Irati. Pero el agua aparece entre los árboles a lo largo del camino y, en algunos tramos, el bosque se abre para dejar ver las orillas del embalse.

Recomendaciones para las rutas Es importante saber que, antes de salir, conviene tener en cuenta que Irati es un bosque húmedo y que las condiciones del terreno pueden cambiar bastante después de varios días de lluvia. El barro y las hojas mojadas hacen recomendable utilizar zapatillas con buen agarre y llevar una prenda impermeable ligera, por si las moscas. También es importante consultar la previsión meteorológica y calcular bien los tiempos: en otoño los días se acortan y, si el recorrido se prolonga hasta última hora, puede resultar útil llevar un frontal.

El embalse de Irabia en la Selva de Irati (Pirineos de Navarra) / Istock / MEDITERRANEAN

Y es que, una de las opciones más interesantes para quienes quieran explorar el bosque a pie es la ruta circular que rodea el embalse de Irabia. El itinerario tiene unos 11,3 kilómetros y un desnivel positivo de aproximadamente 175 metros, por lo que permite disfrutar de la montaña sin enfrentarse a grandes pendientes. Buena parte del recorrido transcurre bajo la protección de las hayas y los abetos, alternando pistas forestales con antiguas sendas utilizadas por los leñadores.